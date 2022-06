“Cabe la recuperación demográfica pero hacen falta medidas inteligentes y dinero”

Cuando Asturias pasaba con holgura del millón de habitantes y la España vaciada no suponía un nicho de votos, el geógrafo Rafael Puyol (Gijón, 1945; catedrático y exrector de la Complutense) ya estaba aquí advirtiendo del “panorama desolador” que se venía encima con una “demografía implacable si no se hace nada”. La vida sigue casi igual: los poderes públicos y las administraciones no han hecho apenas nada, pero la gran diferencia es que Asturias esta en vía de traspasar la frontera psicológica que supone perder el millón de habitantes y la sangría sigue.

–¿Es un drama para Asturias bajar del millón de habitantes? –No es un drama. Son dramas más importantes que tengamos el índice de fecundidad más bajo de España y de Europa, o que el nivel de envejecimiento de Asturias sea del 27 por ciento frente al 19 por ciento de la media española. Esos umbrales son mucho más preocupantes que bajar poquito del millón de habitantes, algo que era previsible desde hace mucho tiempo porque reflejan la dificultad que tiene la región para renovar sus generaciones y la coincidencia con un alto nivel de envejecimiento. –El declive demográfico de la España vaciada y de Asturias está muy diagnosticado. ¿Ha llegado muy tarde a las agendas de los principales partidos políticos y de los gobiernos? –Tengo la sensación de que ha llegado a las agendas de una forma teórica y enunciativa, pero todavía no en el plano de las actuaciones decididas y con la financiación económica suficiente. Todos decimos que la situación demográfica española debe corregirse porque puede acarrear consecuencias graves para la sociedad y para la economía, pero no acabamos de poner los medios necesarios para, al menos, tratar de paliar sus efectos porque corregirla es muy difícil. –Usted ha reclamado recientemente una Consejería para dar respuesta política al problema al reto demográfico en vez del actual Comisionado. ¿Haría falta un Ministerio en el ámbito estatal para asignar esos recursos económicos de los que habla? –Bueno, la palabra reto demográfico ya forma parte de la denominación ministerial y ha entrado, digamos, en las escalas administrativas. Pero me parece muy preocupante que el Ministerio ni siquiera se ha gastado el presupuesto del que disponía. Yo solicito para Asturias la suficiente atención por parte del Gobierno porque en su caso la demografía es una cuestión absolutamente capital. Merece la pena una apuesta más decidida y fuerte. –¿Cómo? –Hay que darle la suficiente categoría a nivel del Gobierno autonómico y hay que definir una política integral que aborde, al menos, cuatro grandes cuestiones como son el despoblamiento, la baja fecundidad, el envejecimiento y las migraciones. Por eso abogo por una consejería con varias direcciones generales dedicadas a estos frentes. –¿Hay políticas en Europa para dar respuesta a un problema que es continental o tampoco la Unión Europea se acaba de tomar en serio su realidad demográfica? –Algunos países han aplicado medidas eficaces. Con resultados positivos. Yo siempre defiendo las políticas de apoyo a las familias, como las que vienen implementado los países nórdicos como Suecia o más al sur como Francia. Suecia presenta ahora una tasa de fecundidad de 1,7 y Francia de 1,9 mientras que nosotros estamos en 1,2, e incluso con la pandemia en 1,18. Estos países están revirtiendo su situación, incluso con un crecimiento positivo de población. –¿Qué fortalezas tiene Asturias? –Una política de atracción de talentos con ayudas fiscales podría resultar muy eficaz porque Asturias es un paraíso verde del norte de España. Y tengo un cierto optimismo de que con una política adecuada podríamos recuperar un poco natalidad porque en la última encuesta de fecundidad, del año 2018, las madres potenciales asturianas, de entre 18 y 40 años, te decían que querían tener dos hijos. Si hubiera las políticas adecuadas, podríamos pasar de los deseos a la realidad y nos permitiría una mejora de los niveles tan bajos actuales. En Asturias hay mimbres para una cierta recuperación demográfica, pero hacen falta medidas inteligentes y sobre todo una memoria económica suficiente para implementarla. –¿Cuáles creen que son las políticas que pueden dar mejores resultados en Asturias, asumiendo que no hay recetas mágicas? –Las medidas para mejorar la tasa de fecundidad pasan por la ayuda familiar y facilitar a las parejas el acceso a la vivienda. Sería bueno dar subvenciones por hijo y en el caso de Asturias más por el segundo hijo para que las guarderías pudieran ser asequibles para toda la gente. Hay que apostar por la conciliación de la vida familiar y laboral. Estas medidas cuando se conjugan y disponen de un presupuesto suficiente dan buen resultado. –¿Y al margen de la tasa de fecundidad? –A Asturias le conviene frenar la pérdida de talento para evitar que los jóvenes que se forman en la Universidad marchen, para ello hace falta una política de ayudas, beneficios fiscales. También habría que ofrecer más incentivos a las personas de cierta edad para que sigan colaborando en el mercado laboral, aunque sea de forma parcial. Y por último, hay medidas para paliar los efectos del despoblamiento en las alas de Asturias y si no corregirlo, porque eso nunca lo vamos a revertir, tratar de que no llegue a límites prácticamente desérticos. No valen medidas sueltas, hay que definir una política integral. –Ha señalado la conciliación familiar como una de las vías de posible mejora. ¿Las parejas, en las que actualmente son mayoría en las que trabajan los dos integrantes, reciben menos apoyos en España que en otros países para la conciliación? –Si, el apoyo en España a las parejas en esa situación es ridículo. La diferencia en el porcentaje de PIB que dedica a estas políticas España respecto a Suecia resulta abismal. En España nunca se ha dado importancia a la cuestión demográfica. Mientras la política de reto demográfico se quede en el papel y no se traduzca en medidas con una memoria económica adecuada, no vamos a salir del marasmo que tenemos. Y no lo veo ni a escala nacional ni a escala regional. –¿Tampoco le parece apropiada la estrategia que se sigue en Asturias? –Yo respeto mucho la línea establecida en Asturias, pero me parece completamente insuficiente para la situación tan grave que hay. –Algunos concejos ya registran la llegada de nuevos vecinos, los llamados nómadas digitales. ¿El teletrabajo puede ayudar a atraer población a Asturias? -–Hemos estudiado esta situación en toda España, pero la verdad es que ha tenido alguna repercusión, pero muy tímida en algunas provincias, aunque con porcentajes muy modestos. Y además, en líneas generales, esos grupos no han ido a la España rural profunda sino más bien a espacios urbanos en el entorno de las grandes ciudades. Las zonas rurales tienen problemas de conectividad y de servicios complementarios, como disponer de forma regular de un médico o de una oficina bancaria. No debemos esperar cifras espectaculares por esta vía para afrontar el despoblamiento rural. –Hay países en Europa con buena salud económica que también están en declive demográfico. ¿Es erróneo relacionar la pérdida de población con una economía débil? –Es Asturias la demografía tiene una relación muy directa con la economía, quizá en otras autonomías no tanto. Cuando la economía regional iba bien, la demografía tenía una evolución razonable, pero con el cierre progresivo de la minería y la reconversión industrial, empezó a ir mal. Asturias necesita una demografía mejor para poder aprovechar un ciclo de recuperación económica, de lo contrario los efectos de esta serán mucho menores.