Gento Paniceres, fundador de la empresa de transporte sanitario Transinsa, y padre del actual presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, ha fallecido este miércoles a los 87 años.

Argentino Paniceres Carrio, "Gento" (Bimenes, 1935) no pudo imaginar cuando compró la primera ambulancia que aquello sería el germen de Transinsa, la empresa que aglutina el sector del transporte sanitario en Asturias con su tecnología de comunicación centralizada y en la vanguardia. Un presente a años luz de aquel estar sentado en la cocina, al lado del teléfono, por si llamaban para una urgencia, como hacía su mujer, Araceli Estrada, una compañera de aventura vital, laboral y empresarial.

Gento llevaba veinte años de taxista, cuando decidió que Nava necesitaba una ambulancia. Lo sabía porque en 1978 él no ganaba para tapizar el coche y no le llevaba la conciencia dejar sin trasladar a los heridos a un hospital sólo por no manchar los asientos. "Con el taxi hacía muchas recogidas de heridos en accidentes de tráfico. Te dejaban los asientos hechos un cisco y tardabas muchísimo en cobrarle al seguro, si lo conseguías. Así que pensé que si compraba una ambulancia, me evitaba tener que reclamar", rememoraba hace unos años para este periódico. Su mujer, que siempre le acompañó en su andadura profesional, se convirtió en la primera mujer conductora de ambulancias en Asturias de la que hay constancia.

La empresa de Paniceres logró con grandes luchas, enfrentamientos y sinsabores, hacerse un nombre y un hueco en el sector del transporte en Asturias. A la aventura familiar se incorporaron pronto uno de los hijos, Ángel, y un primer conductor a sueldo, Luis Canellada. Cuando "Gento" se jubiló, habían llegado a los 67 trabajadores, incluido también el segundo hijo, Carlos, actual consejero delegado de Transinsa; para entonces ya se había organizado el sector medianamente y no había aquellas luchas internas entre empresarios (llegó a haber 33 diferentes) de un concejo y otro para que nadie pasara a un territorio que no era el suyo.