Asturias despide a Díaz Merchán en un emotivo funeral: "Me pidió la absolución de sus pecados y luego, un caldo"

En una solemne ceremonia concelebrada por más de un centenar de sacerdotes, entre ellos diez obispos y arzobispos, la Iglesia despidió este viernes al que fuera durante más de tres décadas arzobispo de Oviedo, Gabino Díaz Merchán, fallecido este pasado martes a la edad de 96 años.

A la ceremonia celebrada en la Catedral de Oviedo han acudido las principales autoridades civiles y militares de la región, entre ellas el presidente del Principado, Adrián Barbón, la delegada del Gobierno, Delia Losa, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. Ha reaparecido en la vida pública el exalcalde de Oviedo Gabino de Lorenzo.

El cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, no ha podido asistir a causa de la cancelación de su vuelo desde Barcelona.

Sobre el féretro del difunto están situados el báculo, el Evangelio y una casulla sacerdotal de color morado. En su homilía, el arzobispo de Oviedo Jesús Sanz Montes ha señalado: "Frente al personaje que a veces construimos por intereses dispares, están la belleza y la verdad de la persona cuando tenemos acceso a ella por un privilegio de fraterna amistad". Sanz Montes ha añadido: "El domingo pasado me pidió la absolución de sus pecados, cosa que hice entrecortado por la emoción y el momento. Y tras darme las gracias varias veces, luego me pidió un caldo".

"Una vez me dijo: “Jesús, ¿cómo es eso de morirse? Muchas veces me lo pregunto y no tengo respuesta. Sólo sé que en la otra orilla me espera el Buen Pastor al que siempre quise seguir con mi pueblo. Y la Santina, a la que he amado entrañablemente”. Quedé sin saber qué decir.", confiesa el arzobispo.