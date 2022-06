Pintan bastos para el campo ante un verano incierto por los costes, desbocados

“Todo está desbocado”. Así resumen en el campo asturiano la situación actual referente a los costes de producción: piensos, abonos, plásticos, energía... “Todo afronta un encarecimiento enorme”, resume Javier Fernández, director técnico de Campoastur, quien admite cierta frustración al observar los precios del mercado y su evolución durante los últimos meses.

En marzo habló ya para LA NUEVA ESPAÑA del “momento complejo” que afrontaban los trabajadores del medio rural asturiano. Tres meses después, en época de siembra (maíz, fabas) en la región y a punto de recoger el cereal de invierno que produce España, la situación poco ha cambiado.

“Yo pensaba que de abril en adelante íbamos a ver cierta mejoría, por pequeña que fuera, al bajar el consumo de energía, menos calefacción, ya que todo repercute. Pero no fue así. Ahora pensaba que al recoger el cereal de invierno de aquí y no depender de fuera también podría recuperarse algo el precio. Pero no será así”, lamenta Fernández.

Agricultores y ganaderos llevan meses afrontando una escalada de precios que poco a poco afecta a su labor.

Las cifras bailan de un día para otro, pero la guerra en Ucrania no hizo sino empeorar una situación que ya no era buena desde meses atrás debido a la crisis mundial de abastecimiento de materias primas, el encarecimiento energético, la sequía y los problemas en el transporte. Con todo, las plantaciones de maíz en Asturias se han mantenido en cifras similares a las de otros años, unas 7.000 hectáreas. “No hemos percibido que se haya plantado menos por los costes”, explican en Campoastur. En el fondo, es forraje para el ganado, y si se tiene propio, eso que ahorran los profesionales.

Cereal

Pero los problemas parece que seguirán si se mira al resto de España. En Castilla y León, Asaja ha advertido de que la ola de calor soportada a mediados de mayo pasó “grave factura” a los campos, lo que va a suponer una caída del 20 por ciento de la cosecha de cereal, ya que se estiman unos 5 millones de toneladas, frente a los 6,3 millones de media de los últimos años. En el total de España calculan que serán unos 15 millones de toneladas menos.

La organización agraria ha aseverado que esta importante caída de las reservas nacionales de cereal –hablan de la peor cosecha de los últimos años– tiene, en primer lugar, una consecuencia directa, y es “la necesidad imperiosa” de importar 15 millones de cereal a terceros países para cubrir la demanda, en un momento muy complicado y de escasez mundial a causa de la guerra en Ucrania.

Además, advierten de que las producciones “van a ser muy modestas y no compensarán en modo alguno los altísimos costes de producción” que los agricultores han tenido que asumir esta sementera, desde el fertilizante, al gasóleo, pasando por los productos fitosanitarios, la electricidad y los repuestos, “que se ha encarecido brutalmente”.