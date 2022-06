Amelia Valcárcel: “Auténtico demócrata, enamorado asturianista y un santo”

La política o la cultura pusieron en el camino del arzobispo Gabino Díaz Merchán, fallecido el pasado lunes a los 96 años, a mujeres con responsabilidades públicas que apreciaron en él unas cualidades extraordinarias y enfrentadas al viejo prejuicio de que un alto eclesiástico propende a la prevención con las mujeres o incluso a ciertos aires de superioridad sobre ellas.

“Le he tenido por un auténtico demócrata, un enamorado asturianista y un santo”, afirmó ayer Amelia Valcárcel, exconsejera del Principado de Asturias y catedrática de Filosofía Moral y Política en la UNED. Lo dijo con un énfasis no menor al utilizado por la catedrática de Lengua de la Universidad de Oviedo Josefina Martínez, quién aseguró que “la generosidad con la que perdonó a los ejecutores de sus padres solo se explica en alguien asistido por la Divinidad; yo no hubiera sido capaz”.

Amelia Valcárcel, que fue consejera de Educación, Cultura, Deportes y Juventud del Principado durante el “gobierno Trevín”, calificó el fallecimiento de Merchán como una “tristísima noticia”. Hace unos dos meses, “pasé por la Casa Sacerdotal y le dejé una nota de cariño; ese día me informaron de que ya llevaba desde hacía tiempo una vida sumamente retirada”.

La relación entre ambos “no fue continuada, pero sí estrecha en muchos momentos”. El primero de ellos acaeció tras el “robo y la destrucción de las cruces y de la Caja de las Ágatas de la Catedral, en 1977”. Cuando se recuperaron, “don Gabino creó una comisión muy amplia, compuesta por personas de la Diputación, del Ayuntamiento, de la Caja de Ahorros, de los partidos políticos...”.

Con menos de 30 años, “yo era la persona mas joven y no supe por qué me había nombrado”. Ya entonces, “conocí a una bellísima persona, y a lo largo del tiempo le he visto como un santo, dentro de lo que hoy podemos definir como tal. Me admiró siempre la cantidad de virtudes que estaban reunidas en una sola persona”. Además, “éramos entonces los dos grandes fumadores”, agrega Valcárcel.

“Fue nombrado obispo cuando era jovencísimo y le auguraban una carrera de excelencia, pero no hubo puentes con el Papa Wojtyla”. No obstante, “lo admirable es que creo que a él no le importaba, porque no estaba a eso”, juzga la catedrática y miembro del Consejo de Estado desde 2006, en referencia al carrerismo generalmente atribuido a los cargos eclesiásticos.

Otra dimensión humana que Amelia Valcárcel enfatiza es que “fue un magnífico asturianista que no siendo asturiano intentó entender al máximo esta tierra con un amor muy profundo”. Entre otras virtudes humanas, la que fuera consejera pone de relieve “que trataba al prójimo con una gran sabiduría”, y en alguna ocasión le escuchó decir, por ejemplo, que “no debes mandar si sabes de antemano que no vas a ser obedecido; realmente, esto es mucho más que sentido del humor”.

En su labor en el Gobierno de Antonio Trevín, “heredé la organización de la exposición Orígenes, o el trabajo de restauración del Monasterio de Valdediós o los trabajos en la iglesia de San Vicente de Serrapio (Aller), en cuyos cimientos se hallaron restos con escritura griega ya que en origen fue un pequeño serapeum o templo de Serapis”.

En “una mañana maravillosa fuimos los dos a visitarlo y me preguntó: “¿Te acuerdas algo de tu griego, porque yo lo tengo un poco olvidado?”. En cuanto a Valdediós, “don Gabino me reconoció que él no tenía capacidad de mando cuando surgieron dificultades con Jorge Guibert, que era prior con potestad territorial medieval, solo dependiente del abad general del Císter”.

Guibert “tenía grandes capacidades y muchos contactos en el Vaticano, pero poca disposición negociadora sobre la restauración del monasterio; así que tuve que viajar a Roma, al Aventino, a la casa general del Císter”.

Sucedió entonces que “en el Consejo de Gobierno no entendían que don Gabino no fuera mi interlocutor porque los consejeros no tenían nociones sobre las jurisdicciones en el Antiguo Régimen...”, explica con ironía Amelia Valcárcel.

En suma, la catedrática y especialista en Historia de las Religiones reflexionaba ayer sobre “la gran suerte que tuve al conocer a don Gabino, un verdadero demócrata al que he tenido un gran cariño, tanto que cuando la toma de posesión del Gobierno autonómico en 1993, yo deseaba tanto ver a un amigo que cuando él llegó me acerqué y le di dos besos; alguno se escandalizó...”.

Por su parte, la otra catedrática, Josefina Martínez, conoció a Gabino Díaz Merchán a través de “mi marido, Emilio Alarcos, quien a su vez era amigo del cardenal Tarancón, también académico, con el que coincidía en las reuniones de los jueves en la Academia de la Lengua”.

Fue en uno de los viajes de vuelta a Oviedo, “en el tren expreso, cuando Emilio se encontró a don Gabino y entabló buen trato con él. El viernes por la mañana, al llegar a Oviedo, fue a la Facultad y me dijo que había charlado amenamente con el Arzobispo y que este tenía interés en conocerme. “¿Para qué?”, pregunté yo, que era un poco rebelde. “¿Qué más te da? Tú vete a verle”. Así lo hice y quien me recibió fue el canónigo y director del Museo de la Iglesia Ramón Platero, que quería que yo firmase unos papeles de cara a la boda con Emilio, que ya tenía la nulidad eclesiástica de su primer matrimonio”, rememora.

Josefína Martínez enlaza con que “total, que no vi ese día a don Gabino, quien en realidad sí quería verme, pero fuimos coincidiendo en inauguraciones de curso y otros actos a lo largo del tiempo”.

La catedrática de Lengua destaca la “afabilidad del arzobispo”, pero, sobre todo, “que ha sido una persona asistida por la Divinidad por esa inmensa generosidad y bondad que demuestra su capacidad de perdonar. También me admiró y me admira el valor de su madre cuando decidió acompañar a su marido en el momento del fusilamiento”.

Los padres de Gabino Díaz Merchán fueron fusilados en agosto de 1936 por milicianos republicanos en su localidad natal de Mora de Toledo. El prelado siempre manifestó su perdón hacia ellos y su deseo de reconciliación.

“Lo que hizo don Gabino”, insiste Josefina Martínez, “fue poner en práctica el evangelio, algo que es propio de un apóstol como ha sido él”. La catedrática evoca asimismo que “mi padre fue perseguido, pero yo no le llegaría ni a la suela del zapato al arzobispo Merchán, que cumplió con su misión en este mundo de perdonar setenta veces siete”.

De ahí que estos días “esté gozando de la admiración de todos los asturianos”, concluye Josefina Martínez.