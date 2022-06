“Muniellos está desaprovechado, debería ser parque nacional”, indica Víctor Vázquez

“Muniellos es un bosque desaprovechado”. El biólogo Víctor Vázquez, exdirector general de Recursos Naturales, cerró la conferencia que impartió ayer en la sede del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), en Oviedo, detallando los doce puntos que, en su opinión, demuestran que Muniellos no está siendo aprovechado como debería. Entre sus propuestas, convertir el bosque y su entorno en parque nacional; cobrar entrada a los visitantes para que la Reserva Natural Integral de Muniellos sea autosuficiente, y mantener el actual máximo de 20 visitas al día.

Destacó la “imperiosa necesidad” de refundar la Reserva; de integrar en la gestión a entidades como la Fundación Oso de Asturias, el CSIC o la Universidad de Oviedo; de buscar “mecenazgo internacional”; de apoyar “las investigaciones científicas y el fomento de la educación ambiental”; y de “establecer un sistema de tasas que permita que la gestión de la Reserva sea autosuficiente en cuanto a ingresos y gastos”. En este punto resaltó que se cobra, por ejemplo, 26 euros por visitar la Sagrada Familia, 26,80 en la Torre Eiffel, de 1.300 a 2010 en el Klimanjaro, 7 en la catedral de Oviedo y 4 en Santa María del Naranco.

También establecería Vázquez un sistema de visitas guiadas y audio guías, y recorridos por el entorno de la Reserva en vehículos todo terreno dotados de guías. Incentivar a los alojamientos turísticos del entorno para facilitar que los visitantes de Muniellos reciban un” trato especial” (por ejemplo, reducción de tarifas); mantener el número de visitas en 20 al día; y volver a organizar en la casa forestal de Tablizas “una residencia de investigadores” fueron otras de sus propuestas.

Ve necesario “integrar al Gobierno de España y a la Unión Europea en la gestión de Muniellos” y adquirir con ellos los montes vecinos para consolidar “un gran espacio para la conservación del bosque atlántico”. Su última propuesta fue solicitar la integración de la Reserva y sus espacios forestales vecinos “en un nuevo parque nacional, como sugirió ya en 1897, el periodista Faustino Meléndez de Arvás”.

Repasó la historia, investigaciones y estudios sobre el bosque y reveló el nombre de algunos “luchadores” por la protección de Muniellos; entre ellos, Eduardo Hernández Pacheco, Graciano García, Miguel Ángel García Dory y Félix Rodríguez de la Fuente. Detalló “debilidades” de Muniellos, como la falta de personal técnico y de guardería, la descoordinación entre administraciones, la falta de continuidad de los programas de investigación y de un presupuesto propio, la gratuidad de las visitas y la falta de programas de comunicación específicos y de educación ambiental.

Entre las “fortalezas” citó que el bosque es público; su “extraordinario estado de conservación” y su belleza paisajística; los conocimientos científicos, “muy prometedores aunque básicos”; y las buenas infraestructuras para la atención y control de visitantes. Como “amenazas” habló del cambio climático, la contaminación atmosférica de larga distancia, los incendios, el furtivismo, el abandono de los programas de investigación y la “relajación del control de visitantes”.

“Oportunidades” para Muniellos son, según Vázquez, que es un “espacio excepcional para desarrollar programas de sensibilización y educación ambiental” y un turismo realmente sostenible”, y para facilitar el conocimiento de alumnos universitarios y de formación profesional, y sensibilizar sobre la necesidad de conservar los espacios naturales”, entre otras.

