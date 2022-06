Recuerdos de Díaz Merchán: el día de gloria en que el “Asturias, patria querida” retumbó en la plaza de San Pedro

En la mañana del 19 de junio de 1988, en la plaza de San Pedro de Roma, la gaita de Manolo Quirós retumbó a los pies de la basílica, cubriendo con su eco la circunferencia de las 284 columnas y las 88 pilastras que componen uno de los recintos más visitados del mundo, referencia fundamental para la Cristiandad. El aire almacenado en el odre del instrumento del gaitero compuso desde la cueva del roncón la melodía del himno de Asturias, que se elevó al cielo de las 140 estatuas de santos erigidas en 1670 por los discípulos de Bernini. Abajo, a un paso del obelisco, las gargantas de decenas de asturianos que habían asistido a la canonización de San Melchor de Quirós, el primer santo nacido en la región, mártir en Tonkin, el actual Vietnam, donde murió descuartizado, entonaron a una voz unánime: “Asturias, patria querida / Asturias de mis amores”. En primera línea del improvisado corifeo se encontraban el arzobispo Gabino Díaz Merchán; el entonces presidente del Principado, Pedro de Silva; el Padre Ángel y quien por aquellas fechas portaba el bastón de mando del Ayuntamiento de Quirós, el socialista Agustín Farpón. Ondeaba una bandera de Asturias cuando una de las mujeres de la expedición dijo a voz en grito: “¡Viva el arzobispo!”. Un varón próximo respondió en tono admonitorio: “No hay que dar vivas solo a uno; aquí está con nosotros nuestro presidente y también él se merece un viva”. En ese momento los halagos quedaron repartidos, al decir del cronista que siguió la jornada para este periódico. Y que añadió que a la vista de las miradas de complicidad entre el poder celestial y el terrenal, la relación entre ambos se antojaba óptima.

Durante el mandato diocesano de Díaz Merchán se produjo la elevación al santoral del primer asturiano canonizado, el dominico Melchor García Sampedro, hijo del concejo de Quirós, natural de la aldea de Cortes, el primero de los siete hermanos de una familia humilde de agricultores y cuidadores de ganado, inclinado desde niño a la devoción religiosa, de la mano de un sacerdote que le inició en el estudio del Latín y las Humanidades.

Estudiante adolescente de Filosofía en Oviedo, a los 24 años obtiene el título en Teología, antes de integrarse en la orden dominica en el seminario de Ocaña (Toledo), localidad que dista apenas 40 kilómetros de donde nacería años después Gabino Díaz Merchán. Tras oficiar en 1847 su primera misa, decide marchar a las misiones. Embarca en Cádiz en una fragata que le conduce a Filipinas, junto con otros cinco miembros de la misma orden. En Manila le ofrecen hacerse cargo de la cátedra de Filosofía de la principal universidad filipina, pero su anhelo de promover conversiones de infieles le lleva a Tonkín, donde los cristianos eran cruelmente perseguidos. Una década después de abandonar España, murió martirizado. Ocurrió el 28 de julio de 1858 y contaba 37 años. Le cortaron a hachazos los pies y las manos y finalmente fue decapitado y sus restos arrojados al mar, de donde fueron recuperados por fieles, que consiguieron, de manera sorprendente, hacerlos llegar a España. El 28 de abril de 1889, las reliquias del santo arribaron a Oviedo, en el día en que habría cumplido 68 años. Fueron recibidas con salvas de artillería en la estación del ferrocarril y conducidas en fervorosa procesión hasta la Catedral, donde encontraron cobijo, en la capilla de la Virgen de Covadonga, en una urna de mármol. En el mismo lugar donde reposará para siempre a partir de mañana Gabino Díaz Merchán

Farpón recuerda con indisimulada emoción aquella jornada histórica para Quirós, la de la ascensión de San Melchor a la peana de los altares. “Fue una celebración muy emotiva. Desde Quirós salieron seis autobuses que se llenaron, en un viaje que duró un montón de horas”. El exalcalde recuerda que Don Gabino “estuvo en todo momento muy cariñoso con los vecinos que se habían desplazado a Roma para festejar la canonización del santo. Estuvo un buen rato departiendo con ellos, como era él, muy buen paisano”.

Pedro de Silva también mantiene nítido el recuerdo de ese día y rememora en la distancia a un personaje singular, “un campeón absoluto” con el que tuvo tiempo de entablar amistad pese a la distancia de las distintas responsabilidades de ambos, las del César y las de Dios. “Aunque nos veíamos de tarde en tarde, yo quería a Don Gabino como un amigo”. El presidente del Principado acudió al evento religioso junto a otros mandatarios autonómicos, porque en esa fecha Juan Pablo II iba a canonizar a los 117 mártires e que entregaron su vida a la fe en Vietnam, españoles, franceses y nativos conversos. Allí estaba también el lehendakari Ardanza y el presidente de La Rioja, Joaquín Espert. “Sonó la gaita y todos nos pusimos a cantar el himno en la plaza”. Aunque la canción que lleva décadas inflamando el ánimo de la región tenga una letra más profana que religiosa, el prelado no dudó en hacerle acompañamiento. “Era la naturalidad habitual de Don Gabino”, sostiene De Silva, “una mezcla de bonhomía no exenta de astucia, para nada ingenua”. Para certificar esa evidencia del modo de ser del recién fallecido, el ahora abogado y escritor relata que cuando era presidente del Principado, Díaz Merchán utilizó al sacerdote Nicanor López Brugos, un cura “rojo”, párroco histórico de San Juan de Mieres, como enlace del Arzobispado con el poder político. “Buscó a la persona más atinada en ese empeño, podría decirse que era cuña de nuestra misma madera”, explica De Silva, quien añade que el mitrado “era hombre de enorme inteligencia, de esa que no necesita exhibirse”.