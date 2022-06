Asturias contará “por primera vez” con una comisión bilateral con el Estado

El visto bueno de la ministra Teresa Ribera a la regasificadora del puerto de El Musel, la creación de una comisión bilateral “a la catalana” –aún sin plazo– para analizar las relaciones y los compromisos del Gobierno central con Asturias, la creación de un centro nacional de economía forestal en Tineo “con una inversión millonaria” y la existencia de “proyectos muy importantes” para garantizar el futuro de la planta de Alu Ibérica en Avilés son los principales avances que destacó ayer el presidente del Principado, Adrián Barbón, tras la sesión continua de entrevistas ministeriales en Madrid que mantuvo con cuatro miembros del Gobierno.

Una maratón que culminó ayer en Moncloa con Félix Bolaños, el ministro encargado de coordinar la acción del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y que finaliza hoy con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en una cita de la que el presidente asturiano espera salir con una fecha “en plazo” para la llegada a Asturias de la Alta Velocidad en 2023. La maratón de reuniones del presidente asturiano con los cinco ministerios surgió del descontento que provocaron en el Principado las conclusiones del informe que detalló LA NUEVA ESPAÑA sobre la ejecución de los Presupuestos Generales del estado, que situaban a Asturias en unos porcentajes muy bajos. “Son datos absolutamente inaceptables”, recalcó Barbón, que tras el encuentro con Bolaños aseguró que “la evolución del primer trimestre de este año es mejor que la del mismo periodo de 2021”.

Una comisión bilateral “histórica”. Barbón señaló como uno de los principales logros la creación de una comisión bilateral, de carácter político, para evaluar las relaciones y el grado de cumplimiento de los compromisos del Gobierno central con el Principado, que le confirmó ayer el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Dicha comisión estará presidida por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y por Adrián Barbón, en representación del Ejecutivo autonómico. “Supone un paso adelante fundamental en cuanto al reconocimiento de la importancia política de Asturias”, afirmó Barbón, que no dudó en calificar de “histórico” el “carácter bilateral de esas reuniones y encuentros, que parece que con unas comunidades sí y con otras no. Pues con Asturias también va a existir esa relación bilateral (...) por primera vez ”, destacó. Dejó entrever que la creación de esta comisión no será inmediata porque “primero hay que crear el marco de funcionamiento”.

Luz verde inmediata del Gobierno a la regasificadora. La vicepresidenta Teresa Ribera ha confirmó ayer a Adrián Barbón que “en los próximos días firmará la autorización” para abrir la regasificadora en el puerto del El Musel, en Gijón. A partir de esa firma, preceptiva, los plazos para la puesta en marcha ya dependerán de Enagás, según apuntó Barbón, que no dudó en calificar de “grandísima noticia” porque esa instalación llevada parada diez años “tras una inversión brutal” y, en su opinión, va a suponer “un polo de desarrollo fundamental”, sobre todo tras el conflicto en Ucrania.

Creación de un central nacional forestal en Tineo. La descentralización estatal anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez dentro de su estrategia para afrontar el Reto Demográfico tiene un primer compromiso en Asturias. La vicepresidenta Teresa Ribera anunció al presidente del Principado la intención de crear un centro nacional de economía forestal en Tineo, que estará vinculado al desarrollo de las brigadas forestales (BRIF) con una inversión de 4 millones en Asturias. Este centro nacional “todavía se está definiendo, pero es una inversión importante de descentralización, mirando al suroccidente de Asturias, tan necesitado de estas políticas”. Barbón anticipó que ya hay un proyecto de Naturgy para Soto de la Barca, que no concretó.

Contrapropuesta al plan estatal del lobo, con la última palabra a los ganaderos. Barbón había reconocido antes del encuentro con Teresa Ribera la existencia de “discrepancias” sobre todo con el plan del lobo y la inclusión del cánido en el listado de especies protegidas (Lespre) . Asturias realizará una contrapropuesta al borrador de Estrategia del Lobo, del Ministerio de Teresa Ribera. “He sido muy claro con la vicepresidenta, se lo he dicho por activa, por pasiva y derivada: nosotros somos contrarios a la inclusión del lobo en el Lespre y vamos a mantener ese proceso judicial”, ratificó Barbón, quien indicó que la contrapropuesta de Asturias defenderá “la recuperación de las extracciones de lobos en las zonas donde hay superpoblación, como se hacía con el antiguo plan de gestión del lobo”. El presidente asturiano aseguró que si el Principado alcanza un acuerdo con el ministerio de Teresa Ribera”, acerca de esos controles, “lo someterá posteriormente a debate con los ganaderos y si lo ven positivo para sus intereses, estaríamos dispuestos a votarlo en una conferencia sectorial, aunque se mantenga el proceso judicial”.

“Grandes proyectos” para garantizar el futuro de la antigua Alcoa. De la entrevista con la ministra Reyes Maroto, Adrián Barbón destacó los compromisos en materia “reindustrialización sostenible”, claves para que el sector tenga futuro en el siglo XXI en Asturias. Se refirió a la inversión millonaria, ya anunciada para Arcelor Mittal, de la que se beneficiarán las instalaciones de la multinacional en Avilés y Gijón. “También hay grandes proyectos para el desarrollo del hidrógeno verde”. Y extendió esas buenas perspectivas a la antigua Alcoa. El presidente del Principado garantizó que hay “proyectos muy importantes” encima de la mesa para que pueda reabrir la planta de Alu Ibérica, sobre los que no evitó entrar en detalles escudándose en la “confidencialidad”, en una línea argumental similar a la ya avanzada por el consejero de Industria, Enrique Fernández. Barbó aseguró que se trata de iniciativas “llenas de vida y generadoras de empleo, para asegurar el futuro”, y añadió que crearán más puestos de trabajo, incluso, “que en el mejor momento de Alcoa”. En cuanto a los compensaciones de dióxido de carbono para la industria hiperelectrointensiva, Barbón admitió el incremento de las ayuda (de 6 millones a 244), pero reivindicó que es partidario de “aumentar esas compensaciones”.

“Plena sintonía” con Planas. La reunión más madrugadora de Barbón fue con el titular de Agricultura, Luis Planas, con el que destacó la existencia de “una plena sintonía”. Hablaron del PERTE agroalimentario. “He comentado con el ministro que en Asturias hay proyectos muy interesantes de dinamización agroalimentaria, que van a merecer la pena”, aseguró el presidente del Principado.

La maratón ministerial de Barbón no pasó desapercibida para la oposición ni para CC OO, cuyo secretario general en Asturias, José Manuel Zapico, sostuvo que si el presidente tiene que ir a reivindicar a Moncloa es porque “su Gobierno no está haciendo los deberes”. Adrián Pumares (Foro) dejó patentes sus dudas acerca de que Barbón “sea capaz de levantar la voz ante los desprecios de sus jefes Pedro Sánchez y Adriana Lastra”, mientras que Ignacio Blanco (Vox), reprochó a Barbón que si lo hubiera levantado la voz antes “Asturias no sería la gran abandonada que es hoy, con la menor ejecución en inversiones del Estado”. Hoy Barbón se reunirá con la ministra de Transportes y verá al Rey en la reunión del patronato de la Fundación Princesa de Asturias.