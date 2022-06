El gran incendio de Zamora, ¿un aviso para Asturias?: los ganaderos advierten de que "el monte está salvaje" y viene un verano "cálido y seco"

En apenas unos días ardieron en la Sierra de la Culebra de Zamora más de 30.000 hectáreas, la mitad arboladas, en lo que se considera el mayor incendio desde que hay constancia en los registros. Los ganaderos de Asturias consideran que este verano pueden haber en la región incendios muy parecidos y piden que el Principado autorice más quemas controladas. Y es que “el monte está salvaje, lleno de combustible, la gasolina está puesta para que arda todo por los cuatro costados”, advierte Antonio García, regidor de pastos de los Picos de Europa.

Los meteorólogos esperan en Asturias que el escenario cálido sea el más probable, con un 60 por ciento de probabilidad. En cuanto a las precipitaciones, cuentan con un escenario seco. En el oriente asturiano, la posibilidad de que sea un verano cálido es aún mayor, alcanzando el 70 por ciento. Hasta septiembre, además, hay una gran probabilidad de que la temperatura media se encuentre en los terciles cálido y seco en toda España, teniendo como referencia el periodo comprendido entre 1981 y 2010.

David Barraso, decano del colegio de ingenieros forestales de Asturias, considera que en la región es más complicado que haya este tipo de incendios dada la meteorología húmeda, pero la orografía asturiana es un factor que complica la extinción, lo que podría provocar fuegos desatados. La situación, indica, no es tan grave como en el Mediterráneo, pero se agrava por “el abandono del monte”. Barraso advirtió hace un tiempo de la inexistencia de planes de prevención para las localidades más cercanas a masas arbóreas.

El Occidente, más expuesto

Eso sí, advierte de que en el occidente de la región pueden desatarse episodios parecidos al de la sierra de La Culebra. Hace unos días hubo un episodio en el concejo de Ibias, con cuatro incendios en el mismo municipio, uno de los cuales, el de Alguerdo, fue complicado de apagar. El gran problema de estos fuegos, resalta Barraso, es que no hay dispositivo que pueda apagarlos dada su magnitud. En el fuego de La Culebra, Castilla y León tuvo que pedir ayuda a otras regiones, incluida Asturias, para poder hacer frente al incendio. La solución no es otra que una mayor inversión en prevención, resalta Barraso, ya que la extinción es muy compleja.

Los ganaderos asturianos advierten de un verano con numerosos incendios porque el monte está “abandonado”. José Peláez Fernández, de Canero (Valdés), dice que el monte está lleno de maleza, igual que las márgenes de las carreteras y los accesos a los pueblos. “El monte está salvaje”, sentenció, “y este agua que está cayendo estos días no hace más que desarrollar el monte”. Si a eso se une la sequedad de los últimos meses, “con que caiga una cerilla, arderá todo”, avisó. Y lanzó una advertencia a la sociedad asturiana y al Gobierno regional: “Si desaparece el sector ganadero, en los pueblos crecerá el matorral y las posibilidades de que se produzcan incendios desatados. No veo a nadie limpiarlo”.

Mala gestión del monte

El ganadero Antonio García advirtió de que hay posibilidades de que se produzcan incendios como el de la Sierra de la Culebra “por la mala gestión del monte”. “Me acuerdo hace unos años cuando podíamos hacer quemas controladas, mato a mato”, resaltó. Indicó por otro lado que La Culebra “es una zona lobera”. Había ganadería hasta que introdujeron el lobo, asegura. “Desapareció la reciella, que limpiaba de maleza el monte. Eso va a pasar aquí”, advierte. “Si esta última ola de calor nos coge en agosto o septiembre, hubiésemos tenido un incendio muy grande”, asegura García. La política de “prohibición”, prosigue, no funciona. Y se acuerda de cuando quemaban maleza en la zona de los Lagos, cuidando de no acabar con los árboles. “La gasolina está puesta en el monte, hay mucha materia orgánica en el monte. Se dan todos los requisitos para un gran incendio. No te dejan tocar ni un árbol”, advierte Antonio García. Y pide que se respeten los usos “antiguos”.

Y no hay que olvidarse de que la Agencia Estatal de Meteorología advierte de que este verano será más caluroso de lo normal. El paraíso natural corre riesgo de arder.