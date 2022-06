La tragedia que marcó a Díaz Merchán: tardó 70 años en rememorar públicamente y con detalles el fusilamiento de sus padres en 1936

Más que la paz de los cementerios, Gabino Díaz Merchán, fallecido este lunes en Oviedo a los 96 años, prefirió la paz del perdón. Y por timidez, por pudor o por deseo de no encabezar movilización alguna, sino vivir con la serenidad de la reconciliación entre quienes se habían matado en la Guerra Civil y también entre sus bandos y sus descendientes, el arzobispo manchego asturiano tardó 70 años en rememorar públicamente y con detalle la muerte violenta de sus padres, María Paz Pascuala Merchán Goubert y Gabino Díaz Martín-Macho.

Habían sido fusilados el 21 de agosto de 1936, cuando contaban respectivamente 41 y 42 años, y el pequeño Gabino había soplado tan sólo 10 velas el mes de febrero anterior. Hoy, Gabino padre y Paz Merchán forman parte de un numeroso grupo de 464 personas de Castilla-La Mancha (sacerdotes, religiosas y religiosos, y seglares como ellos), que subirán a los altares con la dignidad de beatos mártires a causa de la persecución religiosa de los años treinta en España.

Según el criterio de la Iglesia, mantuvieron la fe ante el pelotón de fusilamiento y ella deseó morir consolando a su marido. El postulador diocesano, es decir, quien presenta los casos ante el Vaticano, el sacerdote de Toledo Jorge López Teulón (Madrid, 1970), describió ayer a este periódico cómo «fue en LA NUEVA ESPAÑA dónde Díaz Merchán contó su testimonio el 26 de febrero de 2006, al cumplir 80 años. Después, en 2007, en una asamblea de la Conferencia Episcopal Española varios obispos formaron durante un descanso un corrillo en torno a él y, sabedores de lo que se había publicado en Asturias, le pidieron que lo narrara».

A partir de ese momento, los padres de Gabino Merchán cobraron cierta especificidad dentro del proceso conjunto, ya que el arzobispo ahora fallecido había dado durante años pocos detalles, aunque sí había mostrado continuos deseos de reconciliación nacional.

No obstante, a Díaz Merchán se le juzgó en ocasiones muy duramente al pensar algunos que la reconciliación y el perdón suponían para él una sugerencia de olvido, es decir, que en aras de la paz del presente, no se revolviera el pasado sangriento, y que la Iglesia no levantara banderas.

Pero era una sospecha errónea, aunque mantenida en el tiempo, incluso hasta el presente. Sin ir más lejos, el político y expresidente socialista del Congreso, José Bono publicó hace unas fechas el libro «Se levanta la sesión. ¿Quién manda de verdad?».

Bono cita al jesuita José María Martin Patino (1925-2015), que fue vicario general en Madrid del cardenal Tarancón durante la Transición, y después creó la Fundación Encuentro. Bono, también expresidente de Castilla-La Mancha, expone que Patino le comenta cómo don Gabino tuvo una comida con Juan Pablo II, quien le comunica su deseo de iniciar la beatificación de los mártires de la Guerra Civil. Entonces, agrega Patino-Bono, Merchán le manifiesta al Papa que «eso no era muy bueno, porque en España se entendería mal y que él no podría ir a su pueblo natal, Mora de Toledo, sin ser recibido como un hipócrita después de haber perdonado, como había hecho, a quienes habían asesinado a sus padres».

Ante ese testimonio, ha sido el párroco de San Pedro, en Gijón, Javier Gómez Cuesta, que fue vicario general de Díaz Merchán de 1981 a 1998, quien publicó en LA NUEVA ESPAÑA su crítica a esas afirmaciones.

«No voy a negar la veracidad y fiabilidad de lo confesado por Patino, pero quedo perplejo y desconcertado porque después de diecisiete años al lado de don Gabino, en ese tiempo de la Transición, puedo afirmar con toda verdad que él trabajó “con toda su alma” por la reconciliación» afirmaba Gómez Cuesta en una artículo del pasado mes de enero en LA NUEVA ESPAÑA.

También «procuró por todos los medios la no utilización política de los mártires, que equivaldría a confundir su testimonio», agregaba el párroco gijonés, que además rememoraba una experiencia: «Estuve con don Gabino en su pueblo natal, Mora de Toledo, donde era saludado con mucho cariño, y aplaudido, y rezando ante el muro donde fueron “martirizados” sus padres el 21 de agosto de 1936».

«Su madre acompañaba a su esposo rezando con él y animándolo a dar testimonio de fe, lo que él valoraba “como herencia más valiosa que tierras y dinero”».

En este punto, Gómez Cuesta enlazaba con que «de hecho, sus padres están incluidos en un proceso de beatificación de la diócesis de Toledo que él tenía ilusión en llegar a ver».

Ya no será posible que don Gabino lo vea, pero el buen arzobispo asturiano no sólo veló por la memoria de sus padres, sino que «en Asturias inicio y fomentó la beatificación lograda de los “seminaristas mártires” y lamentó que, por las exigencias de los procesos, quedaran muchos sin alcanzar esa gloria. Que conste, por si la transcripción de las palabras de Patino levantara alguna duda».

Por su parte, Jorge López Teulón, historiador y periodista experto en mártires del siglo XX, fue nombrado en 2002 postulador de una Causa de más de 940 mártires de la persecución religiosa de 1936 a 1939 para la Provincia eclesiástica de Toledo y la diócesis de Ávila. «Me nombraron para diez años y llevo veinte, y además creo que tendré para una década más».

Entre las 940 personas que Teulón investiga figuran 297 sacerdotes de Toledo, de cuyas muertes, a veces violentas e incluso con ciertos elemento de sadismo, el joven Gabino Díaz Merchán fue teniendo conciencia hasta el punto de desear hacerse cura. Ante la cifra global presentada por la diócesis de Toledo al Vaticano, Roma decidió en 2012 que ese gran grupo se repartiera en conjuntos menores. De ahí salen los 464 entre lo que se hallan los padres de Gabino.

Una vez aprobado por el Vaticano dicho paso, mediante un «nihil obstat» («nada se opone» para seguir adelante), Roma «declaró Siervos de Dios a cada uno de los postulados», refiere López Teulón.

¿Qué sucederá desde este momento y hasta el medio plazo? «El caso de los padres de don Gabino está siendo estudiado detenidamente, junto a los demás, en lo que se denomina la fase diocesana».

Cuando esa etapa haya finalizado, la documentación será remitida al Vaticano y comenzará la fase romana, la definitiva. ¿Para cuándo la elevación a los altares de los padres de Gabino Díaz Merchán? «Unos quince años después», estima Teulón.