La sidra ye mundial, y no solo en Asturias. La celebración de un día internacional del caldo regional con la que en otros países y en otras regiones de España se homenajea a la bebida de la manzana también tuvo ayer, por primera vez, su repercusión en Asturias. Oviedo fue la primera en brindar por ese Día Mundial de la Sidra, en la calle Gascona y con un pregonero de la tierra, Juan Ramón Lucas, que tiró de biografía para llegar a la emoción y de olfato para afinar la proyección que puede tener la sidra asturiana frente a las otras. El escanciado, la forma de compartir, hasta el vaso, es para Lucas la clave. Y la conclusión, que “la sidra une más que Facebook, deja mejor sabor, no hay tanto indocumentado y no hay ‘haters’”.

Antes de que Juan Ramón Lucas, que llegó acompañado por su pareja, la modelo Sandra Ibarra, se subiera al escenario de la calle Gascona y el chaparrón amainara –“está todo preparado”, bromeó–, la celebración en la capital asturiana, por primera vez en la historia, del Día Mundial de la Sidra, apadrinada por los locales de la calle Gascona, por la patronal hostelera Otea y por el Ayuntamiento de Oviedo, se había anunciado como una forma de dinamizar e impulsar la cita gastronómica que encierra la Preba de Gascona, que se celebra mañana, domingo. El presidente de la Asociación de Sidrerías de Gascona, Pedro Caramés, agradeció a todas las instituciones del apoyo y echó la vista atrás para celebrar que desde 1999 los diez locales que se habían instalado en la calle lograron convertirse en un referente gastronómico para el visitante. Ser “un polo turístico”, explicó, es también “una responsabilidad”. Con esa idea de reforzar su imagen cada año y la de la sidra surgió la Preba, Fiesta de Interés Turístico Regional, y ahora, explicó Caramés, se suma la celebración del Día Mundial para proyectar aún más la marca de una bebida que “no tiene que envidiar a otras sidras”. Una celebración como la de ayer, explicó, es una baza para “internacionalizar” la marca de Asturias. En parecidos términos habló el concejal de Turismo de Oviedo, Alfredo García Quintana, quien defendió que Oviedo es “la mejor elección” para “representar ante el mundo la diversidad de la sidra asturiana”. Quintana celebró que el Ayuntamiento decidiera “subsanar el error” de la ausencia de Asturias en las celebraciones en todo el mundo de este Día Mundial de la Sidra, sin trascendencia hasta ahora en la región. Después Quintana expuso los motivos que han llevado a Oviedo a presentarse este año como capital mundial de la sidra, por su tradición en la gastronomía, por la voluntad de «empujar» la marca y por ser un elemento «presente en toda la oferta de la ciudad». Sus palabras dieron paso a las del pregonero, que ya adelantó su miedo a que «el corazón» no le dejara pronunciar su discurso sin emocionarse. No era para menos. Porque tras alguna broma con lo del «patrimonio inmaterial» de la bebida –«depende de las que tomes», rio– y después de celebrar la calle Gascona, «por la que tantas veces bajé», al verla convertida ahora en «una institución» y con el añadido de la oferta gastronómica del Vasco, el periodista regresó al Mieres de su infancia. Allí, contó, Lucas era el nieto de Manuel Fernández, un paisano que «sacaba a pasear al guaje», y en aquellos paseos había parada en los chigres. «Recuerdo muy bien el olor y el sonido de los chigres», dijo Lucas, «pisar el serrín, lo tengo muy dentro y es una sensación gratísima». Después hizo el periodista una reflexión sobre esta celebración del Día Mundial y la necesidad de que Asturias estuviera presente en este circuito, dada su singularidad. «Me alegra que se celebre por fin el Día Mundial de la Sidra en Asturias, porque la he tomado en otros sitios y en ninguno es un elemento cultural capaz de unir a todo un pueblo, porque solo aquí se escancia». Ese gesto sirvió a Lucas para desarrollar su teoría de la fascinación que provoca la sidra en Asturias, muy superior a la de otros lugares. «Qué turista», se preguntó, «no queda fascinado al ver escanciar». Si luego le ofrecen el culín, no hay más que hablar, la fascinación será para siempre. Ese beber juntos, incluso del mismo vaso, que se refleja también en el escanciado, le dio pie a la teoría de la sidra como red social más potente, sana y eficaz que las de internet. En la despedida, invitó a todos que quedarse en la Preba de Gascona. «No me imagino mejor lugar para pasar el fin de semana, coger un buen sitio y resistir con la misma voluntad de permanencia que aquellos peregrinos que, si encontraron algún motivo para renunciar a ver al apóstol», aventuró sobre los franceses que dieron nombre a Gascona, «pudo haber sido por la sidra». El Principado confía en lograr este año el respaldo de la Unesco «Esta año va a ser el de conseguirlo». La directora general de Desarrollo Rural y Agroalimentación, Begoña López, mostró ayer su optimismo ante un posible reconocimiento por parte de la Unesco para la sidra como «Patrimonio Inmaterial de la Humanidad». Lo dijo en Gascona, defendiendo que la sidra es «de todos los asturianos» y evitando la polémica que precedió este Día Mundial, cuando Oviedo se adelantó al anunciar que celebraría esta fecha. «La sidra no es polémica», afirmó López, «la sidra tiene que unir como siempre unió. Hay que levantar la botella por Asturias, por los productores, por los llagareros, por los escanciadores». «En cada sitio lo celebran como lo tienen que celebrar y el Principado apoyará cualquier iniciativa que apoye la sidra de Asturias», concluyó.