El Gobierno rechaza prolongar el peaje del Huerna por las pérdidas que provocó el covid

El peaje del Huerna no será ampliado en el tiempo y la adjudicataria, Aucalsa, no recibirá compensación alguna por los ingresos perdidos por la pandemia. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha rechazado las peticiones de diez sociedades concesionarias de autopistas de peaje que habían presentado «solicitudes de reequilibrio» como consecuencia del impacto producido por los efectos del covid-19, entre ellas Aucalsa. Las concesionarias recibieron ayer la resolución, decidida en la última reunión del Consejo de Ministros. La adjudicataria del peaje del Huerna había estimado en 7,796.083 euros el quebranto provocado por las restricciones a la movilidad aprobadas por el Gobierno de España en el año 2020.

El Consejo de Ministros solo atendió una petición, la de la concesionaria de la autopista León-Astorga, Aulesa, al considerar que es la única que cumple los requisitos exigidos para el «reequilibrio del contrato concesional, al ser negativo el margen bruto de explotación durante el periodo del primer estado de alarma». Claro que la compensación aprobada por el Gobierno es mínima: el peaje se ampliará en León-Astorga por un plazo de 9 días. Queda en el aire si las concesionarias recurrirán la decisión gubernamental.

El Gobierno de Pedro Sánchez explicó el porqué de su decisión. Durante el periodo de alarma, declarado el 14 de marzo de 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, se promulgaron los reales decretos leyes con medidas para hacer frente al impacto económico y social de la pandemia.

En esos decretos se detallaron las condiciones en las cuales las sociedades concesionarias de autopistas del Estado podían solicitar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, en caso de imposibilidad de ejecución del mismo como consecuencia de la situación de hecho creada por la pandemia y las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o los ayuntamientos para combatirla. «Una vez estudiadas las solicitudes, previa audiencia a los interesados, tras el informe de la Abogacía del Estado y de acuerdo con el dictamen favorable del Consejo de Estado –solicitado ante la oposición de los concesionarios a la propuesta de resolución–, se han resuelto en un solo trámite todas las solicitudes por acumulación de las mismas», explicó ayer el Gobierno.

El impacto de la pandemia en los tramos de peaje fue enorme. La autopista del Huerna perdió en 2020 un millón de usuarios, al pasar de los 3,09 millones registrados, en 2019, a “solo” 2,1 millones, lo que supuso un descenso del 32,3 por ciento y volver a los registros los últimos años del siglo pasado. Aucalsa, que había registrado unos resultados excelentes en los dos primeros meses de 2020., vio como en marzo, con la declaración del primer estado de alarma, el tráfico se desplomaba de forma brutal, con caídas que llegaron a rondar el 93 por ciento menos en abril.

El impacto de la pandemia queda meridianamente claro si se observa la diferencia entre los resultados económicos antes y después de la llegada del covid. Así, en 2019 Aucalsa registró unos beneficios después de impuestos de 5,7 millones, mientras que al año siguiente tuvo unas pérdidas de 2,06 millones.

