El imparable ascenso de Benvenuty

Luisa María Benvenuty (Sevilla, 1963) se sorprendió hace dos años cuando la nombraron jefa superior de Asturias, cuando sonaba para ir a Valencia. Durante estos dos años ha sido la única policía en un puesto de ese tipo en España, y desde luego la primera en dirigir el cuerpo en la región. Vista su larga y fructífera trayectoria, que se inició en el año 1982, cuando las mujeres eran contadas en el cuerpo, y en ocasiones no bien vistas por los agentes más anticuados, se adivinaba que esta comisaria principal estaba llamada a más elevados designios, y, efectivamente, el ministro Grande-Marlaska la acaba de nombrar jefa de la importantísima División Económica y Técnica en Madrid, siendo una de las tres mujeres que formarán parte de la Junta de Gobierno de la Policía, la cúpula policial, integrada por 15 mandos a las órdenes del director general, Francisco Pardo.

Benvenuty llegó a Asturias en junio de 2020, en plena pandemia, y dirigió con mano de hierro el cuerpo en un momento delicado que exigía de firmeza para hacer cumplir las restricciones que buscaban frenar el implacable avance del virus. En ese duro menester actuó codo con codo con la delegada del Gobierno, Delia Losa, que no ha podido esconder su tristeza, como dejó claro en su Twitter: "Tengo sentimientos encontrados. Doy mi más sincera enhorabuena a la jefa superior Luisa María Benvenuty por su nuevo puesto. Pero por otro lado tengo un gran pesar por perder a una excelente profesional y mejor persona".

A Luisa María Benvenuty le cupo además abordar la renovación de la Policía Nacional en Asturias, con nombramientos que rompieron moldes, como el de la jefa de la Brigada Provincial de Policía Judicial, Inmaculada Leis Pena. Benvenuty se ha mostrado cercana al Sindicato Unificado de Policía (SUP), creado precisamente en su ciudad natal y considerado el más progresista de entre los policiales. "El SUP estuvo cuando lo necesité", aseguró durante un congreso de este sindicato en Gijón. Con otros sindicatos más recientes, como Justicia Policial (Jupol), ha tenido sus choques. Le echan en cara que recurriese en exceso a las comisiones de servicio, así como un estilo imperativo de mando, lo que no deja de chocar en una persona que, en una jura de subinspectores, el pasado julio, les instó a "ejercer un nuevo estilo de mando, en el que primen el ejemplo, el liderazgo, el trabajo en equipo y la defensa de los compañeros".

Quizá lo más duro en estos dos años haya sido estar alejada de su familia, residente en Madrid. Madre de dos hijos (Beatriz y Francisco Luis), Benvenuty enviudó el pasado septiembre, al fallecer repentinamente su marido, Juan Francisco Espinazo, jefe de Operaciones de la Jefatura Superior de Madrid, un golpe sin duda tremendo.

La jefa superior abrió su corazón en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA, con motivo del día de la madre del año pasado, e hizo un canto a su progenitora, que la tuvo que criar sola "desde muy pronto": "Me enseñaste a ser valiente, a luchar con las armas del amor incondicional, el trabajo y el esfuerzo", escribió. Fue su madre la que la animó "a ser lo que quisiera". No lo tuvo fácil en un cuerpo entonces tan masculinizado como la Policía Nacional, aunque eso ha cambiado. Su carrera ha sido fulgurante: inspectora en 1984, inspectora jefe en 2002, comisaria en 2009 –la única de su promoción– y comisaria principal en 2017. Licenciada en Derecho, especialista en delitos de odio, discriminación, extranjería, violencia de género, atención a menores, inteligencia criminal y antiterrorismo, habla inglés y francés y ha participado en la desarticulación de numerosos comandos de ETA, en la investigación de movimientos islámicos y en el dispositivo por la huelga de controladores de Barajas, donde fue comisaria del puesto fronterizo. Ahora, con la jefatura de la División Económica y Técnica, se hará cargo de la elaboración de la propuesta de presupuestos, la gestión de expedientes de contratación y de gasto, la gestión financiera y de pagos, así como la adquisición y gestión de medios. Un difícil cometido en estos tiempos de incertidumbre económica.