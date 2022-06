Asturias pierde a su arzobispo “social, bueno y sensato”: vida y memorias de Gabino Díaz Merchán

El cuerpo del arzobispo emérito Gabino Díaz Merchán se consumió ayer por completo a la 14.32 horas en la Casa Sacerdotal de Oviedo. Tenía 96 años y cuando expiró llevaba varias horas inconsciente. Antes de iniciar ese trance, un enfermero de la casa le había preguntado: “¿Cómo está usted, don Gabino?”, y con un humor manchego, no desconocido, pero que desarmó a todos los presentes, respondió: “Muerto”.

Un rato antes, en una escena no exenta de resonancia bíblica, había sentido sed, y pidió agua al director de la residencia sacerdotal, González Montoto. La bebió y le dijo entrañablemente a su fiel compañero, exrector del Seminario de Oviedo: “Gracias, José Antonio, gracias”. Díaz Merchán murió en el apartamento en el que que vivió desde su jubilación en 2002, el mismo que en 1989 había ocupado el Papa Juan Pablo II durante su visita a Asturias.

Hace unas semanas había ingresado en el Centro Médico por una bajada de tensión más uno de sus repetidos problemas con el esófago. Una doctora, sobrina de un obispo ya fallecido que en su día había admirado a Merchán, puso en hora las debilitadas manecillas de su reloj vital y recibió el alta. Su aspecto físico, desde hacía ya tiempo, era sumamente enjuto, casi increíble en alguien de su sólida imagen física anterior.

Merchán, que ayer ocupaba el trigésimo segundo puesto por edad entre los más de 5.000 obispos de todo el mundo, había nacido en Mora de Toledo el 26 de febrero de 1926. Durante la Guerra Civil vivió de forma trágica el fusilamiento de sus padres cuando tenía diez años, pero en toda su vida prevaleció el sentimiento de perdón hacia los ejecutores, del bando rojo.

Fue el obispo más joven de Europa cuando a los 39 años fue nombrado titular de Guadix-Baza (Cádiz). Era el año 1964 y por ello acudió a la cuarta y última sesión de Concilio Vaticano II, la asamblea de todos los obispos del mundo que cambió en rumbo de la Iglesia católica en el siglo XX. Merchán fue hasta ayer uno de los únicos seis supervivientes de aquel acontecimiento eclesial.

En 1969 fue promovido como arzobispo de Oviedo. Su llegada, siendo hombre evolucionado en pensamiento eclesial, chocó en parte con la Asturias más levítica, pero causó firmes adhesiones entre el clero y la feligresía de la renovación conciliar. No sin tensiones, gobernó la Iglesia asturiana con sensatez y alta sensibilidad social. Fue Gabino “el rojo”, para unos, y Gabino “el bueno” para muchos. Su íntimo Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro en Gijón y en su tiempo Vicario General (“número dos”) suyo, siempre ha asegurado que la bondad y el buene sentido, además de una firme fe, fueron los elementos distintivos de su persona y de su apostolado en Asturias.

Juan Pablo II aceptó su renuncia, al cumplir 75 años, el 7 de enero de 2002. Presidió la Conferencia Episcopal Española de 1981 a 1987. Es hijo adoptivo y medalla de oro de Oviedo; también medalla de oro de Castilla-La Mancha, medalla de oro del Principado e hijo predilecto de Toledo.

A grandes rasgos, estos fueron los principales episodios de su vida, según las “Memorias” que dictó a LA NUEVA ESPAÑA en septiembre de 2009, con motivo de los cuarenta años de su llegada a la diócesis.

Alegría republicana

“Mi padre, Gabino Díaz Martín, fue hombre con iniciativa y cuando se casó con mi madre, María Paz Merchán Goubert, puso un comercio en Mora y hacia 1936 ya tenía un negocio bastante bueno. Era republicano y de niño viví la alegría de mi casa por la llegada de la República. Concretamente, mi padre era melquiadista. Mis padres murieron el 21 de agosto, de modo que vivieron un mes desde que en julio empezó la revolución. Y digo esto porque viví el comienzo de la guerra como si fuera una revolución de izquierdas. Se apoderaron del comercio de mi padre y se incautaron de la vivienda. En el comercio había dependientes de mi padre, pero todos los géneros los daban bajo la fórmula “UHP. Lo paga el comité” (UHP era el lema Uníos Hermanos Proletarios). Mi padre no salió de casa en todo ese tiempo porque estaban matando a todos sus amigos”.

«Mi madre ayudó a morir a mi padre; le confortó hablándole de nosotros, los hijos, y le vendó los ojos ante el pelotón. Ella no quiso vendarse. Dijo: “¡Viva Cristo Rey!”, y así murieron»

Reunión en la cárcel

“Mi padre se fue viniendo abajo y tuvo un problema con una pierna, una embolia decían, así que andaba con dificultad. Cuando fueron a por él le dijeron que querían arreglar cuentas del comercio y que se lo iban a devolver. Mi madre, como él estaba cojo, dijo que lo acompañaba hasta el Ayuntamiento, que era donde le habían citado. Pero al llegar al Ayuntamiento le dijeron que la reunión iba a ser en el Convento, que era como se llamaba a la cárcel, y donde había cantidad de personas esperando a que los liberaran o los ejecutaran. Entonces, mi madre se dio cuenta de que mi padre no iba a recibir cuentas, sino que iban a matarle y les dijo a los milicianos: “Si matáis a mi marido, yo quiero morir con él, quiero acompañarle hasta el final”.

Testimonio de los ejecutores

“Mi madre era muy valiente. Lo que mi padre tenía de abatido lo tuvo ella de valentía. Les dijo: “Así no ganaréis la guerra, matando a hombres de bien”. Debieron de convencerle de que no iban a matar a mi padre y mi madre se vino para casa. Yo estaba jugando en la calle y no vi lo que sucedía, pero me lo relataron después. No llegó a la hora cuando vienen a por mi madre. Ella creyó que le soltaban y se fue contentísima. Pero la realidad es que estaba mi padre ya metido en un coche para llevarle al fusilamiento y a mi madre le dijeron que montara. Todo lo que pasó en aquel coche lo sé por testigos, los propios ejecutores, a los que nunca conocí, pero lo contaron a otras personas”.

Ayudar a morir

“Mi madre pudo ayudar a morir a mi padre, que llevaba el ánimo muy caído acordándose de nosotros, los hijos. Mi madre le fue confortando por el camino. Le decía que pensara en Dios, que él no quería más a sus hijos que Dios, al que iba ahora a dar cuenta de su vida. Y que la providencia y los tíos ayudarían a sus hijos, que era su gran preocupación. Mi madre le vendó los ojos ante el pelotón y le cogió del brazo. Ella no quiso vendarse. Dijo: “¡Viva Cristo Rey!”, y así murieron”.

Cariño y persecución

“Nunca tuve ansia de vengarme, pero sí pasé una confusión enorme, y en parte religiosa. Yo ya era creyente a mi modo. Mi madre era muy cristiana y había rezado conmigo desde que yo era muy niño. En el mes de guerra que vivió, como habían matado o echado del pueblo a los sacerdotes, nos reunía en una habitación, encendía unas velas, cogía el misal y leía la misa del domingo. Recuerdo que mi estructura espiritual interior era de preguntarle al Señor “Esto, ¿por qué?”. A mi modo, como un niño. Me rodeaba un gran cariño de toda la gente de Mora, que lloraban por la calle cuando me vieron con una camisita negra que me pusieron. Lloraban y me abrazaba incluso la gente del campo, de tradición de izquierdas. Pero, por otro lado, había pequeños grupo agresivos que me perseguían por la calle. Así que tuve esas dos experiencias. Me perseguían por la calle los chicos, que salían de los partidos de izquierda. En aquellos momentos había palos en cada esquina. Los partidos pegaban en las paredes sus carteles y pasaban los otros arrancándolos, así que tenían que ponerse señores con un bastón para defender la propaganda. A mí me habían obligado antes a ir al PC y me dieron carné de pionero, e íbamos a una especie de catequesis”.

En 1969 chocó con la Asturias levítica y recibió la adhesión de la renovación conciliar

Madre espiritual

«La vocación me surgió con el obispo Modrego, que fue a mi pueblo a ordenar sacerdotes a unos veinte diáconos que habían sobrevivido a la guerra. Tenía 14 años y estaba allí casi a la fuerza, vestido con la camisa azul y correajes. Pero salí impresionado por la misión que asumían aquellos sacerdotes. Entré en el Seminario de Toledo. Fueron diez años de formación, en Toledo y en la Universidad de Comillas, de la Compañía de Jesús, a la que quiero como si fuera mi madre espiritual. Cuando me ordené entré de lleno a una actividad frenética, durante 15 años en Toledo. Trabajé mucho en la Acción Católica (AC), fui profesor del Seminario, capellán mozárabe, canónigo, responsable de la Casa Sacerdotal».

Franco liberador

«Cuando me nombraron obispo de Guadix, en España había obispos muy franquistas y yo he de decir que para mí Franco había sido un liberador. Imaginen una diócesis como Toledo, en la que matan a la mitad del clero y la otra mitad está en prisión tres años. Allí ejecutaron a unos trescientos curas en un mes o mes y medio. A algunos les obligan a subir al púlpito a blasfemar; como se negaban, les disparaban. A otros les cortan sus partes... Hubo sadismo en algunos casos. ¿Cómo no íbamos a ver en los nacionales unos libertadores?».

Huelgas mineras

«Luego tuvimos enseguida una confrontación muy grande por un documento que elaboró un grupo que se reunía en una parroquia de las Cuencas mineras. Con ellos había estado antes don Vicente y yo también les visité. Ellos no daban la cara con sus documentos, o no podían darla porque les hubieran metido en la cárcel. Había laicos y sacerdotes. Cada uno que aportaba algo al documento ponía una cosa más dura. ¿Cómo no iban a figurar sus nombres al final del texto? Porque los que figurábamos éramos los curas que lo iban a leer en las parroquias y el obispo que autorizaba el documento, que era a propósito de unas huelgas mineras».

Publicación con enmiendas

«Yo les propuse varias enmiendas, porque no me parecía justo decir algunas cosas, como que todos los gobernadores civiles y todos los jueces eran unos sinvergüenzas. Es como si hoy día dijera que todos los políticos son unos desgraciados; pues no. Pero ellos no admitían que el obispo hiciera una enmienda, aun cuando era él el que iba dar la cara, el que iba a aprobar su publicación. Visto aquello, les dije: «Yo no firmo», y empezaron a decir: «Ya lo sabíamos... ¿qué íbamos a esperar de usted?». Entonces respondí: «Ustedes piensen lo que quieran, pero cuando yo firmo algo tengo que saber lo que firmo; pero voy a hacer una cosa. Esto ¿lo han mando ustedes a los periódicos o a las radios?». «No, no nos lo admiten». «Pues yo lo voy a publicar en el boletín diocesano haciendo una introducción en la que dejaré constancia de que no es un documento mío, pero que lo publico porque no tenéis donde publicarlo y eso me parece intolerable». Les agradó mucho y ellos también lo difundieron antes de que saliera el boletín».

«En Toledo ejecutaron a 300 curas en un mes, por eso Franco fue para mi un liberador»

Requisado el boletín

«El documento se iba a leer en las misas. Yo salía de viaje, a la ordenación de obispo de don Teodoro Cardenal en Burgo de Osma. Antes de salir, repasé el texto, le puse la introducción y lo mandé a la imprenta. Cogimos el coche y nos fuimos a Osma. Al llegar, me dice Tarancón: «Pero ¿qué has hecho Gabino; te has metido en un lío y están preguntando por ti varios ministros». Yo no sabía a qué se refería, pero era que el gobernador había mandado requisar el boletín que estaba editando la imprenta de la diócesis, y mandó a Correos y la retiró también. Era una separata de dos hojas, pero las parroquias la leyeron porque tenían el texto, pero sin la introducción mía. Cuando volví a Oviedo, nada más llegar, me llama el gobernador muy temprano y le recibo inmediatamente. Quiso dorarme la píldora diciendo que era una maniobra de los sacerdotes: «Han esperado a que usted se fuera para publicar ese texto». Le repliqué: «No, no han esperado a que yo me fuera porque ese texto lo envié yo personalmente a la imprenta». Cogió un berrinche enorme; creí que le daba un ataque, una cosa tremenda, porque padecía del corazón».

Preso en palacio

«Aquellas situaciones me causaban preocupación y dormía mal. Además, nadie te creía. El gobernador no se fiaba porque quería que yo no protestase si había algún problema; me decía que yo estaba mal informado. Luego, con los encierros, él quería que yo llamara a la fuerza pública para que desalojaran, pero nunca la llamé. Nunca autoricé la entrada de la policía en las iglesias, ni siquiera por encierros en mi casa, porque se metían en el palacio, en la sala de visitas. El gobernador no se fiaba de mí, pero, además, los sacerdotes que había en esos grupos, que estaban trabajando muy bien, como yo era reticente y ponía comas y filtraba algunas palabras de los documentos, decían que «así no se puede fiar uno del obispo». Y, por otro lado, sacerdotes que yo estimaba mucho, y estimo, porque viven todavía, no se fiaban de mi y mandaban seminaristas a Toledo, o a Burgos, ya que creían que yo no era lo suficientemente seguro. Así que me encontraba sólo a veces; esta es la realidad».

Cada día un conflicto

«Por eso, cuando iba de visita a Cangas de Narcea, me decía don Francisco Martínez, que era secretario de cámara y hoy cardenal: «Usted va a la Arcadia feliz», Aquella era otra Asturias, distinta. Pero las cuencas mineras y Gijón eran terribles. Sin culpa de nadie; simplemente era así. Los cinco o seis primeros años en Asturias fueron muy difíciles, hasta la muerte de Franco. Aquí cada día teníamos un conflicto. Pero después me sentí muy bien siempre, como en mi sitio. Pero todo aquello no hay que revolverlo. Después, la Transición fue muy importante como fenómeno social porque el pueblo español demostró ser sensato y tener un fondo de formación pacífica a la que había contribuido la Iglesia».

Evangelio en la mano

«Uno siempre ve defectos y tal vez pude haberlo hecho mejor, o mucho mejor. Pero no he sido un líder, ni quise serlo, de movimientos políticos o sociales. Soy un obispo de la Iglesia y nada más. Y creo que la Iglesia tiene que ir por el camino de servir a las personas, sobre todo a los más pobres y abandonados, y de servir a la verdad, que nos hará libres; y esa es la verdad que puede liberar a la Iglesia también. Actué en conciencia y con el Evangelio en la mano, y sin presiones de nadie, ni del Papa, ni de obispos, ni de nuncios. Me ha impresionado que nunca nadie de mis superiores me presionara en la Iglesia, ni me han hecho críticas de nada. Otra cosa es que se fiaran de mí plenamente, o no fuera de su agrado. Como dice el salmo, cuarenta años pasan para el Señor como un soplo. Estoy contento de haber venido a Asturias, ha sido mi segunda patria».