Transportes sostiene que ejecuta en Asturias «la mayor inversión en 7 años»

El Ministerio de Transportes sostiene que la inversión que realiza «es superior a la recogida en el informe de la Intervención General del Estado», y recalca que hay otros capítulos de inversión que no están considerados en el informe, al margen de los reunidos en el capítulo sexto. Así, el Ministerio señaló a LA NUEVA ESPAÑA que no constan «transferencias a las comunidades autónomas» dentro de otros planes, como el de Resiliencia, el plan de movilidad sostenible, rehabilitaciones de viviendas o el 1,5% Cultural. Con todo ello, el Ministerio de Transportes eleva hasta 287 millones de euros la inversión realizada en Asturias, «la mayor cifra» ejecutada por ese ministerio en Asturias «en 7 años». Tal y como publicó este periódico, la Intervención del Estado evalúa en su informe que el Ministerio y sus organismos dependientes solo gastaron uno de cada tres euros presupuestados en el gasto regionalizable del Presupuesto. El Ministerio señala que ese cómputo no incluye toda la inversión realizada y recalca que «el grado de ejecución solo en los cuatro primeros meses de este año son un 23% superiores a los de 2021 en esa fecha».

«Las expectativas de Asturias a futuro pueden ser positivas, ya que, por una parte se están finalizando y, por otra, impulsando reivindicaciones históricas en materia de infraestructuras en esa comunidad autónoma», señalaron fuentes del Ministerio, que recalcaron además que se llevaron a cabo «actuaciones de emergencia que ha habido que acometer en tiempo y forma» así como «actuaciones más cotidianas como el mantenimiento y mejora de las infraestructuras existentes». El Ministerio de Transportes enumera, además, las principales obras que ejecuta en Asturias. En el ámbito ferroviario, resalta la Variante de Pajares, cuya apertura comercial se prevé para el primer semestre de 2023, de la que se adjudicaron 7 grandes contratos por 115 millones desde 2020. Adif «realiza o está a punto de realizar» grandes obras estructurales que suman 240 millones de euros, y resalta los impulsos realizados al soterramiento de Langreo y el plan de vías de Gijón. Precisamente la inversión ferroviaria es, según la Intervención, la menos gastada. Además, el Ministerio resalta inversiones en carreteras. En la autovía del Suroccidente, resalta las inversiones en los tramos Cornellana-Salas y Salas-El Regueirón, sumados los 14,5 millones por la obra de emergencia en el argayo de Casazorrina. En la «Y», las obras del tercer carril, además del estudio informativo para el enlace de Robledo, que conectará la principal autopista del centro de Asturias con la Autovía de la Industria. El Ministerio recuerda que se está redactando el proyecto del trazado Lloreda-Veriña de los accesos de El Musel y pronto se publicará el contrato del vial de Jove, que supondrá una inversión de 240 millones. Además de detallar otras muchas actuaciones, el Ministerio viene a resumir que la realidad inversora de su departamento en Asturias será incuestionable con la conclusión de obras largamente reivindicadas.