El báculo liviano pero incómodo de Díaz Merchán: la fineza de un obispo que enfrentó polémicas y acabó generando elogio unánime

El unánime reconocimiento a la figura del que fuera durante 32 años arzobispo de Oviedo, Gabino Díaz Merchán, demuestra que el tiempo suele allanar las turbulencias temporales y, al final, las figuras humanas quedan dibujadas en un trazo distante, noble y más justo que las valoraciones instantáneas. Los mismos partidos que reconocen ahora sin tapujos la figura del prelado, por su papel conciliador en Asturias y en los años de la Transición, vivieron polémicas y enfados con la Iglesia asturiana. A Díaz Merchán se le reprochaba cierto “dejar hacer” dentro de la Diócesis, y luego navegaba las tempestades que se generaban con finura, diplomacia y calma. En ocasiones se le cuestionaba que no llevase el báculo con más firmeza, pero lo cierto es que esa suavidad en el gobierno de la iglesia asturiana era una impronta. Y no por ello exenta de conflictos y tensiones. Firme en la idea de que la Iglesia debía ser comprensiva, pero sin ahogar su voz, Díaz Merchán protagonizó quejas políticas, desacuerdos e incomprensiones que hoy ya quedan como anécdotas.

Quizás el ejemplo más evidente fue su nombramiento en 2001 como hijo adoptivo de Asturias coincidiendo con su renuncia al cumplir 75 años. La propuesta fue impulsada por el Consejo de Gobierno que presidía el socialista Vicente Álvarez Areces. Llevó el expediente el entonces consejero de Cultura, Javier Fernández Vallina, a quien en su día Díaz Merchán calificó de “bueno, ecuánime y cristiano” pese a las decisiones que molestaban en la educación concertada. Acumulaba el prelado unos cuantos encontronazos con la política y algunos diputados del PSOE, el PP y URAS se nega: ban a votar explícitamente el reconocimiento. Tanto fue así que el entonces portavoz de Izquierda Unida, Francisco Javier García Valledor, se quedó solo en su pretensión de que el nombramiento se aprobase en el Pleno de la Junta. Se dio por buena la mayoría en la comisión de Asuntos Institucionales y santas pascuas. Vicente Álvarez Areces falló en su pronóstico de que el reconocimiento a Díaz Merchán obtendría un respaldo unánime.

Ya lo había pronosticado el entonces Arzobispo cuando supo que se debatiría entre políticos el nombramiento. Reconocía que sus relaciones con los gobiernos asturianos “nunca han sido normales” y admitía que su figura generase posiciones enfrentadas. Veía natural esa discrepancia y consideraba “moralmente imposible” que generase unanimidad. Con todo, invitaba a que las disensiones se superasen “con el diálogo, sin perder los modos y con respeto”. Una vez que ya se vio imposible el respaldo en el Pleno sin evidentes ausencias, Merchán quitó hierro: “No hay más que hablar, no tiene nada que ver la forma; lo que importa es lo que se ha hecho”.

¿Qué había pasado para que algo que hoy, con su fallecimiento, nadie cuestionaría entonces generase desacuerdos? Esta es una guía rápida sobre los encontronazos con la política de Díaz Merchán: un obispo que para parte de la izquierda no era tan “rojo” como lo pintaban los sectores más conservadores, ni resultaba tan condescendiente con la derecha, como algunos le exigían. En ese punto intermedio forjó su impronta.

Quienes fueron sus colaboradores más estrechos siempre repetían que Díaz Merchán tenía las cosas claras: la política por un lado y la iglesia por el otro. Tarancón le calificaba de “esclavo de la verdad” y nunca le importaron los resquemores que causaban algunas de la poliédrica realidad que mostraba su Diócesis. “Luz y paz” fue su lema episcopal.

Los coletazos de la dictadura.

Díaz Merchán tomó el báculo de la Iglesia asturiana en 1969, con Elías Yanes como obispo auxiliar. Los encierros de trabajadores en las iglesias y el control policial a templos y casas parroquiales en las que se celebraban reuniones clandestinas generaron más de un conflicto con el entonces gobernador civil José Manuel Mateu Ros, y prosiguieron con otros como Larraínzar, Pérez Sevilla o Jorge Fernández.

El gobierno de la transición de la Iglesia.

Díaz Merchán fue nombrado presidente de la Conferencia Episcopal la noche del intento de golpe de Estado del 23-F (1981). Al día siguiente, la Iglesia censuró “el recurso de las pistolas”. Con Felipe González tuvo Merchán que negociar asuntos espinosos para la Iglesia. Entre la espada de las políticas del PSOE y la pared marcada por Roma de hasta dónde ceder, el prelado mantuvo la postura de la Iglesia ante la ley del Aborto, la “guerra de los catecismos” o la implantación de la LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación). Con los docentes religiosos en pie de guerra por la reforma, Díaz Merchán defendió una salida de estos profesores hacia los colegios concertados. Y al tiempo defendió que la enseñanza concertada fuera accesible a las clases humildes y no solo para una élite.

La anécdota de Felipe González.

Refería el expresidente del Gobierno Felipe González, una discusión privada con Díaz Merchán en pleno debate sobre le ley del aborto.

“Póngase en mi lugar. ¿Qué hacemos con una chica de 17 años, sin responsabilidades, que se queda embarazada y aborta? ¿La enviamos a prisión o la devolvemos a su familia?”, le preguntó González.

“Le comprendo, pero no puedo ponerme en su lugar. La Iglesia está para perdonar, no para condenar”, respondió Merchán.

Tres documentos que marcaron rumbo.

Bajo la presidencia de Díaz Merchán, la Conferencia Episcopal impulsó tres documentos relevantes. “Testigos del Dios vivo” reflexionaba sobre el nuevo papel de la Iglesia; “Católicos en la vida pública” apuntaba la necesidad de que la participación política de los fieles no se ciñese a partidos confesionales para ser “como sal y fermento” en todo el espectro político y social; “Constructores de la paz” tuvo una importante repercusión en momentos previos al debate sobre la entrada en la OTAN.

“Poca influencia” y “poco rojo”.

En los últimos años de su mandato la peculiar forma de ser de Díaz Merchán ya generaba algunos conflictos. En 1984 una carta personal remitida por Enrique Múgica –entonces responsable del Área de Estudios y programas del PSOE– a Felipe González, le relataba los encuentros discretos mantenidos con José María Martín Patino, animado por un sector del clero que cuestionaba que la Conferencia Episcopal cediese a las reclamaciones de los sectores conservadores en el debate de la ley educativa. En aquellas reuniones se criticaba la línea dominante del “taranconismo”, que encarnaba Díaz Merchán y se buscaban otras vías de diálogo más progresistas. “En mi interior, mientras, pensaba que la persistencia de una orientación intelectual y política necesitaba de un liderazgo, que su ausencia se notaba, pues el actual presidente de la Conferencia Episcopal, Díaz Merchán, parecía refugiado en la gruta de Covadonga”, escribió Múgica en una carta que se conserva en el archivo documental de la Fundación Felipe González. Al tiempo, la decisión generosa de Díaz Merchán de centrar la visita papal de 1982 en otros lugares que no incluían Asturias ocasinó críticas por “poco influyente”. Lo cierto es que en 1988, cuando el prelado asturiano ya no presidía la Conferencia Episcopal, Díaz Merchán pidió personalmente a Juan Pablo II que visitase Asturias, lo que se materializó los días 20 y 21 de agosto de 1989. Y lo hizo con un significado especial: el Papa se arrodillaba ante la Santina en Covadonga el día 21, el mismo día que habían sido fusilados los padres de Merchán por el bando republicano, un hecho que marcó su vida.

En Asturias, Rafael Fernández.

Se recuerdan las relaciones entre Díaz Merchán y el presidente del Gobierno preautonómico de Rafael Fernández como “de un respeto casi reverencial”. Rafael Fernández regresó a Asturias del exilio con una agenda diminuta: el primer contacto era el de Díaz Merchán. Fernández recordaba aquella primera reunión con deleite: se sentía casi como “un penitente ante un confesor que me escuchaba con benevolencia, me hacía preguntas y conducía al diálogo hacia donde nos interesaba a él y a mí”. Rafael Fernández calificó al obispo asturiano como “hombre de paz, piedad y perdón”.

Rodillazo de De Silva.

La relación entre Díaz Merchán y Pedro de Silva fue buena y mejoró con el tiempo, pero el primer encontronazo fue por la rodilla. “No me arrodillo ni ante la Santina”, dijo De Silva al tomar posesión. El Día de Asturias, la Iglesia lo celebró por su lado en Covadonga, y el Gobierno en Vegadeo. De Silva no acudió al Real Sitio y Merchán envió al vicario del Occidente, Alberto Reigada, a Vegadeo con una carta de disculpas. Con todo, bajo aquel gobierno se activó el patronato de Covadonga, se firmaron acuerdos sobre asistencia sanitaria o Patrimonio y se organizó la visita papal.

Conflicto a la derecha.

Cierto es que las relaciones de Díaz Merchán con la derecha fueron especialmente complejas y nacieron cuando el PP aún era Alianza Popular. La Fundación Cánovas del Castillo quiso organizar en septiembre de 1988 un acto en Covadonga que encabezaba Manuel Fraga. El colectivo pidió al abad una misa específica en la basílica que fue rechazada por la Diócesis. Manuel Fraga, genio y figura y entonces presidente de AP, no dudó en leer una oración pública ante la Santina en la Cueva, lo que disgustó a Díaz Merchán por el uso político del Santuario. El arzobispo aseguró que ya había advertido a Isidro Fernández Rozada, entonces presidente regional de AP, de que no permitiría ese discurso, pero Rozada afirmaba que no había interpretado así las palabras del prelado. Fraga se disculpó públicamente y dejó a Díaz Merchán “la última palabra”.

El ataque de Cascos.

El episodio de la Santina podía haber quedado olvidado, pero el entonces diputado nacional de AP Francisco Álvarez-Cascos remitió una airada carta a LA NUEVA ESPAÑA en la que acusaba al Arzobispo de “restaurar los prejuicios raciales que confiaban a los vaquerios al fondo de las iglesias”. Cascos se la tenía guardada y recordaba cuando, siendo Díaz Merchán presidente de la Conferencia Episcopal había afirmado que todos los partidos tenían propuestas contrarias a la doctrina católica. “Cuando Fraga se dirigió respetuosamente a él rogándole que le indicara las del programa de Coalición Popular para retirarlas, monseñor Díaz Merchán prefirió dejar sin concretar su afirmación”. Según Cascos, aquel silencio benefició “a quienes abiertamente proponían el aborto, el divorcio o la escuela único y laica”. Aquel episodio fue, según fuentes eclesiales, el origen de una herida con la derecha que Díaz Merchán no logró cauterizar.

A Vigil, con la huelga.

Pese a la corrección de las relaciones con De Silva, la cosa se torció con el presidente Juan Luis Rodríguez-Vigil. Aunque el nombramiento como delegado de Iglesia y Sociedad de Nicanor López Brugos fue bien recibido por la izquierda, un “golpe social” de Merchán encendió el enfado del Principado. Los sindicatos habían convocado una huelga general el 23 de octubre de 1991 que suponía un mandilonazo al Gobierno central y también a la actitud de Rodríguez-Vigil. Merchán la calificó de “gesto pacífico de solidaridad”: era el mismo término que había empleado con otra huelga en 1988, pero aquella vez sentó mal en el Ejecutivo autonómico.

Un “gomeru” incómodo para Trevín.

La historia real del emblemático “gomeru” y el Arzobispo tiene en realidad menos escenificación del que la historia le ha dado. Testigos del encuentro entre Díaz Merchán y los despedidos de Duro Felguera (que lideraba Manuel Sánchez Terán) recuerdan que fue un gesto inocente. Los despedidos le entregaron un “gomeru”, emblema de la lucha obrera callejera contra la Policía. Merchán lo tuvo en su mano, sonrió y tiró de la goma. Los flashes se dispararon y la imagen ya era imparable por su fuerza y simbolismo. El gobierno del socialista Antonio Trevín, empresarios y sectores de la propia Iglesia criticaron el gesto.

Las coplillas de Sergio Marqués.

Ocupaba el PP la Presidencia del Gobierno asturiano al tiempo que ondeaba en lo alto de la Catedral la banderola roja de los despedidos de Duro Felguera. Al igual que el gesto inocente pero simbólico del “gomeru”, al término del encierro, Díaz Merchán tomó la bandera, la desplegó y la miró. Los dirigentes de la derecha rabiaban en privado. Otra manifestación caldeó el ambiente: la del 12-F de 1988. Los sindicatos afirmaron, tras un encuentro con el Arzobispo, que Díaz Merchán les había asegurado que estaba convencido de que la manifestación “podía ayudar a crear conciencia de la grave situación de Asturias, que ya tiene demasiada paciencia”. Fernández Rozada confiaba en que todo fuera una mala interpretación de los sindicatos, pero Merchán guardó silencio. Sergio Marqués rescató una coplilla que ya había utilizado Álvarez-Cascos en el episodio de la derecha ante la Santina: “El señor obispo manda / que s’acaben los cantares / primero s’an d’acabar / obispos y capellanes”. El enfriamiento de las relaciones bloqueó el patronato de Covadonga: la consejera de Cultura había calificado de “impresentable” el apoyo del Arzobispo a la causa obrera y Marqués “rogaba al cielo” que Merchán se arrepintiese. El PP anotó otra: el rechazo a que la Catedral acogiese un funeral por el asesinado Miguel Ángel Blanco.

Los dos episodios del Secretariado Social.

Constituido para hacer un análisis de la realidad social asturiana, el Secretariado Social que a finales del pasado siglo dirigía José Manuel Parrila avivó algunas polémicas sonadas. Las opiniones del Secretariado eran consentidas por Díaz Merchán, sin que ello significase que las defendiese, pero eran leídas como posturas oficiales de la Diócesis. Al final del turbulento mandato de Sergio Marqués, el Secretariado Social emitió un informe en el que realizaba una reprimenda general a los políticos, pero daba a entender que el PP había “defraudado a los votantes”. IU aplaudió el texto, el PP se enfadó pero aplacó ánimos para no encender otra polémica, y el socialista Álvarez Areces permaneció en silencio. El segundo aldabonazo se produjo con motivo de las posteriores elecciones generales. El Secretariado Social cuestionaba algunos aspectos de la política nacional del PP y se defendía el voto en blanco como opción para los católicos. Tales fueron las ampollas levantadas entre los conservadores que el propio Isidro Fernández Rozada llamó al Secretariado Social identificándose como “un feligrés anónimo”, mostraba sentirse defraudado y casi animaba a no marcar la cruz a favor de la Iglesia en la declaración de la renta. La grabación se filtró a una emisora para mayor enfado del PP. Rozada llegó incluso a excusarse diciendo que habían sido “unos imitadores”.

El giro con Areces.

No sin conflictos, las relaciones con el socialista Vicente Álvarez Areces fueron buenas, correctas, incluso con flores mutuas. Había sintonía entre el Principado y la Diócesis para las obras de la variante de Muñigu en Cangas del Narcea, pero el PP, a través de la directora del Parque de los Picos, se oponía. Los populares cangueses llegaron a meter en el mismo saco y con la etiqueta de “incompetentes” a Díaz Merchán y a Areces. Hubo roces, en especial, en materia educativa, pero Areces demostraba buena mano con el Arzobispo, que en el fondo causaba más enfado entre los sectores conservadores que otra cosa. Así, Areces elogiaba la “sinceridad y valentía” de Merchán en el conflicto de la enseñanza, en el que los docentes religiosos le pedían más airada defensa. Poco después, impulsaba el reconocimiento como Hijo Adoptivo de Asturias, ese para el que Merchán no logró la unanimidad a las claras de todo el Pleno del Parlamento asturiano. Con todo, Díaz Merchán no se callaba. Con motivo del Día de Asturias de 2001 se celebró una reunión del Patronato de Covadonga en presencia del entonces Príncipe de Asturias y hoy Rey, Felipe de Borbón. Areces entregó un catálogo al Príncipe de Asturias y dijo hacerlo “como copresidente del patronato”. Díaz Merchán no se amilanó: “Bueno, sí, es cierto. Los dos somos presidentes del patronato y nos turnamos cada dos años, pero es que este año me toca a mí”.

“Solo he querido ser pastor”.

Díaz Merchán recibió el reconocimiento de Hijo Adoptivo de Asturias, una tierra en la que se sintió “seguridad y afecto”, según él mismo reconoció al decidir pasar su jubilación en el Principado. Allí no dudó en dirigir un mensaje a los políticos: “No me habéis entendido”, les dijo. “Solo he querido ser pastor”, recalcó. Ahí va cómo quería ser recordado; lo dijo entonces: “Me contentaría con ser recordado como un obispo que trabajó con la mejor voluntad por abrir caminos a la nueva evangelización de Asturias, rompiendo la imagen de una Iglesia encerrada en el pasado e insensible a los problemas presentes”. La paradoja quiso que en pleno discurso de Merchán en el acto celebrado en el Auditorio de Oviedo el 6 de septiembre de 2001, se fuera la luz unos minutos. “Cada vez que inauguro una iglesia se funden los plomos”, dijo para relajar la tensión. “Eso es por la potencia de este acto”, le replicó Areces echándole un capote.

Una última anécdota de “Merchanismo”, la retranca manchega.

Son cientos las anécdotas sobre el buen sentido del humor del que hacía gala Díaz Merchán, siempre dispuesto a relajar tensiones. Cuando ya había entregado su renuncia ante el Papa, en los pasillos de la Conferencia Episcopal Díaz Merchán tomó en un aparte al entonces nuncio papal, Manuel Monteiro de Castro. “¿Qué, ya se tiene decidido mi sustituto?”, preguntó directo Díaz Merchán. “En ello estamos, pero el interesado no lo sabe aún”, señaló Monteiro. El prelado asturiano supo así que el nombre formaba parte de la terna que él ya conocía. Y soltó: “Bueno, aunque no lo sepa, igual renuncia…”. La respuesta del Nuncio no dejó lugar a dudas: “No, no, aceptará seguro”. Por tanto, quizás sí lo sabía. Aquel nombre era el de Carlos Osoro. El cambio de la mitra supuso un punto y aparte en la Iglesia asturiana.