La coordinadora de Podemos Asturies, Sofía Castañón, ha respondido de inmediato a las declaraciones del exdiputado de la formación morada en el Occidente, Andrés Ron, sancionado con suspensión de militancia junto a otros dos dirigentes de la formación presuntamente por trasladar “información falsa” relativa al cese de trabajadores del partido.

Ron ha asegurado esta mañana que la sanción es un error que atenta contra el espíritu fundacional de Podemos. “No se han perdido valores”, ha dicho Sofía Castañón, para quien “la comisión de garantías ha actuado como siempre”. “Tenemos retos más importantes que establecer relatos según cada cual”, ha señalado.

Para Castañón, la forma de mantener esos valores fundacionales es “no maltratando a compañeras y no difamando”. Ante la petición de diálogo y resolver las diferencias, Castañón sostiene que “es el comité de garantías el que ha actuado y no entiendo si hay más que hacer; yo como militante puedo hablar con cualquier compañera”.

Y lanzó un aviso: “Yo no estaría en una organización de la que sospechase que hay tantos planes retorcidos”. A su juicio, Podemos Asturies “es una formación garantista” y se mostró en desacuerdo con “generar difamaciones”. Eso sí, pidió que esta situación “sirva para reflexionar”, pero reconoció que “no estamos para perder a nadie, incluso para quienes incumplen los estatutos”. Para Castañón, tiene sitio en Podemos “quien esté dispuesto a hablar de esos problemas y no los propios, y no solo encontrará la unidad sino el empuje, como ha sido desde que he iniciado la andadura como coordinadora del partido”. La también diputada nacional ha insistido que sigue “tendiendo la mano a trabajar, pero para dejarnos de otras cosas y agitar avisperos”.