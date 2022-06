Fernando Simón, en Oviedo: “Aún no sabemos si es necesaria la cuarta dosis”

“Tenemos que preguntarnos si la cuarta dosis de la vacuna anticovid es necesaria. Todavía no lo sabemos”, afirmó ayer en Oviedo Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, y rostro más visible del equipo sanitario del Gobierno central durante la pandemia de coronavirus.

El doctor Simón supeditó las decisiones a la valoración de los “expertos”, pero apuntó a este próximo otoño como momento más idóneo para aplicar el segundo refuerzo de la protección. Asturias ya quería administrarlo a los mayores de 80 años este pasado mes de mayo ante el aumento de incidencia registrado en abril. “Los datos de efectividad de la vacuna nos dicen que se va manteniendo. Por lo tanto, hay que dar un poquito de margen, ver cómo evoluciona la inmunidad y contar con la posibilidad de que vengan nuevas variantes. Por otro lado, habrá que ver que dicen los expertos, teniendo en cuenta la hipótesis de que los virus respiratorios, como es el covid, se transmiten mejor en otoño e invierno”, señaló el médico zaragozano. El doctor Simón se desplazó a Oviedo para participar en la celebración de los 50 años de actividad en Asturias de la ONG Médicus Mundi, en la que se inició como cooperante en el Hospital de Ntita (Burundi). Antes del acto, atendió a los medios de comunicación. Estas fueron sus respuestas:

Posible evolución de la pandemia de covid.

“En España estamos muy vacunados. La vacuna no reduce al cien por cien la infección, pero sí ofrece mucha protección frente a los casos graves y la mortalidad. Va a seguir habiendo casos, probablemente con un impacto de mortalidad menor que en años previos. Podemos esperar que haya diferentes ondas epidémicas en los próximos meses pero con un impacto muy distinto a los de 2020 y 2021, y eso gracias a la vacuna”.

Evaluación de la respuesta que se dioa la pandemia en España.

“Ya la está haciendo un grupo de trabajo. Hoy mismo [por ayer viernes] han empezado a recoger información. No es cierto que se haya tardado en acometerla. Este tipo de evaluaciones requieren un poco de perspectiva y de objetividad. Yo pediría que les dejen trabajar tranquilos y que no traten de acelerar las cosas”.

Futuro de la mascarilla.

“Sigue habiendo situaciones en las que es muy bueno usar la mascarilla en espacios, momentos o comunidades concretos. Ojalá sigamos usándolas con naturalidad siempre que sean necesarias. No parece que sea muy urgente que dejen de ser obligatorias en los medios de transporte porque no suponen un gran trastorno y, sin embargo, protegen”.

Situación de la viruela del mono.

“Hay países de África que tienen brotes frecuentes. No creo que debamos relajarnos. En España se están detectando menos casos, pero no sabemos si realmente hay menos. Es necesario dar margen y ser prudentes, sin magnificar ni minimizar el riesgo, pero por ahora no parece un problema grave”.