Una aseguradora, condenada a pagar 27.000 euros a un gimnasio de Gijón por los cierres del covid

El Juzgado de Primera Instancia número 12 de Gijón ha condenado a una aseguradora a pagar 27.000 euros al propietario de un gimnasio por los cierres obligados por la pandemia durante el año 2020. La aseguradora se negaba a pagar esa cantidad al entender que solo estaba cubierta la pérdida de beneficios en caso de siniestro con daños, y el cierre por el covid no lo era. Tal limitación de los derechos estaba incluida en las condiciones generales. Al final, la magistrada Marta Baragaño Argüelles ha determinado que la citada cláusula limitativa no estaba en vigor, puesto que el propietario del negocio no había firmado las condiciones generales.

El demandante, cuyos intereses defiende en letrado Luis Olay Pichel, formalizó a través de contrato, en 2018, una póliza de seguro cubría el riesgo de pérdida de beneficios de la actividad con límite de 300 euros al día sobre tres mensualidades, resultando el total cubierto de 27.000 euros. Debido a la pandemia del covid-19, se decretó el estado de alarma suponiendo el cese de la actividad desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 11 de mayo del mismo año y desde el 4 de noviembre de 2020 al 14 de diciembre de 2020 con la pérdida de beneficios que supuso. Sostiene la parte que en los ejercicios de 2019 y 2020 hubo unos ingresos de 58.075,33 euros con un total de 631 días de apertura; teniendo en cuenta que en 2020 hubo un total de 100 días de cierre como consecuencia del estado de alarma, el lucro cesante es de 9.204 euros, a razón de 92,04 euros al día; y añadiendo los perjuicios derivados de gastos fijos de 3.077,07, valora el perjuicio total en 12.281,07 euros. Intentada la reclamación extrajudicial esta no obtuvo satisfacción Por todo ello pedía que se dictase sentencia condenando a la demandada a abonar 27.000 euros y subsidiariamente el pago de 12,281,07, con los intereses. La aseguradora, tras indicar que los hechos no se incluían en el contrato, hizo un cálculo por lo que se avenía a pagar, como máximo de 8.283,60 euros. La compañía aducía que el gimnasio ingresó 25.000 euros en 2019 y 32.000 en 2020, por lo que no se había producido pérdida de beneficios. La magistrada entendió no obstante que sí se produjo esa pérdida de beneficios por el cierre del covid. Tal como indicaba la póliza, deben pagarse 300 euros por cada día de cierre, hasta un límite de 90 días.