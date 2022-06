Las incidencias en la autovía del Occidente: gasto extra, pero menos inversión prevista

La Delegada del Gobierno central en Asturias, Delia Losa, resaltó ayer que el hecho de que no se hayan ejecutado algunas inversiones en infraestructuras incluidas en el capítulo 6 del presupuesto, no implica que el Ministerio no haya invertido en Asturias dinero equivalente.

Como ejemplo puso las incidencias que han motivado cambios de programación en obras de la Autovía del Suroccidente. “Tenemos una infraestructura, que es la A-63, que ha generado dos incidencias sobrevenidas”, señaló Losa ayer. En concreto, se refirió a los problemas estructurales del puente de La Barrosa y al argayo que se produjo en Casazorrina. Esas dos incidencias “impidieron que se continuara con la inversión prevista (para esa obra) en el capítulo 6”, dijo la Delegada del Gobierno. No obstante, el Ministerio tuvo que aportar 14 millones “en obras de emergencia no previstas” en Casazorrina y 1,5 millones de euros para el puente de La Barrosa.