“Conciliador, comprometido, tolerante”: los expresidentes del Principado elogian el talante de Díaz Merchán

“Un hombre conciliador, con el que era fácil hablar”, “comprometido con los movimientos sociales y con la apertura democrática”, creyente absoluto “en la reconciliación”, él, que había perdido a sus padres a manos de los milicianos en la Guerra Civil. Aunque muy alejados ideológicamente, tres expresidentes socialistas del Gobierno regional convinieron este miércoles en resaltar la importancia de la figura de Gabino Díaz Merchán en el desarrollo de una Transición exitosa en Asturias. “Fue una suerte contar con él en ese momento”, aseguró el expresidente Juan Luis Rodríguez Vigil.

Pedro de Silva, quien se precia de haber llegado a ser su amigo, pese a sus diferencias en materia religiosa, destacó del prelado que, pese a ser toledano, “era un gran asturiano, las preocupaciones de Asturias eran las suyas y entre estas siempre iban primero las relacionadas con los problemas reales de la gente común”.

Para el expresidente, que, en su primer 8 de septiembre en el poder, no fue a Covadonga, frente a lo que había hecho su predecesor, Rafael Fernández, Díaz Merchán fue un ejemplo de “tolerancia, sencillez, concordia, respeto, afán de justicia social, formas varias al final de la caridad. También de sentido verdadero del perdón, acrisolado en una niñez de huérfano tras el execrable asesinato de sus padres”.

Las relaciones entre el arzobispo y el Gobierno regional estuvieron allanadas, resaltó De Silva, gracias a figuras como el párroco de Mieres Nicanor López Brugos. El expresidente Juan Luis Rodríguez Vigil lo corrobora y añade a la lista al lavianés José Manuel Álvarez Iglesias, “Pepe el comunista”. Fueros estos “curas rojos” quienes “asentaron a Díaz Merchán en la realidad”.

Rodríguez Vigil trató a monseñor Díaz Merchán mucho antes de encabezar el ejecutivo en 1991, “en tiempos muy difíciles, de muchos conflictos, en los que siempre se mostró conciliador y buscó arreglos”. “Arreglamos todo aquel follón de Covadonga (la recomposición del Patronato del Real Sitio de Covadonga) o temas de las fundaciones de la Iglesia, como la Fundación Vinjoy”.

Lejos ideológicamente, siempre fue posible el acuerdo. “Los socialistas de entonces éramos gente muy sensata y de una gran racionalidad, buscábamos la concordia y que no hubiese tensiones innecesarias. Lo que defendíamos no eran disparates, como ahora. En ese camino de concordia nos encontramos con Díaz Merchán. Era fácil hablar con él. Entendió que no podía haber imposiciones, que los diferentes pueden convivir sin pegarse. Fue una suerte que tuviésemos un paisano como él aquí”, señaló. Y resaltó “su talante, su forma de ser y su capacidad de escoger dentro del clero a las personas más acordes”.

También el socialista Antonio Trevín Lombán coincidió con don Gabino, durante su presidencia y antes, como presidente de la Mancomunidad del Oriente, durante la visita del Papa Juan Pablo II, en 1989, cuando le regalaron al pontífice un cayado de porruano y unas corizas. “Coincidimos en actos institucionales, como las reuniones del Patronato del Real Sitio de Covadonga en una época complicada, cuando ampliamos el parque natural de Picos de Europa. Fueron siempre unas relaciones educadas, correctas. Esta más cerca de los sindicalistas y los perseguidos, le costaba más relacionarse con el poder que con los movimientos sociales”, rememoró.

Trevín admitió que algunas de las decisiones de los Gobiernos no coincidían con la Iglesia en el plano moral. “Él tenía una postura de discrepancia muy respetuosa y educada que se agradecía”. Pero el prelado tuvo sobre todo “un papel muy positivo como elemento apaciguador en momentos de gran tensión”. Díaz Merchán encarnó el espíritu de la Transición, “creía en la reconciliación y dio ejemplo al apostar por la democracia”. Trajo a colación la buena relación con Rafael Fernández (que encendió a la izquierda más radical al arrodillarse ante la Santina) y el gesto con los descendientes de Leopoldo Alas.

El expresidente Javier Fernández no mantuvo relación institucional con él (ya ocupó la Presidencia del Principado con Jesús Sanz Montes en la prelatura), pero considera que “más allá de su talante conciliador y su sentido social Gabino Díaz Merchán tuvo, como arzobispo en Asturias y como Presidente de la Conferencia Episcopal, una destacada contribución a la España que se reinventa a sí misma en la Transición”. Para Fernández, el que fue durante 32 años arzobispo de Oviedo fue “sin duda, uno de los dirigentes de la Iglesia española que mejor personifican el compromiso de la Institución con la reconciliación, la concordia y el consenso, las palabras que construyeron el cimiento de la nueva identidad política de España”.