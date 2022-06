En Oviñana ya lo tienen todo listo para disfrutar este fin de semana de uno de sus grandes eventos: la novena edición de las Jornadas del centollo, evento que, debido al gran éxito que ha cosechado en años anteriores, parada a causa de la pandemia incluída, se está consolidando como una de las grandes citas gastronómicas de la temporada.

Un plan irresistible, especialmente para aquellos que disfrutan comiendo los mejores productos del mar Cantábrico, que se desarrollará desde hoy, viernes 3, hasta el domingo 5 de junio, en cinco establecimientos hosteleros del concejo pixueto: El Café, El Único, El Regueirín, Cai Milio y Casa Vieja del Sastre. Todos ellos ofrecerán menús a 28 euros –precio recomendado, con bebidas no incluidas–, en los que el centollo será el gran protagonista.

Hay varias opciones según el local. Mientras unos ofrecerán menús degustación, otros contarán con propuestas diferentes para las comidas y las cenas. Todos ellos dignos de probarse y con unos precios más que ajustados. Fabas con centollo, canutillo de centollo con ali- oli de aguacate, lomo de merluza con salsa de centollo, o cebollas rellenas de centollo son algunos de los platos que elaborarán los chefs.

La idea de este evento gastronómico, que año tras año se va consolidando, surgió en la Asociación de Vecinos de Oviñana, y desde allí comenzaron a unirse los hosteleros y empresas de la zona. Han hecho un equipo perfecto que ya cuenta con página web propia (www.ovinana.com) y con perfil en la red social Facebook. En ambas ofrecen completa información sobre las actividades que se pueden realizar en la zona, lugares en los que comer, dormir, sitios que visitar y un largo etcétera, así como completa información sobre las IX Jornadas del Centollo, información en la que se incluyen, cómo no, los menús que propone cada uno de los establecimientos. Una vez elegido el más apetecible, se debe reservar mesa, ya que durante las jornadas la afluencia de comensales es más que elevada. No hay excusa para no acercarse hasta Oviñana y disfrutar de un buen menú a base de centollo, entre otras especialidades, además de hacer una escapada por los bellos parajes de la zona, e incluso pasar allí la noche.

No cabe duda de que Cudillero es uno de los concejos más espectaculares de la región en lo que a paisajes y entorno natural se refiere, y no se deben perder oportunidades para conocerlo. Entre las visitas obligadas se encuentran la Iglesiona, así como el Cabo Vidio, un enclave desde el que se puede divisar Estaca de Bares y el Cabo de Peñas; y el “Aldebarán”, una embarcación de pesca artesanal que se erige como homenaje a los pescadores de la zona y que recibe a los visitantes en la entrada de la localidad.

Los aficionados a las caminatas podrán disfrutar también de varias rutas, que van desde nivel fácil a moderado y que en la mayoría de los casos también pueden realizarse en bicicleta. Otra de las visitas más interesantes es a las diferentes cetáreas ubicadas en grutas y cuevas marinas naturales, lugares utilizados desde antaño para mantener vivo el marisco. Éstas constituyen la mejor prueba de que Oviñana tiene una relación centenaria con el marisco.