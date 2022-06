Son dos de los miles de interinos asturianos que en los próximos años tendrán que volver a opositar para tratar de mantener su empleo, aunque discrepan en el fondo y en la forma del procedimiento habilitado por los Gobiernos central y autonómico. “Todo esto arrancó con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, que conminaron a España a corregir el abuso de temporalidad en el empleo público, que se cometía con miles de trabajadores. Pero ahora se nos usa como moneda de cambio para poder recibir los Fondos Europeos, y muchos de esos empleados, la mayoría mujeres, nos vamos a ir a la calle en lo que solo es un lavado de cara para las administraciones”, denuncian Miriam Enríquez y Antonio Navarro, dos profesores a los no les queda “otro remedio” que volver a opositar, pero que también piensan agotar la vía judicial y recurrir la oferta pública extraordinaria del Principado, para más de 8.600 plazas.

Miriam Enríquez es abogada, pero también una enamorada de la docencia que hace más de seis años decidió dar un giro a su vida profesional para ser profesora de Lengua y Literatura española. Se presentó a oposiciones y aprobó, aunque no consiguió una de las plazas ofertadas. “Saqué un nueve que se quedó en un 6 por los baremos del concurso oposición”, esgrime para rebatir “esa etiqueta falsa, que nos quieren colgar, de que pretendemos un puesto sin haber superado pruebas o no tener la capacitación necesaria, cuando es todo lo contrario. Yo aprobé dos oposiciones y algunos de mis compañeros temporales, tres cuatro y hasta cinco”. De entrada, hace un matiz: “No somos interinos. Somos personal temporal en abuso, contratado en fraude de ley. El personal interino es el que cubre bajas laborales, por enfermedad, jubilación y otros motivos, pero los temporales en abuso cubrimos plazas que son estructurales”, detalla Miriam Enríquez.

"Cientos de mujeres con más de 50 años irán al paro", avisa Miriam Enríquez

Antonio Navarro lleva cerca de 20 años de profesor de Educación Física en Secundaria. El también presidente del Sindicato de Trabajadores Temporales de Asturias (SINTTA) tiene una convicción: “Todos los derechos hemos tenido que pelearlos en la justicia para verlos reconocidos. Y así vamos a seguir”, anuncia. Aunque tampoco le quede otra alternativa que volver a presentarse a este proceso extraordinario, tiene la intención de denunciarlo en los juzgados. “Habrá muchos recursos”, vaticina. De hecho, ya hay iniciativas en otros puntos de España para que se vuelva a pronunciar el TJUE sobre los procesos de estabilización del empleo temporal ya en marcha para dar cumplimiento a la ley de temporalidad aprobada por el Gobierno central a finales de 2021.

El llamado proceso de estabilización de empleo temporal afectará en Asturias a más de 11.000 plazas, de las que 8.661 corresponden al Principado y su sector público, según confirmó el vicepresidente Juan Cofiño la pasada semana: 4.793 en la sanidad, 2.061 en servicios generales y consejerías, 1.562 en educación y 245 en empresas de su sector público (TPA, Cogersa y Serpa entre otras). Ni Miriam Enríquez ni Antonio Navarro saben si sus plazas están en la relación elaborada por la consejería de Educación. “Hay una falta de transparencia enorme, no hay ninguna voluntad de aclarar y mapear los puestos”, cuestiona Navarro, quien asegura que incluso le han dado largas a través del canal de Transparencia del Principado. “Solo se trata de jugar con números. Por ejemplo, no tiene sentido que en Cantabria salgan 40 plazas de Lengua y Literatura a concurso y en Asturias ninguna”, añade Miriam Enríquez, que lanza un aviso sobre la amenaza que se cierne sobre un colectivo muy determinado y numeroso. Las profesoras temporales, como es su caso. “Hay cientos de mujeres que se van a tener que ir al paro, con más de cincuenta años y ya no van a volver el mercado laboral, una situación que las abocará a jubilaciones más reducidas o mínimas, ya que no podrán cotizar nada en sus últimos años de actividad”, advierte Miriam Enríquez que ve detrás de esa fórmula “una voluntad neoliberal, que acaba sacrificando a personas, aunque luego tienes que aguantar discursos feministas de algunas consejeras como Ana González o Carmen Alonso, en cuyas etapas se ahondó en la precarización de las mujeres en la educación pública asturiana”. La profesora de Lengua y Literatura expone, con datos en la mano, la estrategia del Principado con el abuso de la contratación temporal. “La consejería de Educación pasó de 1.689 profesores interinos en 2011 a 3.900 en 2021 y en esa misma década hubo un déficit de 1.400 plazas del personal que se jubiló. En esos diez años también se dispararon las medias jornadas de una manera sangrante, pasando de 471 a 1.396, compañeros que ganan menos de mil euros y al final tienen una dedicación total. Es decir, la Administración se ha ahorrado mucho dinero a costa de explotar, aunque nunca va a reconocer el abuso porque eso supondría un resarcimiento”, concluye Miriam Enríquez. “Aquí se trata de que a las autonomías les sigan cuadrando las cuentas y si, además, se libra de interinos más caros y en la misma operación rebaja la alta tasa de paro juvenil, la jugada es doble. En la educación hay un ensañamiento con los interinos longevos, cuando se trata de un colectivo muy preparado, con un compromiso con la enseñanza pública y una experiencia muy importantes que será sacrificado para un lavado de cara de las estadísticas”, sostiene la abogada y profesora.

Antonio Navarro, muy crítico con la labor de los sindicatos mayoritarios en todo este proceso de estabilización, tiene el convencimiento de que los procesos a convocar antes de que acabe este año “acabarán siendo concursos de traslados camuflados, ya que al ser abiertos los funcionarios que aspiren a una plaza mejor tendrán muchas opciones para conseguirla”. Todos estos reproches llegan cuando todavía faltan por elaborar los criterios y baremos que regirán estos procesos extraordinarios, aunque Miriam Enríquez y Antonio Navarro sospechan que “estarán cocinados, con la connivencia de los sindicatos” y se remiten a concursos-oposición anteriores: “En mi oposición contaba más el curso que impartía un sindicato que un curso de doctorado”.