Barbón: "El ministro Planas me dice que este maratón le recuerda lo que hacía Fraga"

"El ministro Planas me ha dicho que este maratón de reuniones le recuerda lo que hacía Manuel Fraga cuando venía como presidente de la Xunta de Galicia a Madrid", ha afirmado el presidente del Principado, Adrián Barbón, una vez concluido el primero de los cuatro encuentros previstos para la jornada de hoy con otros tantos miembros del Gobierno para hacer seguimiento de una ejecución de inversiones y compromisos en Asturias, que va muy por detrás de lo aprobado en los Presupuestos Generales del Estado.

El presidente asturiana ha trasladado a Planas "el carácter estratégico para Asturias" del PERTE agroalimentario anunciado semanas atrás por Pedro Sánchez, dentro de las prioridades de los fondos europeos de reconstrucción que recibirá España. En la reunión también han hablado sobre el impacto que tiene la financiación de la Política Agraria Común (PAC) para el sector agroganadero asturiano. De momento, Barbón no ha ofrecido más detalles sobre su intensa agenda en Madrid, que continuará a las 14,30 con la ministra de Industria, Reyes Maroto, con la que entre otras cuestiones, abordará la relevancia que el Principado da al desarrollo del hidrógeno verde para la creación de empleo en este sector en la región. A las 16 horas, tendrá lugar uno de los encuentros claves de esta jornada, con la titular de la cartera de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la que planteará la necesidad de activar cuanto antes la regasificadora del Musel, así como la repercusión que tiene para la industria regional el precio de las energías. Barbón destacó entre las "discrepancias" que abordará con Teresa Ribera la política sobre el lobo.

Para finalizar la jornada "maratoniana", Barbón acudirá al complejo de Moncloa, donde se entrevistará con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, "coordinador del corazón del propio Gobierno" y al que trasladará las prioridades y estrategias del Gobierno asturiano "en el año que queda de legislatura". Ya mañana Barbón se reunirá con Raquel Sánchez, la ministra de Transportes, "donde está el nudo gordiano de las inversiones que tengo que venir a exigir", ha señalado el presidente asturiano. Barbón espera que se defina el calendario "para la llegada de la Alta Velocidad en tiempo y forma" en los primeros meses de 2023. "Tengo plena confianza en que vamos a sacar cosas. No tanto en cuanto a la crítica que hago del incumplimiento de los compromisos adquiridos, el pasado me interesa relativamente; lo que me interesa es cómo se está gestionando este año". Vengo para ser muy exigente y, sobre todo, para que el Gobierno de España sea consciente de que el Principado, y yo como presidente, vamos a ejercer que es defender los intereses de Asturias por encima de otros, incluidos los partidarios".