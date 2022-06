El Gobierno central no abordará el futuro del trazado actual de Pajares hasta que no entre en servicio la Variante ferroviaria de alta velocidad. Pero la fecha de entrada en servicio de la conexión de alta velocidad con la Meseta está condicionada y el Ejecutivo de Pedro Sánchez aún no puede dar la fecha precisa, según consta en una respuesta parlamentaria a una pregunta de la senadora del PP por Asturias, Mercedes Fernández.

La senadora Fernández indicó en su pregunta, registrada el 26 de abril, que “la denominada rampa de Pajares en Asturias necesita presupuestos para su adecuación y viabilidad, ya que puede prestar servicios y usos de diversa naturaleza”. Por ello preguntó: “¿Qué usos, previsiones de futuro y aplicaciones presupuestarias están destinadas para la rampa, toda vez que no cabe imaginarse su clausura?”. La respuesta del Gobierno central, a través de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, llegó el pasado 3 de junio. En ella, el Gobierno señala que en relación al futuro de la rampa de Pajares, “primeramente dependerá de la fecha exacta de inicio de las operaciones de la variante, la cual está condicionada al avance de la fase de pruebas y, finalmente, a la obtención de la autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria para su puesta en servicio”. El Ministerio de Transportes se ha comprometido a que la Variante de Pajares en los primeros meses de 2023. El gobierno del Principado ha redoblado sus exigencias para que se cumplan los plazos de apertura, una vez que trascendieron los bajos niveles de ejecución presupuestaria para Asturias en 2021, en especial los relativos a la alta velocidad. El planteamiento de Renfe es que la línea se inaugure con trenes “Avril” para pasajeros.