Asturias blinda la ortiguilla de mar al caer en picado las capturas en los últimos años

La ortiguilla de mar está de capa caída en Asturias y las capturas merman progresivamente en los últimos años sin que las medidas adoptadas hasta ahora tengan efectos positivos. Así las cosas, en la Consejería de Medio Rural han saltado las alarmas y han optado por blindar aún más la también llamada anémona de mar (anemonina viridis), cuya pesquería sufrió en 2016 las primeras restricciones.

Ahora, por lo pronto, la veda se amplía a todo este mes de junio, cuando lo esperado era que la prohibición de pescar ortiguilla se aplicara entre el 1 de abril y el 31 de mayo. Y habrá otra veda más: entre octubre de este año y el próximo junio de 2023. Pero no se queda ahí la cosas, ya que el periodo hábil de capturas, es decir, entre el 1 de julio y el 30 de séptimbre de este año cada pescador sólo podrá recoger 15 kilos por día, cinco menos que lo permitido hasta ahora.

Todo con el objetivo “de hacer posible su recuperación”, tal y como se recoge en la resolución publicada en el Boletín oficial del Principado (Bopa) a finales del pasado mayo. En el mismo se recoge que de acuerdo con los últimos informes sobre las capturas de ortiguillas de mar en Asturias “en las últimas campañas se ha producido un descenso muy importante de capturas, con una clara tendencia negativa del recurso y la consiguiente pérdida de rendimiento”.

Las cifras no engañan y dejan claro, advierten en Medio Rural, de que “compromenten seriamente la sostenibilidad del recurso” marino.

La evolución de la cantidad de anémona de mar subastada en las rulas asturiana no deja lugar a dudas de su merma. El año pasado fueron un total de 3.952 kilos los vendidos, que generaron poco más de 46.000 euros. No obstante, hay que tener en cuenta que a diferencia de otras especies, la ortiguilla no se subasta, en la lonja sólo se pesa y etiqueta. La transacción se hace por acuerdo previo entre comprador y vendedor.

Hace tan solo seis años fueron más de 33.000 kilos los recolectados en las costas asturianas. Desde entonces, la cifra ha ido hacia abajo con algo más 24.000 en la campaña de 2017-2018, y menos de 15.000 en la siguiente. La reducción de capturas ha conllevado una bajada del número de pescadores que se dedican a la ortiguilla: cerca de 60 en 2016 y una veintena según los últimos daños regionales. Es este un dato que podría explicar la bajada de descargas de anénoma de mar en las rulas, si bien en la Consejería consideran que hay más motivos y se debe proteger la especie.

La costa occidental asturiana, especialmente el tramo entre Cudillero y Tapia, es la más propicia para la captura.