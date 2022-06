El szalón más veterano, completo y esperado en Asturias ya casi está aquí. La Cámara Oficial de Comercio de Avilés, en colaboración con la Asociación del Automóvil del Principado de Asturias (ASPA), organiza este fin de semana la XVIII Edición de la Feria del Vehículo de Ocasión. Será en el Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena y reunirá a centenares de vehículos de prácticamente todas las marcas del mercado. Concretamente, habrá 30 marcas repartidas en 25 expositores. Sin duda, una oportunidad única para adquirir un vehículo de ocasión, seminuevo o de Km. 0 en una feria que lleva 18 años siendo la referencia del sector en Asturias. Esta edición volverá a reunir a un sector clave de la economía, que es ejemplo de la innovación y del avance de la sociedad

La Cámara avilesina, que ya en 2021 tomó el testigo del desaparecido Eduardo Manso, de Motor en Asturias, impulsor del salón, busca con esta iniciativa potenciar el buen momento que atraviesan actualmente los vehículos de ocasión. Se trata de la feria más veterana de Asturias, “y la más completa y esperada en toda la región para la compra de un vehículo de ocasión”, según defienden.

Una cuidadosa selección de coches en perfecto estado, de las marcas y modelos más demandados, llenará un recinto ferial “que rebosará la oferta hasta los exteriores del recinto”. En un momento de contención en las ventas de nuevas unidades, el mercado de ocasión copa toda la atención del público interesado en la adquisición de vehículos como salidos de fábrica a los precios más competitivos, tal como aseguran los expositores que participaran en esta XVIII Edición de la feria, la cual abrirá sus puertas a las 16.00 horas de hoy y a las 20.00 horas se dará por concluida esta primera jornada. Mañana y el domingo, el horario será de 11.00 a 20.00 horas. Un año más, este salón reunirá al profesional y al comprador en torno a una exposición de productos y un amplio programa de actividades diseñado para potenciar la actividad comercial de los expositores e incrementar el flujo de visitas. Un programa que contribuye decididamente a lograr una experiencia positiva para el visitante y que incluye exhibiciones deportivas, exposiciones, tertulias y encuentros, así como zona infantil y zona multimedia.

En pleno acuador de 2022, las tendencias del mercado automovilístico no difieren de las del pasado año: el dinamismo del sector se debe principalmente al aumento sostenido de las cifras de ventas de los coches segunda mano, en detrimento de los vehículos nuevos. Entre los principales factores que están impulsando el auge del mercado de segunda mano se encuentran la ralentización económica causada por el coronavirus, la cual sigue condicionando a los compradores potenciales de coches nuevos. Además, entre quienes no han sufrido reveses laborales durante la crisis, es denominador común la cautela a la hora de emplear los ahorros o endeudarse, y muy especialmente si es para adquirir un coche. En estos casos, la primera opción es la de un coche seminuevo con muy pocos kilómetros y garantizado. A esto se le une la falta de materias primas que ralentiza la fabricación de chips electrónicos, lo cual está afectando muy seriamente a la industria del automóvil. De hecho, el problema es doble: por un lado, se están produciendo importantes demoras en las entregas de coches nuevos a los concesionarios. Y por otro, ya no son raros los casos de vehículos nuevos entregados sin ciertos equipamientos electrónicos, como pantallas táctiles de control o navegadores, emplazando a los compradores a una posterior visita por el taller para instalar los componentes electrónicos que faltan, una vez los hayan recibido. Esto provoca que muchos conductores se retraigan y acudan al mercado de ocasión en busca de coches con uno o dos años y muy poco rodados. Como colofón, la crisis de Ucrania empeora más las cosas para los concesionarios de coches nuevos. Este conflicto ya está influyendo para mal en el transporte y el comercio de materias primas como el aluminio, el hierro y el acero, materiales indispensables en motores y carrocerías. El conjunto de todos los factores referidos hace muy previsible una evolución al alza, durante los próximos meses, del precio de los coches nuevos.

A lo largo de todos estos años, la Feria del Vehículo de Ocasión de Avilés ha congregado a 140.000 visitantes, más de 300 empresas expositoras y más de 3.000 vehículos en exposición. Esto se ha materializado en la venta de cerca de 1.000 vehículos y en un movimiento de más de 9 millones de euros.