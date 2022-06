Las abogadas tienen que soportar en ocasiones un trato que roza lo vejatorio por parte de algunos clientes, los menos, que exhiben un machismo recalcitrante. Pero lo que ha sufrido una letrada asturiana a manos de un cliente residente en Langreo parece superar todos los límites para adentrarse por el camino del acoso. Y es que el hombre, después de ser defendido por la abogada en un proceso de maltrato, terminó enviándole por teléfono y de madrugada imágenes pornográficas que han sumido a esta profesión en el temor. "Es un atentado contra su propia dignidad", asegura la letrada de la víctima, María Teresa Rodríguez González, que defiende sus intereses en las diligencias abiertas contra el hombre. La abogada acosada pidió amparo ante el Colegio de Abogados de Oviedo y éste se ha personado como acusación popular.

La letrada víctima de esta conducta está adscrita al turno de oficio, a través del que contactó con el hombre, que solicitó la justicia gratuita. Al ver los ingresos relativamente altos del hombre, de 37 años, la mujer le advirtió de que posiblemente le denegasen la justicia gratuita. El hombre ya protestó en ese momento. La abogada defendió al hombre en el proceso y éste resultó condenado. Tal como había previsto, la justicia gratuita fue denegada y la abogada informó al cliente que tendría que pasarle la minuta. El hombre volvió a protestar. Fue entonces cuando, a las dos de la madrugada, la letrada recibió la foto de un hombre desnudo manipulando su pene erecto. La mujer denunció los hechos, pero fueron archivados al indicar la Policía Nacional que no era posible conocer el origen de la fotografía.

Poco después, la mujer recibió otro mensaje del cliente, un enlace a una página pornográfica. La abogada no abrió el enlace, sino la que letrada que ahora defiende sus intereses, María Teresa Rodríguez. Presentaron una denuncia ampliatoria, pero el comienzo no ha sido bueno, ya que el denunciado no se ha presentado a declarar. Ha vuelto a ser convocado para el mes de julio. Todo depende de la declaración que haga el denunciado, pero podrían investigarlo por un delito de obstrucción a la justicia y atentado a la integridad moral en el ejercicio de la profesión.

La abogada que ha recibido los mensajes "no se encuentra bien anímicamente, está inquieta y siente temor, porque piensa que alguien que hace algo así puede hacer cualquier otra cosa. Lo que ha pretendido es menoscabarla personal y profesionalmente", señala Rodríguez. "Y una humillación", remacha María Escanciano, Vicedecana primera del Colegio de Abogados de Oviedo. "No cabe disculpa alguna. Con esa actuación nos perjudica a todas. Si el abogado fuese un varón, esto no habría ocurrido. Llevamos muchos años tratando de dignificar el turno de oficio y la labor profesional de las abogadas para tener que soportar estos", indican las letradas.

María Teresa Rodríguez, una abogada ya veterana, relata cómo tuvo que imponerse cuando se inició en la profesión hace unas décadas. "Me costó, tuve que soportar muchas sandeces. Llevamos muchos años luchando parta que las mujeres puedan ejercer esta profesión dignamente", dice. María Escanciano explicó que el Colegio interviene "en defensa de la libertad y la independencia de la compañera".