Barbón participará en las reuniones con el Ministerio para seguir cómo va cada obra

Manteniendo esa “posición de exigencia que no ha ocultado la FSA”, el líder de los socialistas recalcó que también es firme en “la defensa de los ganaderos asturianos en el problema del lobo, en el que nos posicionamos en contra de que no se pueda ejecutar el plan de gestión de la especie que tiene el Principado”.

Y reiteró que “lo más prioritario para Asturias, y ante ello queremos un compromiso total y absoluto, es la apertura de la Variante de Pajares para que pueda llegar la alta velocidad a Asturias”. Barbón afirmó que se “están finalizando las últimas obras y se inicia el periodo de pruebas”, y se mostró confiado en que el fin de la mastodóntica obra “sea una realidad”.

Barbón cuestionó los datos de licitaciones de las cuentas autonómicas en 2021 que esgrimió ayer la Confederación Asturiana de la Construcción. “Creo que los datos no son correctos; la ejecución que tenemos en conjunto supera el 90% y en materia de infraestructuras es del 79%”, aseguró para animar a la patronal a “contrastar los datos con el Gobierno”. Eso sí, indicó, “si se refieren a obra nueva hay que aclarar que hicimos un giro porque ya no es tan relevante la obra nueva como el mantenimiento, que representa un 61% de la inversión”. “Quizás esos datos de la Confederación Asturiana de la Construcción tengan más que ver con la situación electoral interna que se vive en la entidad”, aseveró.

Barbón recalcó, no obstante, que “la escalada de las materias primas” por la pandemia y los efectos de la guerra de Ucrania afectaron a la capacidad de licitación de todas las administraciones. Y en este sentido, indicó que al Ministerio de Transportes le ha ocurrido que algunas licitaciones han acabado retrasadas “sin que eso signifique que no sean prioritarias, como ocurrió al Principadoncon la ampliación de Cabueñes, que resultó desierta, pero sigue en curso”.

No obstante, el parecer de la oposición es bien distinto. “Nos tememos que a la mala gestión habitual se esté sumando la necesidad de no ejecutar la totalidad del presupuesto como estrategia política”, dijo Pablo González, del PP, quien señaló el riesgo de que las promesas presupuestarias “sean humo”. “Nos acercamos peligrosamente a un gobierno funambulista, haciendo equilibrios sobre el alambre y practicando malabares con las inversiones presupuestarias girándolas en el aire”, dijo para concluir que “no es posible estirar la ficción presupuestaria por más tiempo”.

Susana Fernández, portavoz de Ciudadanos, atribuyó buena parte de los problemas de las licitaciones “a la burocracia de la administración asturiana, que está obstruyendo el desarrollo de Asturias”. Y sumó “la falta de planificación y voluntad del ejecutivo de Barbón”. “Suscribimos plenamente el malestar de los constructores asturianos; no es aceptable que se incumplan sistemáticamente los presupuestos y que las licitaciones salgan con precios de materiales por debajo del mercado”.

En este sentido, Rafa Palacios, portavoz de Podemos, contrapuso “la grandilocuencia de los discursos del Gobierno autonómico”, con el “perpetuo ninguneo que padece Asturies”. E insistió en que “las inversiones no ejecutadas en infraestructuras impactan negativamente en la vida diaria de miles de asturianos y asturianas”.

“La baja licitación es siempre una mala noticia”, dijo Ovidio Zapico, coordinador de IU. “De poco sirve aprobar unos buenos presupuestos si no se ejecutan”. Y señaló que buena parte de las demoras en las inversiones públicas en Asturias “se deben a la propia estructura y funcionamiento de la Administración”. “Asturias no puede tirar la toalla y dar la legislatura por perdida”, dijo.

Adrián Pumares, portavoz de Foro, cree que “los datos demuestran las mentiras de los gobiernos de Sánchez y Barbón, expertos en prometer pero incapaces de ejecutar lo presupuestado”. Tomando los datos de los constructores, Pumares considera que “no es creíble” que el Principado pida explicaciones al Ministerio si “él mismo ejecuta menos del 50%”.

Por parte de Vox, la diputada Sara Álvarez Rouco advirtió del riesgo de que “no se respeten los compromisos de inversión pública adquiridos en los presupuestos autonómicos” y afirmó que el gobierno socialista “genera desconfianza” y la prueba es que “cada vez menos candidatos optan a los concursos públicos”. “Da que pensar que la poca obra pública que hay se la lleven empresas de fuera de Asturias”, recalcó.

La FSA respalda el fin del voto rogado, que dará más facilidades a los asturianos que residen en el extranjero para ejercer su derecho al sufragio. De hecho, Barbón recordó que el PSOE asturiano se opuso a esa modificación legal que estableció que este colectivo tuviera que solicitar el derecho a votar, precisamente adoptada por el Ejecutivo de Zapatero. “Los datos históricos nos dicen que en ambos casos la ciudadanía era siempre han apoyado de forma mayoritaria al PSOE. Los emigrantes son los que mejor saben que la FSA es el partido que representa a Asturias”, indicó Barbón. Destacó además que la FSA mantiene viva su actividad orgánica frente a otros partidos “que no se sabe a qué acuerdos llegan o cuáles son sus posiciones políticas”. Se refirió también al proceso de elección de secretarios generales en las agrupaciones locales. “En todas salvo en tres hubo candidatura única; en algunos territorios habría que remontarse muchos años atrás para que eso sucediese”, dijo. Recalcó que un tercio de los elegidos son nuevos. El sábado 18 de junio, la FSA constituirá su comité autonómico, “Frente a esto, hay partidos que no sabemos qué va a ser de ellos, si cambian o no, o si van a tener congresos. El PSOE aborda los debates internos pero los cierra rápidamente para centrarse en lo importante”, apuntó. Y ante quienes quieren convertir este último año en una campaña dijo: “No estamos para ruido”. Finalmente, proclamó que “los datos matan relatos” para esgrimir que en Asturias “hoy hay más personas trabajando que hace tres años y menos parados”, con datos de paro y afiliación a la seguridad social. Recalcó que en 2019 “el porcentaje de contratos indefinidos no llegaba a uno de cada diez y hoy son cuatro de cada diez”. Y resaltó el aumento en el salario mínimo o la revalorización de las pensiones: “Hay quien ataca la dependencia asturiana de los pensionistas, pero la cobran porque se la han ganado”.