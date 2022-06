Asturianos residentes en Londres celebran que reabra la ruta aérea a Stansted

“Asturias, sus empresas y los miles de usuarios de la conexión entre Londres-Stansted y Asturias están de enhorabuena”. Ezequiela Rodríguez, quien presidió la plataforma de afectados por la cancelación de esa ruta (en octubre de 2018), manifestaba ayer su satisfacción por la decisión de Ryanair de volver a operar esa conexión. Es “una apuesta segura para Ryanair que tendrá continuidad sin lugar a dudas”, manifestó Rodríguez, quien destacó que la nueva conexión, que empezará a operar el 1 de noviembre, supondrá “tarifas económicas para facilitar a los ciudadanos de Asturias y a las empresas asturianas acceso al mayor hub (centro de operaciones) de larga distancia low cost de Londres, con conexiones a Dubái o India por menos de 200 euros”, ya que Emirates Airlines vuela desde Stansted.

Ryanair competirá por el mercado aéreo londinense desde Asturias con Vueling, que consiguió una subvención del Gobierno del Principado para seguir volando a Londres-Gatwick. Pero Rodríguez augura una demanda y una ocupación “mucho mayor de los aviones de Ryanair a Londres-Stansted”. Y no le sorprendería que Ryanair aumentara sus frecuencias a Londres-Stansted “en un futuro no muy lejano”. Asimismo, que haya competencia en los vuelos a Londres obligará también a Vueling a “contener en parte sus precios. Las situaciones monopolísticas no son buenas para los ciudadanos de a pie”, resaltó Ezequiela Rodríguez.