El primer encuentro bilateral Estado-Principado será en Asturias y con la ministra de Política Territorial

El Gobierno regional y el central se sentarán próximamente en Asturias, en una reunión en la que está previsto que participe la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y que servirá para activar la comisión bilateral entre el Principado y el Estado. Este es uno de los compromisos que el presidente del Principado, Adrián Barbón, asegura haber arrancado tras su ronda de visitas ministeriales en Madrid. A esta comisión se añadirá la de seguimiento de la marcha de las infraestructuras, mes a mes, en la que participarán la consejería de Medio Rural y el Ministerio de Transportes.

La fórmula maratoniana aplicada a principios de esta semana le gusta al Presidente, que ya ha anunciado que recurrirá a las reuniones encadenadas en más ocasiones: “No me gusta ir a Madrid solo para un encuentro porque se pierde mucho tiempo”, explica Barbón a LA NUEVA ESPAÑA. “Volveré a más porque quedaron reuniones pendientes, por ejemplo con Defensa”, agrega.

Barbón intenta espantar las acusaciones de que las dos jornadas fueron electoralistas. Consciente de que “si hago algo me criticarán y si no lo hago, también”, asegura que no había asuntos cerrados de antemano y que los encuentros no fueron una mera escenificación. Por ejemplo, el compromiso de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de construir un centro nacional de economía forestal en el Suroccidente “lo conseguí planteando que eran necesarias inversiones en esa zona, exponiendo el potencial en ese campo, explicando que contamos con una masa forestal de primer orden con Muniellos como referente y que hay una base de la BRIF (Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales)”. También asegura que Ribera accedió a renegociar la estrategia del lobo: “Fui claro en que, tal y como está, no nos vale; propuse hacer una contrapropuesta y, si llegamos a un acuerdo, someterla a los representantes de los ganaderos”, asegura el Presidente. La inseguridad jurídica es la razón por la que Asturias por ahora no ha iniciado controles de población del lobo, como sí ha anunciado Cantabria, basándose en otros informes propios que dan respaldo a la operación. En lo que sí insistió Barbón es en que “Asturias no retirará su recurso judicial” contra la protección de la especie establecida por el Ministerio.

Pero el compromiso de inauguración del AVE era el asunto medular de los encuentros. El Gobierno regional ya recalcó, cuando LA NUEVA ESPAÑA informó de la deficiente ejecución presupuestaria en 2021 del Ministerio de Transportes, que la apertura de la variante de Pajares era “ineludible”. “Si quisiera ser electoralista plantearía una inauguración en marzo”, afirma Barbón, quien reconoce que una apertura en mayo impediría legalmente una inauguración con autoridades presentes si se celebrase ya en periodo preelectoral. Pero precisamente el compromiso de mayo “ha sido la mayor celeridad que podía obtenerse dado el tiempo de pruebas”, afirma el Presidente. Es decir, la inauguración de la Variante de Pajares se encontraba en los plazos del Ministerio ya casi fuera de la actual legislatura autonómica.

“Creo que esa maratón ha supuesto avances y se está haciendo un análisis exhaustivo de las inversiones para Asturias”, afirma Barbón, que diferencia la comisión bilateral que establecerán el Principado y el Gobierno central de la de Cooperación que ya existe (creada en 1993) entre el Estado y todas las Comunidades Autónomas y que se centra más en cuestiones competenciales y jurídicas de carácter administrativo. El Principado quiere dotar a esta nueva comisión de un rango más político y que puedan evaluarse en la misma todas aquellas actuaciones e inversiones que requieran del concurso de ambas administraciones o que competan al Estado en territorio asturiano.

Sorpresa por un cartel

La doble jornada en Madrid del Presidente dejó anécdotas, algunas de las cuales él mismo refirió: por ejemplo, la referencia a Manuel Fraga que le hizo el ministro de Agricultura, Luis Planas, quien le dijo al presidente asturiano que la misma fórmula de encadenar varias reuniones ministeriales la aplicaba el que fuera presidente de la Xunta. Asimismo, la ensalada que le sirvieron en el ministerio de Industria al alargarse el encuentro con Reyes Maroto.

Pero también una gran referencia asturiana llamó la atención en Madrid al Presidente. Cuando regresaba ya de la última de las reuniones en taxi, se sorprendió al contemplar el enorme anuncio promocional del Principado colocado en la céntrica plaza Jacinto Benavente. Prácticamente se tiró del vehículo en marcha. “Pedí que me dejara allí mismo, luego me encontré con un grupo de asturianos con los que conversé y pude comprobar el sentimiento de orgullo hacia nuestra tierra”, relata.

Las encuestas

En el panorama político asturiano se van produciendo cada vez más referencias a unas elecciones que se acercan. Máxime tras lo acontecido en Andalucía. Adrián Barbón pidió ayer a los socialistas que no caigan en “la obsesión por las encuestas” después de los resultados de los comicios andaluces en los que el PP obtuvo mayoría absoluta. El Presidente y secretario general de la FSA, que participó en la entrega del premio José Fernandín de la agrupación socialista de Castrillón, advirtió de que vendrán “encuestas de todo tipo” que tratarán de “minar la moral” de los socialistas.

Abundó en la tesis de que “en una situación como la actual, tan inestable y cambiante”, los votantes buscan “ratificar los gobiernos autonómicos” y que en futuras elecciones se votará en torno “a las siglas” pero “también a las personas”. Barbón vaticinó que las elecciones municipales se pelearán también “territorio a territorio”, al igual que las autonómicas, y que el partido deberá “luchar todos juntos” para revalidar la victoria en las generales. “Si somos humildes, volveremos a ganar las elecciones”, aseguró el Presidente asturiano.