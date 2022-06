Comillas, su alma mater

Con el fallecimiento de don Gabino Díaz Merchán la Iglesia española pierde a uno de los protagonistas de la profunda renovación que trajo el Concilio Vaticano II, y la Iglesia de Asturias a un pastor muy querido. Personalmente, me despido de quien fue mi arzobispo durante toda mi infancia y juventud, el obispo que me confirmó en Oviedo y, en la misma ciudad, me ordenó sacerdote en 1996. No sé cuánto, pero creo que mi vocación sacerdotal y jesuita debe mucho al modelo de Iglesia que dos Gabino transmitía: cercana, pastoral e intelectual a la vez, abierta al diálogo, misionera.

D. Gabino, toledano de origen, fue primero obispo de Guadalix (1965), para llegar luego a Oviedo como Arzobispo (1969), sustituyendo nada más y nada menos que a D. Vicente Enrique y Tarancón. Fue el obispo más joven de su tiempo, pero no le faltaba formación ni experiencia eclesial. Tras los años de seminario y estudios eclesiásticos en Toledo, concluyó los mismos en la Universidad Pontificia Comillas, la que entonces todavía estaba en su sede original cántabra, en la que el estudio riguroso y las prácticas espirituales dotaban a los seminaristas de una profundidad particular. Gabino, en una entrevista del año 2009, señalaba que: “… diez años de formación, en Toledo y en la Universidad de Comillas, de la Compañía de Jesús, a la que quiero como si fuera mi madre espiritual. Nunca pasó por mi cabeza hacerme jesuita porque yo tenía el más profundo deseo de ser cura diocesano y mi oración era pedir al Señor sacerdotes santos diocesanos. En Comillas fui feliz. Estudié mucho, tal vez demasiado”. Allí, en Comillas, obtuvo la licenciatura en filosofía, con una tesina que incorporaba a la reflexión filosófica los últimos descubrimientos de la física atómica, en la cual estaba muy versado el padre Barrio, su director. Sus planteamientos, reconocía don Gabino, resultaban escandalosos para los filósofos escolásticos puros. En 1959 volvió a Comillas para preparar el doctorado, tras una etapa intensa ministerial. En esos años de doctorado retomó el cultivo tanto de la profundidad intelectual como de la espiritual. Su tesis doctoral, defendida en 1961, dirigida por el padre Joaquín Salaverri, lleva el título: “El magisterio de la Iglesia en el método de la teología, a la luz de la doctrina de Pío XII”, y en ella abordaba una cuestión crucial, como es la relación entre reflexión teológica y el magisterio de la Iglesia, cuando ya había sido convocado el Concilio Vaticano II (1959), y cuya primera sesión comenzaría en otoño de 1962. De su trayectoria posterior como Arzobispo, Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, y presidente de la Conferencia Episcopal Española, de su talla como pastor cercano y conciliador, de su modo de gobierno sinodal, cuando este término estaba tan presente como hoy, dan testimonio los muchos artículos y notas emitidos los últimos días. Quiero recordar, con esta breve nota, que las raíces de su profundidad pastoral, de su inquietud espiritual e intelectual hay que buscarlas, en parte, en los años de estudio y formación en su alma mater que fue Comillas.