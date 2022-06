El AVE no puede llegar antes de mayo a Asturias "por razones de seguridad", subraya Barbón

La alta velocidad no puede llegar a Asturias antes del mes de mayo por razones de seguridad, ha asegurado este jueves el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien ha recordado que la fecha que el Ministerio de Transportes había hecho pública recientemente para la apertura del variante de Pajares era, precisamente, «el primer semestre de 2023».

Respecto al hecho de que la llegada del AVE coincide con las elecciones municipales y autonómicas, Barbón ha rechazado las acusaciones de «electoralismo» de los partidos de la oposición. Al contrario, precisamente por ser en mayo «no podrá haber acto oficial de inauguración, no lo permite la ley». De esta manera, el Presidente ha subrayado que la puesta en servicio de la Variante será únicamente «para los ciudadanos».

«¿Qué preferían que se retrasara?», ha preguntado Barbón, dirigiéndose a la oposición. Porque adelantar la apertura «no es posible», pues supondría «prescindir de la tramitación de seguridad, que no está completa, y que nos dicen que finalizará para entrar en servicio en el mes de mayo», ha dicho.

«Esos son los datos. Y yo no voy a arriesgar la vida de ningún viajero por adelantar un mes (la llegada del AVE). Así que eso de electoralismo, descártenlo, porque no puede haber inauguración oficial. La ministra no va a poder inaugurarlo, ni yo tampoco», ha destacado.

Barbón ha asegurado que durante su «maratón ministerial» y su encuentro con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, también habló de cercanías ferroviarias, así como de otros proyectos, como la ronda norte de Oviedo o el plan de vías de Avilés. Y ha avanzado que en el mes de julio, durante la primera comisión de seguimiento de las inversiones del Ministerio de Transportes en Asturias se va a analizar «todo», incluido el plan de cercanías, que será «una realidad» y sobre el que ha prometido un seguimiento «milímetro a milímetro».

El presidente del Principado ha indicado que fue a Madrid «a defender a Asturias, por encima de la defensa de mi propio partido, incluso. No respondo a claves de partido en esas negociaciones. No es una cuestión de siglas, la que me mueve es Asturias», ha añadido.

De nuevo replicando a la oposición, Barbón ha señalado que si no hubiera ido a ver a los ministros «se hubiera criticado que no hubiera ido a ver a los ministros». Ha destacado que él no funciona «en esas claves; no estoy en el terreno del tacticismo como están los grupos políticos preocupados por las encuestas. Todos tranquilos, no se pongan nerviosos que para elecciones todavía falta un año», ha apuntado.

«El Gobierno de Asturias está para gobernar y este año no puede ser un año perdido, sino lleno de actividad y de soluciones a nuestros problemas», ha reseñado el jefe del Ejecutivo, quien ha avanzado que repetirá «mas a menudo» los maratones ministeriales, que persiguen «resolver los problemas de Asturias»

También el vicepresidente del Gobierno, Juan Cofiño, se ha referido tanto a la llegada del AVE a Asturias como al «maratón ministerial». Sobre la Variante, ha insistido en que cumple «con todos los plazos previstos», pese a que su conclusión acumula ya 13 años de retraso sobre las previsiones iniciales.

Cofiño ha destacado que la puesta en servicio de la Variante está está supeditada a las pruebas de la Agencia de Seguridad Ferroviaria, y que la fecha comunicada al Presidente «es la que es posible y la que tenemos que tomar como referencia».

En cuanto al «maratón ministerial» de Barbón, ha señalado que ha sido satisfactorio, y que el balance, «ya se verá en el desarrollo de los acuerdos las próximas semanas, pero el objetivo era conseguir que se pusieran en común algunos proyectos vitales para Asturias, y ese objetivo se ha conseguido», ha concluido Cofiño.