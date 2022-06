Todo el mundo ha pasado por la experiencia de tener un coche que “salió malo” o conoce a alguien cercano que lo ha sufrido. El típico vehículo que al poco tiempo de comprarlo comienza a dar averías y problemas que suponen un gasto constante. Y si esto es algo que puede pasar en un vehículo nuevo, todavía hay más posibilidades en uno de ocasión.

A la hora de comprar un coche de segunda mano conviene seguir una regla aplicable a cualquier compra: buscar la mejor relación precio-calidad. Elegir la opción más económica puede salirnos caro si viene dada por el mal estado del vehículo o por la ausencia de garantía; aunque tampoco lo más caro es necesariamente lo mejor, porque puede ser posible encontrar lo mismo o muy parecido a un precio más razonable.

Un vehículo de ocasión, por nuevo que sea ya tiene un rodaje y un uso anterior. Su estado no solo dependerá de los años y kilómetros recorridos, también de la forma de conducción de su anterior propietario, el uso (ciudad, carretera, autopista…), el mantenimiento que llevó, etc. También influirá si ha sido revisado o reacondicionado por profesionales o por el contrario pasa de una mano a otra tal cual.

Así nos lo explica Mario Fernández Valle, Jefe de Postventa de ARTIME AUTOMINESA. “Tal cual. Hay vehículos con 30.000 km que pueden estar en peor estado que otro de 100.000. Por poner un ejemplo: la semana pasada entregamos un AUDI A6 cuyo anterior propietario lo usaba únicamente para viajar por negocios una vez a la semana de Oviedo a Alcobendas y regreso. Tenía 6 años y 251.000 km. recorridos íntegramente en autopista, con la marcha más larga y a velocidad constante y moderada, llevando un solo ocupante (el propio conductor). Los asientos traseros estaban, literalmente, sin estrenar, nadie fumó nunca en su interior, ni se usó para transportar nada que no fuera un pequeño equipaje de mano, por lo que ni en el maletero había signos de uso o desgaste. Todos los mantenimientos se habían hecho puntualmente en el servicio oficial de la marca; mecánicamente no tenía ningún defecto, ni la más mínima pérdida de aceite, incluso el embrague como nuevo, los frenos, amortiguadores, etc impecables. De pintura perfecto, siempre en garaje. En definitiva, en un estado mucho mejor que otros coches con menos años y menos kilómetros, pero el precio al final depende en gran medida del año de matriculación y en este caso fue un auténtico chollazo para su nuevo propietario que tendrá un buen coche para mucho tiempo.”

Comprar un vehículo usado a un particular suele ser la solución más económica, pero también la más arriesgada porque carece de muchas garantías. “En estos casos, deberá ser el comprador quien se preocupe de analizar con lupa el vehículo, llevar el coche a un taller para que lo revisen, pedir el informe de la DGT… y así y todo pueden aparecer vicios ocultos al cabo de un tiempo; el problema es que no habrá nadie a quien reclamar”

La opción de adquirirlo en un concesionario especializado en vehículos de ocasión como ARTIME AUTOMINESA es posiblemente la mejor alternativa: “Nosotros nos encargamos de comprar coches a grandes flotas, subastas y también particulares. Cada vehículo adquirido es revisado y reacondicionado por nuestros mecánicos en nuestros propios talleres, analizamos su pasado y reparamos lo que sea necesario para ofrecerlo al nuevo cliente en perfectas condiciones. El precio va a depender obviamente de todo ese trabajo y de la garantía que ofrecemos, y posiblemente sea algo superior al que pediría un particular, pero ofrece muchísima confianza al nuevo comprador que sabe que si surge algún problema nos tiene aquí para resolverlo. Esta es una de las razonas de que tengamos clientes tan fieles en un sector en el que la fidelidad del cliente es poco habitual.

La compra por internet es otra alternativa que desde ARTIME AUTOMINESA entienden lleva sus riesgos “Es más habitual de lo que se cree encontrar anuncios falsos sobre todo desde el extranjero a un precio muy bajo. Los timadores, que están detrás de estos anuncios, meten mucha prisa para que la víctima transfiera una cantidad de dinero en concepto de reserva y luego desaparecen, sin que nada más se sepa de ellos ni del vehículo que ofrecían”.

Otra recomendación de Mario Fernández Valle, Jefe de Postventa de ARTIME AUTOMINESA, es que el cliente que acuda a comprar pregunte sin miedo todo lo que considere oportuno: desde los dueños que ha tenido el vehículo (cosa que se puede cotejar con el informe de la DGT) y su procedencia, hasta que uso le dieron, su historial mecánico o de mantenimiento, si ha tenido accidentes, etc.

