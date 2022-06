Llevarse a casa las sobras del restaurante es “cool”

Lo que hasta hace unos pocos años daba más bien vergüenza y casi nadie hacía, que era pedir al camarero que nos metiera en un recipiente las sobras de la comida para llevárnoslas a casa, ahora es “cool”, es decir, está de moda. Y a partir del próximo 1 de enero será obligatorio para el restaurante hacerlo si el comensal así lo quiere.

Todo gracias a la llamada ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario aprobada este martes en el Consejo de Ministros y cuyo objetivo es “reducir el desecho de alimentos sin consumir a la basura y favorecer un mejor aprovechamiento de estos”.

En Oviedo, pocas horas después de que el Ministro de Agricultura, Luis Planas, lograse el visto bueno de sus compañeros de gabinete a la norma –entrará en vigor en 2023–, Pablo e Iris Sánchez ya la aplicaron y se fueron para casa con un túper con un chuletón de ternera que no pudieron acabarse. “Nos lo propusieron y aceptamos sin dudarlo. Estaba bien rico y así lo aprovechamos. Lo vemos bien, todo es mejor que tirar la comida”. La pareja almorzó en El Ovetense, un popular restaurante y sidrería del centro de la capital asturiana en el que no ha tenido que venir Planas a decirles que planteen a sus clientes llevarse las obras. “Lo hacemos desde siempre”, explican Ana y Rosa García, sus dueñas. “Los que quieren se lo llevan. La comida que se queda aquí la entregamos a gente necesitada que conocemos y pasan por aquí. Y cuando tuvimos que cerrar en pandemia se la donamos a Belén Suárez Prieto, que gestiona desayunos y comidas solidarias”.

Aseguran las dos hosteleras que lo de llevarse las sobras a casa gana cada vez más adeptos. “Hasta hace unos cuatro años es cierto que se veía mal, o no se atrevían o daba vergüenza. Pero ahora, qué va. Todo lo contrario”, expone Rosa García.

Uno de los “peros” que se han puesto a la ley por parte de la hostelería es que se les complica más si cabe su labor, ya de por si bastante atareada. Ana García no está de acuerdo y asegura que no les complica la tarea: “No es más trabajo. Es sencillo. La cuestión es que no queremos tirar nada”.

Los restauradores españoles tienen tiempo de aquí a enero a ponerse las pilas y adaptarse si se cumplen los plazos previstos. Y más vale que se hagan a la idea, porque se incluyen sanciones de hasta 2.000 euros si no se ofrece la posibilidad de llevarse la comida a casa en un envase que, además, deberá ser reciclable.

El Ministro de Agricultura califica de “pionera” la norma, que busca “concienciar para prevenir una ineficiencia en la cadena alimentaria” que tiene consecuencias económicas, ambientales y sociales. El 40% de la pérdida se producen en tiendas y hogares; otro 20% en la cadena alimentaria. Según Planas, solo Francia e Italia disponen de una regulación semejante en la UE. Todo esto llega, recordó, en el contexto en el que se habla de la posibilidad de una crisis alimentaria y de la necesidad de producción de alimentos en el mundo. “Hay hambre y malnutrición y este tema golpea la conciencia de todos”, añadió.

El texto incluye medidas para evitar la pérdida de comida en toda la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el consumo, ya que todas deberán contar con un plan de prevención que incluya un autodiagnóstico. Tan solo en 2020 se calcula que las pérdidas de alimentos alcanzaron los 1.300 millones en los hogares, una media de 31 kilos por persona.

Otro aspecto de la norma es que las empresas deberán estipular el destino de los alimentos para evitar su desperdicio bajo la premisa de que la prioridad máxima será siempre el consumo humano a través de la donación o redistribución de alimentos. Para donar excedentes de alimentos, los agentes de la cadena deberán suscribir convenios de colaboración con empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos. Estos solo podrán destinar estos productos a la donación, sin que en ningún caso puedan comercializarlos.

Además, se aborda la transformación de alimentos no vendidos pero que estén en condiciones óptimas en otros como zumos o mermeladas y los que ya no sean aptos para consumo humano. La preferencia de uso será, por este orden, la alimentación animal y fabricación de piensos; el uso como subproductos en otra industria ya como residuos, y la obtención de compost o biocombustibles.