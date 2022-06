La investigada visita Avilés y monta un escándalo en casa de la madre de su expareja

Aránzazu Palomino Suárez, la avilesina investigada junto a su actual pareja, el actor Luis Lorenzo, por el envenenamiento de su tía, la vecina de Grado María Isabel Suárez Arias, pasó ayer parte del día en Avilés, primero en el Juzgado y seguidamente en el barrio de la Luz, donde reside la familia del hombre con el que hace tiempo tuvo una relación sentimental y un hijo que ahora tiene 11 años.

Era precisamente el menor la causa del viaje de Palomino Suárez a Avilés, pues ella ahora tiene la residencia fijada en Madrid. La estancia de la investigada en la ciudad donde se crió acabó con intervención de la Policía Nacional y su antigua familia política desquiciada. La causa del malestar, según relató a este diario la hermana de la expareja de Aránzazu Palomino, es que la mujer se personó en el domicilio de quien fue su suegra, que vive en el barrio de La Luz, y “armó un considerable escándalo a la puerta de la vivienda”.

Según el relato de la excuñada de Palomino, “mi madre, que es una señora bastante mayor, estaba sola en casa y Arancha (así la llaman familiares y conocidos) quiso entrar; como no le abrió, porque le tiene miedo, comenzó pegar voces y a aporrear la puerta. Gritaba que quería llevarse a su hijo e insultos de todo tipo”. Tal fue el alboroto que vecinos el inmueble intervinieron, pero sin lograr aplacar la cólera de la mujer. En un momento dado, uno de los testigos llamó a la Policía y se acabó personando en el lugar una patrulla de la Nacional. No consta que se pusiera denuncia alguna ni tampoco detención. La presencia de los agentes puso fin al tumulto, pero no pudo evitar, siempre según la versión de la hija, que la anciana sufriese un cuadro de pánico por la tensión de la situación vivida. “Arancha (como es conocida por sus allegados) es una mujer mala, tóxica, destructiva. A mi hermano le ha hecho la vida imposible poniéndole sucesivas denuncias que, si bien no prosperan, generan gran preocupación e inquietud. Solo queremos que desaparezca de nuestras vidas, pero cada poco tiempo reaparece con sus malas formas; hoy le tocó a mi madre”, manifestó la excuñada de la investigada.

Según ha podido saber este diario, la razón de la presencia de Aránzazu Palomino en el Juzgado de Avilés fue el registro de una denuncia civil relacionada con el estatus de custodia del hijo que tuvo con su pareja avilesina. La tía del menor declaró al respecto que “el niño está con su padre porque así lo ha fallado un juez y bajo ningún concepto queremos que vuelva con su madre, que nos impidió verlo durante cuatro años y medio”.