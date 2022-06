Clamor municipal contra la burocracia: «Es triste tener las ideas y el dinero y no poder gastar»

Alfredo Canteli, la minoría ideológica de la derecha en el trío de alcalde y alcaldesas de los tres municipios más poblados de Asturias, suelta un «nos llevamos bien de verdad» que quiere venir a hablar de la comunicación y la «relación magnífica» entre los tres y entre las estructuras administrativas que encabezan. Puede que sea verdad, porque los ánimos no se encienden si no se tocan los asuntos más sensibles de la discusión política e ideológica de fondo y se les percibe un notable acuerdo de mínimos en lo que atañe a los problemas esenciales del funcionamiento diario de sus instituciones.

El camino sigue siendo muy largo y revirado, no obstante, cuando de la buena relación quiere pasarse al tendido de cauces estables de cooperación institucional, y casi ya no hay nada que hablar del viejo proyecto muchas veces arrumbado del área metropolitana central de Asturias, del que el regidor de la capital ya casi ni se acordaba. Con diferencias en la intensidad del rechazo a retomar la discusión, los tres estarán de acuerdo en que ha quedado aparcado, o según la versión más benevolente desplazado por las otras urgencias más acuciantes de este mandato municipal extraño, atípico, convulso. A la institucionalización del ente metropolitano «me opuse radicalmente, porque la configuración no me gustaba», recuerda Canteli, sin ocultar que el «concepto es bueno» ni que la articulación institucional que se propuso en la legislatura pasada –y de la que Oviedo se bajó in extremis, bajo el gobierno anterior– tampoco agrada al alcalde de ahora.

Entre Oviedo y los otros dos ejes del triángulo central asturiano «cooperación real no veo, sí muy buenas relaciones», sigue el regidor de la capital. «Cada uno gestiona su zona pensando en sus resultados». Mediante el diálogo no institucionalizado, asiente Ana González, «hemos logrado avances en cada uno de nuestros territorios. No podemos decir que estemos trabajando con un concepto metropolitano, pero tenemos buenas relaciones y la predisposición a aprender hace que haya una colaboración, tal vez no articulada, pero que existe y es fluida». Mariví Monteserín habla de la ordenación del centro urbano asturiano como «un proyecto fallido, por el que tendrían que trabajar todos a una con la misma intensidad. Eso en este mandato se perdió y a mí no me gusta nada llorar sobre las ruinas». Quedará claro que de los tres es la alcaldesa de Gijón el flanco menos renuente a volver de algún modo sobre lo hecho. «Yo creo que está parado, en “stand by”», dice. «Pero es que todos, incluido el Principado, hemos tenido que enfocarnos en otras cosas. Los municipios hemos debido encerrarnos, y no lo digo en sentido negativo, para solucionar nuestros problemas. El volumen de trabajo que hemos tenido que afrontar por ejemplo en política social o empleo, pero también en atención ciudadana, es espectacular». Dicho eso, «el área metropolitana se había trabajado mucho, pero no estaba suficientemente madura, tendríamos que haberla trabajado más».

Hablan desde los tres vértices más visibles del municipalismo en una región que ya ha llevado la certeza de su declive demográfico hasta lo más denso del centro urbano. En plena discusión estratégica, en camino hacia la rebaja del millón de habitantes, Ana González parte de una precisión preliminar que pide «cuidado para no invalidar a las personas mayores; el problema no es que haya muchas mayores, sino la falta de juventud» y Alfredo Canteli busca la raíz en su certeza de que «algo se ha hecho mal en Asturias. Esto es el resultado de un defecto de gestión» de décadas «en la generación de futuro y empleo en la región». La mención hace que se revuelvan las alcaldesas socialistas. «¿Y en Castilla y León? ¿Y en Galicia?», pregunta Monteserín, queriendo sacar la contienda de la disputa partidista. «El problema es más complejo, el más complejo que tenemos», se reproduce en toda Europa y «no puede responder a etiquetas políticas», resalta. «Lo más importante es tener oportunidades económicas y de empleo y muchas fórmulas de conciliación para que las mujeres no lleven el peso en exclusiva de los hijos». Y «de la misma manera en que no todo se produce en nuestro país», acaba González, «a lo mejor no todo tiene que nacer aquí. Nos hemos hecho siempre de la mezcla» y si es verdad que esto fue un alguna vez un «crisol de culturas», “igual tenemos que volver a “acrisolarnos”».

«Es triste saber lo que tienes que hacer, tener el dinero y no poder gastarlo». La perplejidad del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, precede a un clamor que traspasa las fronteras ideológicas y los límites de los concejos. Asienten a su lado las regidoras socialistas de Gijón y Avilés, Ana González y Mariví Monteserín. Sufren juntos un problema esencial de ritmos y procedimientos en la Administración, una grieta estructural del sistema por la que se cuelan «millones de euros» y que tiene consecuencias nefastas que se bifurcan en varias direcciones problemáticas. Reunidos por LA NUEVA ESPAÑA, los responsables de los tres ayuntamientos de la región, el alcalde y las alcaldesas de casi seis de cada diez asturianos pasan revista al mandato extraño del covid, la guerra y la inflación, al ciclo del miedo, la desazón y la incertidumbre y a lo que todavía queda y aún se puede hacer a un año escaso del examen de las elecciones municipales.

Si deben señalar un obstáculo esencial, una asignatura pendiente y una piedra en el zapato, los tres mencionarán «la lentitud». La burocracia que les ata las manos. «Los procedimientos imposibles» que menciona González, «los que sólo sirven para recrearse en el procedimiento y cuya finalidad es no dejar cumplir los objetivos» y la convicción de Mariví Monteserín de que el último eslabón de esta cadena de despropósitos es una «pérdida de credibilidad ante los ciudadanos tan brutal», tan grave, «que pone en peligro la democracia, porque si la administración a la que le pago los impuestos no me resuelve en tiempo y forma, dejo de creer en ella», y eso abre de par en par las puertas al populismo.

El ejemplo que viene a continuación, uno de tantos, podría haberle ocurrido a la alcaldesa en una calle de Avilés. «Vas a un barrio, ves lo deteriorada que está la zona de juegos infantiles y una señora te ve y te lo advierte: “Alcaldesa, mire a ver si...”». La alcaldesa busca el remedio, «pero si los trámites consumen año y medio, ¿cómo va a pensar esa señora que soy eficaz?» En el mismo sentido protesta a su vez Canteli porque «no tengo capacidad de gestión ninguna». Es de los tres regidores convocados el último en llegar a la cosa pública, el único que ha vivido en este tiempo convulso su primera experiencia política y ya ha dicho que no quiere apearse en 2023, pero viniendo de la empresa privada, subraya que ese tener las ideas y los medios suficientes y «no poder hacer cosas» le frustra.

Llegados a este punto, la regidora de Gijón pronuncia un «hay que ser valientes» y proclama que «esto sí que requiere un pacto de Estado», porque a la vista está que «nos afecta a todos, independientemente de las siglas que tengamos». «Es muy difícil ejecutar gasto», resume Monteserín. Y si resulta, vuelve González, que a veces no se puede ni siquiera teniendo el proyecto y un presupuesto suficiente, y si las razones no son ni transparencia ni de honradez, sino de pura y simple «distracción administrativa para que nunca sea posible llegar al final, tendremos un modelo fracasado. Y hay que decírselo a los ciudadanos y a los funcionarios».

Estas tribulaciones endémicas de la burocracia vienen de sumarse en estos tres años a todas las otras muchísimas, inesperadas y desconocidas, que la administración más próxima al ciudadano ha tenido que torear en el mandato menos ortodoxo que recuerda la política municipal. En los grandes clásicos de la queja de los alcaldes nunca tarda en empezar a sonar la financiación. Vienen de tres años atendiendo súbitamente necesidades desconocidas, que antes «ni nos planteábamos», que en la cuenta del alcalde de Oviedo suman «cerca de treinta millones de euros» de gasto extra y que se vieron obligados a abordar «con muy pocos medios», anota Monteserín. La caja se resiente aunque la crisis del covid haya arrastrado, no sin estruendosa polémica política, la liberación de la capacidad de gasto de los remanentes de tesorería de los ayuntamientos, constreñidos hasta entonces por la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera dictada en los tiempos de la recesión.

Pero más allá del parche, o de esta solución de emergencia que además tiene fecha de caducidad, al fondo sigue sin respuesta «un problema de financiación muy serio», agarrado a las estructuras del sistema al menos con tanta fuerza como el de la burocracia. Es otra falla fundamental, capaz de unir en la queja a alcaldes de distinto signo político. La pregunta que Ana González dejará en el aire quiere saber «¿cómo puede ser que las comunidades autónomas se reúnan con el Gobierno central para ver qué parte del presupuesto del Estado les corresponde y los ayuntamientos, con la cantidad de servicios que desplegamos, no estemos en esas negociaciones?»

Este estar «a lo que nos den» no es una alternativa saludable. «La arquitectura financiera del Estado debería contemplar a las tres administraciones, pero al último nivel», paradójicamente el más próximo a las necesidades cotidianas del ciudadano, «se le niega la capacidad que tienen los otros dos. Esto es absurdo». Como también lo fue que durante la pandemia, las comunidades autónomas hayan recibido «mucho dinero» y los ayuntamientos, «casi nada» pese a que «hemos tenido que incrementar el gasto», apostilla Monteserín, citando los excedentes no presupuestados en emergencias, ayuda energética o vivienda.

Tiuvieron que gastar incluso, vuelve González, para cubrir «competencias que no nos corresponden», como la dotación adicional de equipamientos que necesitaron los colegios… A los cerca de treinta millones de euros en los que Canteli sitúa el quebranto total del covid en las arcas del Ayuntamiento de Oviedo se añade por ejemplo el extra de un millón de euros largo que gastó Gijón en limpieza de colegios, o los más de 200.000 de la factura de Avilés por el mismo concepto. Por eso, sentencia la alcaldesa de Gijón, «es tan importante hablar de financiación local. Porque cuando arreglemos la financiación estaremos equilibrando realmente este Estado y las tres patas que tiene…» También porque en lo más inmediato la liquidez «se va agotando, abunda Monteserín. «Se nos avecina una carencia de financiación muy grande».

Un fin de ciclo «aún más difícil» y unos cuantos brotes verdes

La alcaldesa de Avilés anota en el haber de estos tres años «difíciles» «un trabajo colaborativo muy afinado para sortear los obstáculos» de la crisis y los impactos «sociales y económicos de la pandemia». Mariví Monteserín se queda como prueba con «el presupuesto más apoyado de la democracia», fruto de las 126 medidas emanadas del Consejo de Recuperación Económica y Social que los grupos políticos compartieron con empresarios y organizaciones sociales. «Hemos sabido salir adelante utilizando mucho la empatía y la inteligencia para acordar esas medidas que luego supusieron un acuerdo presupuestario», destaca. La recuperación condicionada por los efectos de la guerra y la inflación, que «a la administración local la mata», obliga a prepararse para un año final del ciclo que posiblemente vaya a ser, afirma la regidora, «más difícil que todo lo que hemos pasado hasta ahora». Aun así, «se ven atisbos de cosas buenas que van a suceder». ¿Por ejemplo? «El consorcio HyDeal del hidrógeno verde, que ayudará mucho a nuestra independencia energética; las cifras del paro y la recuperación del empleo joven o la necesidad de aplicar con inteligencia y eficiencia los fondos que nuestro Gobierno está contribuyendo a conseguir en la UE».

Fondos europeos para alimentar «una ciudad más vivible»

El mandato del «miedo» y de las incertidumbres, de las secuelas de la pandemia y la convulsión económica desencadenada por la guerra en Ucrania ha dejado un rastro de «interrogantes abiertos» y «frustración» que exige de los ayuntamientos «mayores esfuerzos para estar cerca de las personas». La alcaldesa de Gijón, Ana González, levanta la vista hacia el año que le queda al ciclo municipal sabiendo que todo eso le obliga, «como primera urgencia», a «reforzar todo lo que tiene que ver con la protección social, pero también a trabajar mucho para que haya empleo e intentar atraer empresas y talento en un momento en el que además es necesario rematar el desbloqueo de proyectos importantes que van a configurar y cambiar la ciudad». «Para una movilidad sostenible», el plan de vías y el metrotrén; para eso y «para combatir muy activamente la contaminación necesitamos el vial de Jove», pero también están los fondos europeos y la pretensión de la regidora de utilizarlos para financiar iniciativas que «transformen la ciudad» y configuren una urbe «más habitable, verdificada, vivible, que nos permita recuperar el espacio público para las personas». Esa, concluye, «es la transformación que toca».

Tres años «muy rápidos» y 30 millones de gasto extra

Al alcalde de Oviedo sus tres primeros años en política se le han pasado «muy rápido». Han sido «muy intensos» y le han exigido adaptación «a unas formas que a mí no me gustan, pero que inevitablemente tienes que ir aprendiendo». Alfredo Canteli llega al año final de su mandato «muy seguro», «muy firme», «contento» del resultado de su coalición con Ciudadanos y «con mucha ilusión para presentarme a la reelección», porque la pandemia echó el freno durante año y medio y ahora la crisis que nació con la guerra en Ucrania «está perjudicando mucho a todas las adjudicaciones de obras». Mientras cuantifica el gasto extra de lo imprevisto en cerca de treinta millones de euros avanza ya que va a necesitar otro mandato para desarrollar todo lo que se le quedará pendiente. De lo que cree que puede conseguir de aquí a que se le acabe el tiempo destaca «la recta final del proyecto para la rehabilitación integral del Palacio de los Deportes, que si no surge nada raro tendrá las obras iniciadas dentro del año», y la de la Plaza de Toros, «con la que vamos un poco más retrasados. Aún no está ni contratado el arquitecto, pero espero que podamos comenzar al inicio del año que viene».