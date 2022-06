“El grupo de Cs hace política garrapata: chupar sin criterio y, si puede, agarrarse a otro”

Armando Fernández Bartolomé permanece en un limbo parlamentario: expulsado de Ciudadanos, decisión que ha recurrido, está a la espera de una decisión definitiva, pero los estatutos del partido establecen que debería quedar fuera de sus cargos y comisiones en representación de los naranjas, cosa que no ha sucedido.

–¿Cuál es su situación?

–Estoy expulsado del partido y desde el 1 de mayo se me debían haber retirado las actividades parlamentarias del grupo. Es cierto que se me daba la posibilidad de recurrir la expulsión ante la Comisión de Garantías, pero ha pasado un mes y quiero que mi situación se clarifique cuanto antes.

–Pero, ¿no hay plazos?

–A mí se me pusieron plazos cortos de respuesta, pero el partido no los tiene. Pero yo ya he denunciado que, de facto, estoy expulsado del grupo parlamentario desde octubre del año pasado.

–Y eso ¿por qué?

–La exdiputada Laura Pérez Macho y yo hicimos una denuncia de una operación que se venía gestando para que dirigentes de Cs en Asturias entrasen en el PP. Y se nos apartó totalmente, dejando de convocarnos a las reuniones deliberativas del grupo. El 10 de noviembre ya pedimos a Arrimadas que interviniese y presentamos un recurso de amparo, pero no hubo contestación. Los órganos en Cs no son independientes, están tomados y diseñados por el aparato. Esa expulsión de facto significa que la dirección del grupo parlamentario ha vulnerado mi derecho a la presunción de inocencia y ha conculcado mi derecho de participación política. Los diputados representamos a todos los asturianos, no solo a nuestros votantes. Sin sentencia ni resolución firme, he estado expulsado desde octubre.

–Pero sigue ahí.

–Otra cosa es que por oportunismo político lo quieran ralentizar. Pero estamos en una manifiesta ilegalidad: los estatutos de Cs están registrados en la Cámara y las reuniones de grupo son obligatorias. ¿Puede el parlamento democrático permitir en su seno un grupo parlamentario, financiado con dinero público (600.000 euros al año), cuyas prácticas sean antidemocráticas? A mi modo de ver, los estatutos registrados deben ser vinculantes para la Cámara y relevantes de cara a posibles recursos judiciales.

–Usted ha dicho que, pase lo que pase, mantendrá el escaño.

–Es que no es un asunto personal. Tengo 38 años cotizados como funcionario, así que nada de lo que se dice por ahí es cierto. Llegaré al final para reivindicar el oficio parlamentario y que las cámaras no permitan abusos como el que sufrió mi excompañera Laura P. Macho o yo. Esto no es Armando F. Bartolomé, sino uno de los 45 diputados que representan a todos los asturianos.

–Pues hay una reforma del reglamento de la Cámara en marcha que haría automática su salida de la Mesa de la Junta.

–Hay un aumento del presidencialismo y desciende la autonomía de la Junta frente a los intereses de la partitocracia. Ya la reforma que se hizo en 2019, para permitir los grupos de dos diputados, fue una prueba de cómo retorcer el derecho parlamentario: había fórmulas para dar más espacio o dinero a esos partidos. En Asturias, en 10 legislaturas un partido, el PSOE, ha sido siempre el más votado y ha ahormado el Parlamento, la Administración… Se necesita una clara separación de poderes, porque el Parlamento es la joya de la corona democrática. Cuando se vota no se elige un Presidente: se eligen 45 diputados que eligen al Presidente. Es en la Junta donde reside la soberanía democrática de Asturias.

–Usted contribuyó al nacimiento de Cs en Asturias. ¿Cómo se pasó de la ilusión a esto?

–Porque se ha producido una doble estafa. Una, ideológica, cuando el partido se planteó el sorpasso al PP: no tanto por decir no a Sánchez, sino en los pactos autonómicos, todos impidiendo acuerdos con el PSOE. Ahí se vio la intención de Rivera. No era eso lo que habían votado 4,3 millones de españoles. La segunda estafa reside en que Cs nació no para propiciar la alternancia respecto a otros partidos, sino para ser alternativa. Frente a los partidos clientelares se hizo un discurso regenerador: no caer en la doble moral, no pedir hacia fuera lo que no haces hacia dentro… pero al final hemos inaugurado el liberalismo leninista, una contradicción. Es una inmoralidad que el proyecto acabe así.

–Esa supuesta estafa ¿cómo se manifiesta en Asturias?

–Poniéndole ahora la alfombra naranja al PSOE. No se puede llegar a acuerdos que no están sobre la mesa, con luz y taquígrafo. Por eso decidí abstenerme en la votación de los Presupuestos frente a lo que decidía la dirección del grupo. Y me abstuve porque pensaba que debía haber presupuestos, pero no quería esos, que eran los de siempre del PSOE. Pero me parece patético que Cs los avale por la promesa de una oficina en Madrid y renunciando a lo que reclamábamos en nuestro programa electoral.

–Bueno, en 2019 la posición de Cs era favorable a que se aprobase el Presupuesto. Y el partido de Madrid se opuso. Y empezó el lío.

–En 2019 lo que defendíamos era la abstención, se conseguían cosas a cambio de la abstención, no del sí. Había acuerdo, pero la intervención desde la Gestora de Madrid, que el propio Sergio García (diputado y secretario de organización de Cs) reconoció después, nos decía que no nos podíamos abstener a las cuentas de un gobierno sanchista. Eso rompió una tradición del partido en Asturias. Fue el principio del fin.

–¿Por qué cree que ahora el partido en Asturias adopta esta posición con el PSOE?

–Porque está ya inmerso en la política garrapata: agarrar, chupar sin criterio y se acabó; y si puedo me agarro a otro. Se trafica con el voto de 74.000 asturianos para apuntalar situaciones personales futuras.

–¿Cuál es su pronóstico sobre lo que pasará con su expulsión?

–Como no hay criterio, mirarán costes y beneficios: oportunismo, que es la marca de estos tiempos. Harán un cálculo sobre lo que mejor convenga personalmente a los dirigentes de aquí. Pero yo no permitiré que me dejen en el purgatorio. No tengo nada que purgar. No permitiré que se me entorpezca mi oficio y, encima, se me expulse. No descarto llevar a los tribunales a la dirección del grupo parlamentario.

–¿Y el pronóstico para Cs?

–El espacio sigue siendo necesario, pero antes tendría que dimitir Arrimadas y toda su ejecutiva. Ciudadanos sólo puede sobrevivir con una terapia de choque.