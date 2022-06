Anna y Oksana ya son chigreras y el pueblo de Baldornón despierta del letargo

Hace 102 días que empezó la guerra en Ucrania y casi dos meses y medio que llegaron a la parroquia gijonesa de Baldornón Anna y Oksana. Huyeron de Kiev haciendo caso a todos los que les insistían en que tenían que poner a salvo a sus hijos. Y en esa huida han encontrado a 3.500 kilómetros de casa otro pueblo que se ha convertido en el suyo, han cambiado de profesión y han sacado de su letargo a todos los vecinos de Baldornón con la reapertura del chigre.

“Han despertado el alma de la parroquia”, dice Jorge Fano. Fue el primero que en un grupo de wasap que sirve para dar avisos vecinales proclamó: “Me encanta que vuelvan a oirse voces de guajes por las caleyas”.

Porque a cuenta de dar apoyo y cariño a Anna Nepriakhina, de 40 años, a Oksana Ustymenko (43) y a los hijos de ambas, Matvii (10) y Kira (13), los críos del pueblo que ni se conocían han hecho pandilla, el bar ejerce de centro neurálgico de la parroquia y se programan actividades con las que las dos mujeres pueden ganar algo de dinero. Desde clases de inglés, jornadas de cuenta-cuentos en “ucrañol” o menús gastronómicos a base de “borsch”, “vareniky” y dulces con semillas de amapolas. Pero, sobre todo, se han restablecido las relaciones vecinales como las que había en los pueblos cuando todos eran nativos y las fincas no se cerraban con setos.

“El bar Rubiera fue, en un reciente pasado, y vuelve a serlo, ese negocio no rentable que supone convertirse en el centro social de la parroquia”, sostiene Jorge Fano. “Todos estamos normalmente en nuestras casas, dedicados a nuestras labores, y ahora nos hemos dado cuenta de lo importante que es compartir para conocerse, más aún en una parroquia rural”, añade Pedro Farias.

“Hay que hacer una alabanza hacia estas chavalas que dentro de su pena y desgracia, con entereza, están trabajando en el bar y nos están dando tanto socialmente al pueblo”, suscriben Manuel Ángel Fano y su mujer, Aurora.

En algún momento de su huida de Ucrania la ayuda de un amigo puso a las familias Nepriakhina y Ustymenko rumbo a Asturias. A la casa familiar de los Rubiera Vigil a las afueras de Gijón. En Baldornón, con mas de un centenar de habitantes. Una casa donde, desde 1937, en la planta baja había existido un bar-tienda. El fallecimiento de Loly Vigil y la enfermedad posterior de Pepe Luis Rubiera obligaron a echar el cierre temporal al negocio y con ello se anulaba el centro social que son los chigres de todos los pueblos.

“Ni nos conocíamos”

Luego llegó la pandemia y, como explica Paula Suárez, “nos vimos obligados a vivir en la individualidad más aún de lo que lo hacíamos. Así que estábamos con la carencia de hacer cosas en común. Y qué mejor ocasión que ésta. Tener un lugar donde ver a esos vecinos de los que casi solo conocíamos el color de su coche; ser conscientes de la cantidad de niños que tiene el pueblo y que ahora ponen la banda sonora de los fines de semana, con sus bicis, patinetes y voces es una gozada”.

La “revolución ucraniana” que vive Baldornón es casi siempre festiva, pero nadie se olvida de la mar de fondo: hay un drama que sustenta la nueva vida del chigre, con dos familias que están muy mermadas. Anna dejó todo en Kiev menos a su hijo Matvii; ahora tiene a su marido en el frente –le hirieron la semana pasada y ella aplacó su angustia poniendo velas a la Virgen de los Milagros en la capilla de Rioseco–, y sus padres y suegros resisten en Ucrania insistiéndole que aún no se le ocurra volver.

Oksana, a su vez, cerró su empresa de publicidad y cruzó la frontera con sus hijas, Kira y Sasha, tal como le pidió su marido y su familia. Ha tenido que celebrar muy lejos de casa el 13.º cumpleaños de Kira, despedirse de Sasha para que siguiera su formación en Francia y desempolvar a marchas forzadas su escaso inglés porque lo del español lo ve más complicado. A ella le tocó llorar desde Asturias a su primo-hermano, Andrii, de 38 años y con tres hijos, muerto en la guerra. En su memoria se celebró una misa en Baldornón sin importar demasiado quién era católico y quién ortodoxo.

Ahora Anna y Oksana son chigreras al estilo rural asturiano, es decir, sin grandes agobios ni presión de clientes que, además, siempre dejan más bote de lo que cuesta la consumición. Aunque algún día el aforo se les va de las manos. Aún recuerdan que se estrenaron detrás de la barra atendiendo a un pelotón ciclista que hacía una marcha rural y programaron parada “en el bar de los padres de Chechu Rubiera”, que es como todo el mundo conoce el chigre. Oksana y Anna aún intentan entender el ritmo de los pinchos que se sirven en España o que es un “café con pingarates”.

Más bote que ingresos

A parte de recibir mucha ayuda desinteresada, en Asturias ambas han encontrado amigos. Como Paula Suárez, que sabe lo que es “pasar con ellas un ratito todos los días, compartir sus vivencias, ser espectadora de sus conversaciones con las familias… Y con la barrera del idioma de por medio. Aún así, hemos reído y hemos llorado, porque los sentimientos no entienden de lenguaje. He sido testigo de cómo les cambia el semblante cuando el teléfono suena y cómo se relaja ese rictus cuando les dicen que todo está ok. He derramado lágrimas cuando la mamá de Anna, en un vídeo grabado que envió a todo el pueblo, nos daba las gracias por cuidar a su hija y a su nieto. O cuando comparto con Oksana la impotencia que siente porque ella está aquí y no puede ayudar allí”.

Beatriz López Busto y su marido Ernesto Fernández Vigil son de los vecinos más recientes de la parroquia. Pasaron de no conocer a casi nadie, a ser un pieza más del centro social. Beatriz y Oksana salen juntas a caminar todos los días. “Casa Rubiera ha llenado el pueblo de vida y alegría. Ellas son un ejemplo de integración y son muy agradecidas. Nadie debería perderse la satisfacción de pasar un rato agradable en la terraza del bar y degustar su comida ucraniana que preparan con todo el cariño para cada cliente”, reseñan.

Tortilla contra “borsch”

Las comidas son concertadas con antelación porque ninguna de las dos ucranianas era hostelera; ni siquiera sabían mucho de cocina, así que con una reserva de cuatro ya están entretenidas casi todo el día. Y el ritmo es como el de comer en casa: lo que te pongan y sin rechistar. El “borsch”, su guiso más típico, ya se hace en Baldornón más veces que la fabada. Dice Anna, entre risas, que cuando vuelva a Kiev “no volveré a cocinarlo nunca”. Lo que quieren ambas es poder hacerles pronto a sus maridos “tortilla”, por la que sienten fascinación.

“Lo que están haciendo tiene mucho valor. A pesar de una situación personal muy extrema están luchando por seguir adelante y desarrollar su vida”, describe Jorge Fano. “Es destacable su valentía, porque están trabajando para ser autosuficientes en esta difícil situación”, comentan por su parte Covadonga Riesco y Amado G. Llera. Llevan 14 años viviendo en Baldornón “y con pena vimos cerrar el Bar Rubiera. Cuando la familia comentó que iban a acoger a Anna y Oksana nos pareció una gran iniciativa y junto al resto de vecinos nos ofrecimos para ayudar. Fue un antes y un después para todos, ya que además de empatizar con ellas y sus hijos, el bar volvió a abrir”, relatan.

Con Anna y Oksana la comunicación es compleja pero “hacemos todo lo posible, ya sea en inglés, español o ucraniano. Es una situación singular y todos en Baldornón hemos querido que se sientan lo más arropadas posible. Ojalá la guerra termine pronto y puedan reencontrarse con los suyos. Y ojalá que podamos seguir teniendo nuestro bar abierto”, zanjan.

Tamara Suárez es la mamá de Noa, de 8 años, que estudia en el mismo colegio que Matvii y Kira, por lo que los niños van todos los días juntos en el coche familiar desde Baldornón al colegio de Ceares. Dice Tamara que desde hace dos meses y medio su hija es otra. “Lleva ocho años sin jugar por el pueblo porque no tenía a nadie de su edad; salíamos a pasear y no se veía ni un alma. Ahora Noa está feliz, no quiere bajar a Gijón para nada. Estas familias solo trajeron cosas buenas y se les va a echar de menos”.

Fermín Martínez es de los que lo va a tener difícil. “El bar es la segunda casa de mi mujer. ¿Que va a hacer Paula cuando estas chicas vuelvan a su país?”, dice con chiste. A él le toca romper con una broma tanta emoción.

Oksana: “Quiero abrir el mismo bar en Ucrania”

Oksana Ustymenko es una aguililla con el traductor simultáneo. Aunque a veces el ucraniano-inglés-español le juega malas pasadas, otras le permite escribir este testimonio impagable. “Hace 2,5 meses que vivimos en Baldornón y la acogida a dos mujeres con hijos de Ucrania se ha convertido, en este tiempo, en un gran proyecto social de una pequeña comunidad. Tres semanas después de llegar a Asturias pudimos abrir el bar del pueblo, que es la casa donde vivimos. Y de repente, me di cuenta de que la vida sigue, de que cada día es un feliz regalo del destino, una experiencia inestimable. Ahora tengo un gran deseo de sumergirme en todos los entresijos de lo que supone trabajar en un bar y luego, cuando llegue la paz a Ucrania, abrir el mismo bar en casa, manteniendo el ambiente y las tradiciones que he visto y aprendido aquí. Así que escucho con gratitud todos los consejos porque realmente quiero que los ucranianos puedan escanciar sidra, degustar café con hielo, comer un pincho y hablar, hablar, y hablar de la vida. Me he convertido en una fanática de la forma de vida española. De esa capacidad que tienen de vivir cada momento con gusto, de no ir con prisas y tener tiempo para todo. ¿O tal vez sea la increíble naturaleza de la gente de Baldornón y su sabia filosofía? Siempre recordaré este acogedor lugar y su extraordinaria calidez. Y si nuestra presencia revivió la vida cotidiana de los habitantes de Baldornón, me alegro. Es nuestra única forma de agradecer el calor que nos están dando ante nuestro dolor y nuestra impotencia.

Sara (15 años): “La gente no es lo que te deja ver, sino lo que te hace sentir”