El Presidente recela de las ofertas de diálogo para el Presupuesto y sigue siendo "pesimista"

De repente, a Adrián Barbón le llueven las ofertas para aprobar el Presupuesto de 2023, pero el Presidente no se fía y recibe las ofertas de la izquierda y de Ciudadanos con el mismo "pesimismo". Se resiste a creer, porque "una cosa son los ofrecimientos que se hacen en el parlamento y otra que se concreten, y para eso tiene que haber de verdad actitud de diálogo". No la ve, porque ha dejado dicho en otras ocasiones que los acuerdos cuestan más "a medida que se acercan las elecciones", que "los partidos empiezan a entender que la mejor manera de obtener los mejores resultados electorales es desgastar al gobierno de turno, y es un error, porque a quien se desgasta es a Asturias..." Su conclusión dice que la proximidad de la cita electoral "lo contamina todo" y que tiene que ser "prudente" y "pesimista".

En este proceso de negociación, cuyos prolegómenos han empezado este año antes que casi nunca, el Gobierno abrirá el diálogo con IU, su socio de investidura, aunque rige la conciencia de que los dos diputados de la coalición no le bastan y Barbón reitera su intención de "tratar de sacar adelante los Presupuestos con aquellos que se pongan a tiro". Mientras, no pierde ocasión de recordar que la campaña electoral no comienza hasta mayo, ni que "lo lógico es que todos estemos a la altura. Esa es la invitación que hago a los grupos".

Hablando de invitaciones, ayer se renovó la de Podemos al pacto presupuestario, formulada bajo la premisa de su portavoz parlamentario, Rafael Palacios, de que "no se entiende que el presidente ya diga, antes de reunirse con nadie, que no va a haber Presupuesto" ni que "se haya arrojado por la borda el diálogo de la izquierda".

Denuncia el diputado morado el "entendimiento entre la FSA, Ciudadanos y el PP", su "giro a la derecha" y la beligerancia que observa en el Vicepresidente, Juan Cofiño, cuando se dirige a los grupos de su izquierda. Palacios y su coordinadora autonómica, Sofía Castañón, renovaron ayer la oferta que pone a "disposición" del PSOE sus cuatro votos y trata de tirar de Barbón hacia la izquierda exigiendo a cambio que el próximo Presupuesto autonómico "recoja los avances logrados por el Gobierno de coalición" y en especial los del "escudo social".

La "alarma" que generan los datos, conocidos esta semana, que sitúan a una cuarta parte de la población asturiana en riesgo de pobreza y exclusión social les dicen que urge aprovechar las cuentas para reforzar la mirada hacia los más vulnerables. Porque hasta ahora, apunta Castañón, "Barbón no está mirando para Asturias con la prioridad con la que lo hace el Gobierno central".