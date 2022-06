El pastor australiano "más bello del mundo" es de Asturias

El campeón del mundo de la raza pastor australiano es un perro nacido y criado en Asturias por Sonsoles Hevia de la Noval. Tiene un nombre largo, "Ew22 Mbis Ch Once in a Lifetime de la Noval, Jagger", aunque en que casa todo el mundo le conoce por el apellido del famoso cantante de los "Rolling Stones". No puede estas más contenta esta criadora de pastores australianos que cuenta con cerca de diez de estos perros en San Juan de La Arena (Soto del Barco) y que, en estos años, se ha convertido en una de las más relevantes a nivel internacional de la raza.

Con poco más de dos años "Jagger", que este año ya había sido ganador absoluto en Avilés, se convirtió el pasado mes de mayo en campeón de Europa de su raza en París, donde tuvo lugar el Eurodog Show, en el que participaron 7.800 ejemplares y, entre ellos, 200 de la raza del perro asturiano. Con este reconocimiento internacional Sonsoles Hevia de la Noval y "Jagger" acudieron el pasado fin de semana a Madrid con esperanzas de volver a subirse al podium en el evento canino más importante a nivel internacional: el Campeonato del Mundo. Como así fue. La Reina Sofía fue quien inauguró el viernes el World Dog Show, el mayor evento canino del mundo donde han participado 17.000 perros de 250 razas distintas y pertenecientes a criadores de 94 países. A la inauguración del campeonato, que tuvo lugar en la Feria de Ifema, también acudieron el Director general de derechos de los animales, Sergio García, el presidente de la Fédération Cynologique Internationale (FCI), Tamás Jakkel, y el presidente de la Real Sociedad Canina de España (RSCE), José Miguel Doval. "Jagger", el flamante campeón del mundo en su raza como pastor australiano, se llevó también otra escarapela, donde se le reconoce como subcampeón del mundo del grupo 1, donde se engloban todos los pastores: alemán, colllie, border collie, pastor belga, pastor holandés, etcétera. El esfuerzo y el tesón, junto con el cariño que Sonsoles Hevia siente por sus animales, en este caso los perros pastores australianos que cría en Asturias, no cabe duda que están dando sus frutos a lo largo de los años. Como ella misma explicaba en su día a este diario, si se dedica a la cría de esta raza es con el objetivo de participar con sus animales en concursos de belleza "a todos los niveles. Los jueces lo que valoran es la morfología del perro y, sobre todo, su movimiento". A partir de ahora tanto la criadora como Asturias pueden presumir de contar con el pastor australiano "mas bello del mundo". Un campeón que no llega a los tres años y con un brillante futuro por delante.