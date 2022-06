Foro, sobre una posible coalición con el PP: “No tiene sentido hasta que resuelvan su interinidad”

“Es el momento del partido”. Con esta aseveración eludió este lunes Carmen Moriyón, presidenta de Foro Asturias, pronunciarse sobre si se presentará como candidata a la alcaldía de Gijón o sobre una hipotética coalición con el PP para las elecciones municipales o autonómicas de mayo de 2023. Pero sobre esta posibilidad sí dejó caer algo Adrián Pumares, diputado autonómico y secretario general del partido. “Es verdad que hay otros partidos que están en una situación de interinidad y hacer cualquier tipo de valoración es precipitado incluso por ellos”, señaló en referencia al PP asturiano, encabezado ahora por Teresa Mallada pero a falta de proclamar un líder en un congreso. “Nosotros estamos en una situación de fortaleza donde el partido ha ido a más, sumando nuevos apoyos, y ahora procede hablar de nosotros. No tiene mucho sentido hablar de alianzas ni de coaliciones hasta que otros partidos resuelvan las situaciones de interinidad que tengan”, agregó Pumares.

Lo que sí se despejó es que tanto él como Moriyón seguirán al frente de Foro Asturias, dado que se presentarán como candidatos –previsiblemente sin rivales– en el congreso que este lunes convocó la comisión directiva del partido para el sábado 1 de octubre. El principal objetivo, dejaron claro tanto Moriyón como Pumares, es pasar página a la etapa del casquismo y acabar de recomponer el partido tras las tensiones con Álvarez-Cascos y su núcleo fiel, como el diputado autonómico Pedro Leal, expulsado de Foro. “Teníamos que poner la casa en orden. Nos costó y sufrimos, pero sin la casa en orden no podíamos dar el servicio a la sociedad asturiana. Pedimos disculpas a los asturianos”, señaló Moriyón, que reiteró en varias ocasiones sus disculpas por lo acontecido con Cascos. La presidenta aclaró que ya se han saldado las deudas con proveedores y Pumares aseguró que los litigios planteados por el casquismo contra el partido “se han ido archivando uno tras otro”. “El respeto al adversario político va a ser muy escrupuloso. No va a haber contubernios extraños ni malas palabras. Cosas raras con esta comisión directiva no va a haber. Tenemos que generar esa simpatía porque venimos de una antipatía justificada, dado que una organización que no es útil y solo se dedica a insultar y hacer cosas raras... Por eso lo primero fue ordenar nuestra casa para después poder ofrecer un servicio. No es fácil, pero podemos volver a ganar la confianza de los asturianos”, afirmó Moriyón, que también dio un punto de autocrítica a sus palabras. “Los asturianos lo que quieren es que llegue el AVE y les da igual que sea en ancho ibérico o internacional. Hago autocrítica como presidenta porque eso es lo que quieren y no que nos enzarcemos en estas cosas”, expresó.

“Hoy lo que iniciamos es un proceso de consolidación de la renovación interna que llevamos unos cuantos años llevando a cabo, y queremos entablar un diálogo con la sociedad asturiana para poder ofrecerles la agenda para el cambio. La sangría demográfica, el desempleo, la deslocalización de la industria... Todos esos grandes problemas a los que se enfrentaba Asturias a finales de 2018 siguen sin resolver, y agravados a consecuencia de la pandemia y de la inacción del gobierno socialista. El único partido político que es capaz de hacer frente a ello, seguramente porque es el único que no obedece a sus jefes de Madrid, es Foro Asturias”, enfatizó Pumares.

Los dos líderes foristas tuvieron palabras de agradecimiento a quienes les apoyaron en la disputa interna con Álvarez-Cascos. Se refirió Moriyón así “a mis compañeros de comisión directiva, que hicieron frente a un proceso interno muy duro de limpieza, de lucha contra la corrupción. Nos apoyaron al secretario y a mí en las decisiones que tomamos para sanear el partido, para pagar la deuda a los proveedores y convertir Foro Asturias en lo que nunca debió dejar de ser: una herramienta útil para la sociedad asturiana”, proclamó. Pumares y Moriyón creen que Foro ha salido “reforzado” de su traumático proceso interno.