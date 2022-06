La receta para alcanzar los 75 años de sacerdocio del expárroco de La Caridad: “Tener todo el día ocupáu”

Emotivo día en el Seminario Metropolitano de Oviedo. Ayer tuvo lugar la celebración de las bodas de platino, oro y plata con la Iglesia de once sacerdotes asturianos, una celebración que se inició con una misa en la capilla del seminario presidida por el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, y concelebrada por los homenajeados, que estuvieron acompañados, además de por otros sacerdotes, por amigos y familiares.

Las bodas de platino (75 años de ministerio sacerdotal, de 1947 a 2022) fueron las de Avelino Gómez, hombre de mente preclara y fino sentido del humor que, tras cumplir cien años el pasado uno de mayo, señalaba entre otras cosas que el secreto de llegar a su edad consiste “en no morirse”, además de mantenerse siempre activo. “Yo ya le digo a mis compañeros que tengo todo el día ocupáu”, Las bodas de oro (1972-2022) las cumplieron Joaquín Blanco Fernández, Bernardino Fernández Barbón, Antonio Fernández Díez, Domingo Ignacio González Álvarez, José María Hevia Álvarez, Álvaro Iglesias Fueyo y Eduardo Francisco Jiménez González. Finalmente, las de plata (1997-2022) fueron las de Néstor Andrés Atampiz Ríos, Dionisio Serrano Pascual y José Alejandro Soler Castellblanch.

El Arzobispo de Oviedo leyó un sermón lleno de emotividad y recuerdos tanto propios como de estos sacerdotes, haciendo un sentido repaso de cuanto conlleva el sacerdocio desde que se llega a la primera parroquia hasta el momento actual. “Normalmente el día de Pentecostés siempre tenemos ordenaciones en la Diócesis pero no nos queremos olvidar tampoco de los que llevan gran parte de su vida dedicados al ministerio sacerdotal, por eso nos reunimos hoy con sus amigos, compañeros y familia para celebrar este día”, dijo Sanz Montes.

De todos los homenajeados fue Avelino Gómez, con cien años recién cumplidos, quien se llevó buena parte de las felicitaciones y abrazos del día. El que fuera, entre otros destinos, párroco en La Caridad (El Franco) durante 47 años, recordó a sus feligreses con cariño. “Me acuerdo mucho de ellos”, señaló y, al tiempo, añadió: “Yo el consejo que le doy a todos es que, allá donde vayas, hay que querer a la gente. Trabajar con ella, ayudarles en lo que puedas, motivarles con proyectos comunes. No hay más secreto que querer a la gente, y ya está”. Confiesa que jamás estuvo enfermo, “ni siquiera con una gripe”.

José María Hevia, exrector del seminario que cumplía 50 años de sacerdocio, recordó que “hay falta de curas en el medio rural pero mucho más en el medio urbano. Yo es la tercera misa que celebro hoy –por ayer–, pero no me atrevo mucho a quejarme de la falta de vocaciones porque en misiones aún hay muchos menos”. Álvaro Iglesias Fueyo, que también celebraba 50 años de sacerdocio, estuvo en San Juan (Oviedo) 43 años y luego fue rector de la basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en Gijón. Cuando se jubiló, regresó a Oviedo y ahora está en la capilla de Las Esclavas. “Entre mis mejores recuerdos están los campamentos con los chavales”, señaló. En cuanto al momento actual, dijo que “estamos viviendo días duros, uno no se puede quedar en casa parado. Yo creo que es un momento muy bueno para que los cristianos tomemos conciencia de que la Iglesia no es solo ir a misa”.