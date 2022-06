Asturias exige una comisión bilateral al Ministerio para evaluar obra a obra

El Gobierno regional considera “no satisfactoria” la explicación del Ministerio de Transportes sobre la inversión en infraestructuras en Asturias, después de que el informe de la Intervención General del Estado, relativo al cierre del presupuesto de 2021, señalase que el Gobierno central solo ejecutó el 40 por ciento de las inversiones prometidas ese año y que, en lo relativo a la cartera de Raquel Sánchez, esa inversión ejecutada desciende aún más. La consejera portavoz del Principado, Melania Álvarez, aseguró tras la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada en Sobrescobio, que las explicaciones dadas no convencen. Y el Ejecutivo del socialista Adrián Barbón exige que se constituya una comisión de seguimiento entre el Principado y el Ministerio para realizar, “con un calendario de reuniones”, el “seguimiento puntual de la situación de cada una de las obras”. La fórmula es la misma que existe entre el Gobierno central y el de Cataluña, la única comunidad que arroja un saldo de ejecución presupuestaria en 2021 peor que el de Asturias.

“Lo diré con claridad; no, no nos sentimos satisfechos”, aseguró Melania Álvarez a preguntas de este periódico, después de que el Ministerio manifestase que “las expectativas a futuro” para Asturias “pueden ser positivas” y que se está llevando a cabo en el Principado “la mayor inversión en siete años”. Pese a que el Ministerio de Transportes detalló a través de LA NUEVA ESPAÑA la situación e inversión de cada obra en marcha, y que aseguró que sus cifras de inversión para Asturias son superiores a las que cuantifica la Intervención del Estado a través del capítulo regionalizable de los presupuestos, el Principado cree que no se han solventado todas las dudas.

“La prioridad para el Gobierno de Asturias es la defensa de los intereses de los asturianos y asturianas por encima de cualquier otra consideración”, comenzó la portavoz del Principado para quitarse de encima las acusaciones de la oposición sobre el “poco peso político” del Ejecutivo de Adrián Barbón. “Ya lo señaló el Presidente en la Junta y seremos exigentes con el gobierno de España siempre que debamos serlo”, indicó Álvarez, que refirió “otras ocasiones” en las que el Principado expresó discrepancia con lo planteado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. “En esta situación no va a ser diferente”, señaló.

Las explicaciones de Transportes no convencen “porque lo prioritario para el gobierno de Asturias es el cumplimiento de esos compromisos” en plazo, y Álvarez resaltó que “son varios los proyectos que dependen de ese ministerio, que están en ejecución y que consideramos una prioridad”. De ahí, que si el Gobierno de Sánchez se reúne con Cataluña para explicar ce por be la situación de las obras en marcha, el Principado quiera que haga lo propio para Asturias.

“Exigiremos una comisión de seguimiento, con calendario de reuniones, para hacer un seguimiento puntual de la situación de cada una de las obras; eso es lo importante, más allá de la tipología de relación que se vaya a entablar con ese ministerio”, advirtió Melania Álvarez, quien insistió en la necesidad de “que se aborde en un marco de seguimiento la situación de esas obras”. “No estamos satisfechos y no estamos de brazos cruzados”, recalcó.

El Principado considera que aunque todas las actuaciones son relevantes, las hay que son inexcusables: “Las prioridades las hemos señalado, la entrada en servicio en plazo de la variante ferroviaria de Pajares, el plan de choque para las cercanías, los tramos de infraestructuras viarias pendientes en el suroccidente, los planes ferroviarios para Avilés y Gijón, o la ronda norte de Oviedo”, indicó la consejera.

Precisamente las inversiones ferroviarias son el talón de Aquiles en la ejecución presupuestaria del Ministerio de Transportes: solo uno de cada tres euros presupuestados en 2021 en la inversión específica para Asturias terminó gastado, sumando las inversiones en alta velocidad, Adif y Renfe.

Por último, Melania Álvarez se refirió a los reproches de la oposición. “De ninguneo a Asturias, ninguno”, dijo. Y recalcó que “el peso político del Principado” queda claro “en la colaboración establecida entre el gobierno de Asturias y el de España en los últimos meses, en la compleja situación que se ha vivido en esta legislatura”. Con todo, la portavoz del Ejecutivo sostuvo que “la colaboración y los resultados vienen siendo positivos para Asturias” y que “no van a dejar de serlo”. “Hay una relación cordial y eficaz y en eso estamos volcados, en que responda a los intereses de los asturianos”, remató.