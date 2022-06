El fiscal pide a los forenses que aclaren la causa del fallecimiento de Isabel Suárez

El fiscal que investiga el caso del fallecimiento de María Isabel Suárez, natural de Grado y tía política del actor Luis Lorenzo, ha solicitado varias aclaraciones al informe forense para aclarar las causas de la muerte de la mujer, calificada de posible homicidio. El ministerio público quiere saber exactamente cómo se produjo la muerte por envenenamiento, si los metales hallados en el cuerpo fueron administrados en una sola ingesta o a lo largo de varios días y también los motivos por los que los forenses establecieron una “etiología homicida”. Se trata de una ampliación del informe de la autopsia practicada tras el fallecimiento a petición de la familia de María Isabel Suárez, y cuyo informe definitivo se redactó el 24 de enero de 2022.

La muerte tuvo lugar el 28 de junio de 2021 en el domicilio de Rivas Vaciamadrid (Madrid) de Luis Lorenzo y su pareja, Aránzazu (Arancha) Palomino Suárez, sobrina de la fallecida, quienes trasladaron el cuerpo a Asturias para su entierro en Las Regueras, momento en el que el hermano de la fallecida sospechó que la muerte podría no ser natural, como había reflejado el médico que la certificó. Por eso pidió una autopsia, que se hizo al día siguiente y cuyo resultado definitivo se tuvo el pasado 24 de enero. Se hallaron en sangre niveles de cadmio y manganeso 200 y 20 veces superiores a una cantidad normal, respectivamente. También había cuatro tipos de psicofármacos. El informe solicitado no es una nueva autopsia, ya que se elaborará con los resultados de las muestras ya tomadas en la primera e informes sobre el estado de salud de la mujer.

El fiscal también ha solicitado que se tome declaración a familiares de la mujer, los médicos que la trataron en los últimos meses en Madrid y el notario que otorgó un poder a la sobrina sobre las cuentas de su tía, en la que tenía poco más de 60.000 euros.

El fiscal no pidió el ingreso en prisión de Lorenzo y la sobrina, que quedaron en libertad tras comparecer y, en el caso de Palomino, declarar ante la jueza. El abogado de la acusación particular recurrió la puesta en libertad, al no haber sido convocado a la “vistilla”.