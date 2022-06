La mujer a la que obligaron a dar a luz en en el HUCA recurrirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos va a llegar el caso de la embarazada asturiana que fue obligada por los jueces a dar a luz a su hija en el Hospital Universitario Central de Asturias. Porque "estamos hartas de la constante desautorización de las madres por los médicos y los jueces", dice la abogada de la familia, Francisca Fernández Guillén, al hilo de que se haya desestimado el recurso que habían presentado ante el Constitucional.

Como se recordará, el Servicio de Salud del Principado, en base a los informes del servicio de Obstetricia del HUCA, reclamaron la intervención judicial para que la mujer no pariera en su domicilio con asistencia de una matrona, como pretendía hacer. El interés por el parto en casa lo habían expresado tanto la mujer como su marido a los médicos que durante un tiempo siguieron su embarazo y que, llegada la proximidad del parto, acabaron considerando que había un "inminente y grave peligro para la vida del feto", por lo que recurrieron a los jueces. Finalmente la mujer fue conducida en ambulancia al HUCA, donde dio a luz a su hija tras la práctica de una cesárea por indicación médica, debido a las complicaciones presentadas durante un parto que se había iniciado de forma espontánea", describe la sentencia.

El juzgado de Instrucción en primer lugar y la Audiencia Provincial de Asturias en segundo término, resolvieron con dos autos el ingreso obligado de C. P. -nombre de la gestante- en el hospital, donde finalmente nació la hija. Esta semana el Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de amparo presentado por la familia, al entender que "los órganos judiciales motivaron suficientemente la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medad, en función de las circunstancias que concurrían".

Para la abogada de la familia, Francisca Fernández Guillén, "esta sentencia supone un serio retroceso en los derechos de las mujeres a la integridad física y moral, es discriminatoria y contraviene los dispuesto en la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y Derechos y Deberes en Materia de Información y documentación clínica, así como los tratados internacionales sobre derechos humanos y derechos de los pacientes y Convención para la eliminación de la discriminación contra la mujer". Esa contrariedad por la resolución judicial es la que les empuja, dice, a "recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en su caso a los órganos de tratados internacionales suscritos por España. Estamos hartas de la constante desautorización de las madres por los médicos y los jueces", sostiene la letrada.

Que el tema tiene enjundia lo demuestra el hecho de que tres miembros del pleno del Tribunal Constitucional hicieron votos particulares contrarios a amparar la actuación judicial en el caso del ingreso obligado. Otra magistrada, además, se mostró de acuerdo con la decisión adoptada por el pleno pero anunció que hará consideraciones sobre la necesidad de que haya una normativa más precisa que regule situaciones como las que planteaba la sentendcia.

La abogada de la familia aseguró que, en su caso, "hacemos nuestras las reflexiones de uno de los votos particulares" donde tres magistrados, Juan Xiol Ríos, Ramón Sáez Valcárcel e Inmaculada Montalbán Huertas, se mostraron de forma más evidente contra el hecho de que se hubiera forzado a la madre a recibir una asistencia médica que no quería. Y que cuestionan, sobre todo, que no se dieran audiencia a la mujer para que se explicara. "Lo ordenado por el Juzgado de guardia en el auto recurrido fue una privación de libertad llevada a cabo sin respetar las exigencias mínimas establecidas por este Tribunal y por el TEDH para garantizar la adecuada protección de los derechos fundamentales de cualquier ciudadano o ciudadana. De manera destacada, la decisión de traslado e internamiento forzoso de la demandante de amparo, que en ese momento se encontraba en avanzado estado de gestación, se adoptó sin que la misma fuese escuchada en momento alguno. Esta falta total de audiencia no puede excusarse por las circunstancias de urgencia concurrentes, dado que existen mecanismos legales suficientes para posibilitar dicha audiencia aún en supuestos de extraordinaria urgencia y que podrían haberse seguido en el caso sujeto a examen". Dicen que "cualquier limitación de derechos fundamentales de una persona, especialmente de derechos que entroncan directamente con la dignidad humana como la libertad personal o la intimidad, exige la observancia de unas garantías mínimas insoslayables (...). El incumplimiento absoluto de estas garantías mínimas en este caso no solo es reveladora de una ausencia total de perspectiva de género sino que supone una quiebra de los derechos de la demandante a la libertad personal, a la intimidad personal y a la tutela judicial efectiva".