Calvo esperará a "los números" para corroborar que la inversión estatal ha crecido

El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, esperará a septiembre para poder corroborar "con los primeros números" lo que ayer le repitió en Madrid el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Xavier Flores: que el nivel de ejecución de la inversión presupuestada por el Estado en Asturias "está siendo superior a la del pasado ejercicio". Calvo mantuvo este lunes la primera de las reuniones de seguimiento que el presidente del Principado, Adrián Barbón, pactó hace dos semanas con la ministra Raquel Sánchez y salió reiterando "la exigencia de que el cumplimiento de los proyectos no se dilate más", y de que no sea "por falta de trabajo, ni de seguimiento, ni por no estar encima de cada una de las actuaciones…"

Reiteró Calvo, entre otras, la promesa de reapertura "a finales de este mes" del puente de La Barrosa, en la conexión viaria entre Oviedo y La Espina a su paso por Salas, y la fecha de mayo de 2023 para la Variante de Pajares, donde además "veremos en las próximas semanas avances significativos" en las pruebas a que está siendo sometida la obra. El Consejero anunció asimismo "alguna visita a alguna de estas actuaciones" y en su repaso incluyó, sin más anuncios, "la necesidad de tener ya de manera efectiva las bonificaciones sobre el peaje de la autopista del Huerna". Añadió, como frutos de su "exigencia", los "avances significativos en Plan de Vías de Gijón o el soterramiento de Langreo, cuyas obras ya se inician, o sobre toda la evolución de nuestras cercanías ferroviarias y nuestra red de carreteras, con especial atención al tercer carril de la ‘Y’ y la comunicación con el occidente". Rebaja de precios Su viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García, se reunió también ayer con la secretaria general de Transportes, María José Rallo, a la que puso al corriente del proceso de implantación de una nueva plataforma digital en el Consorcio de Transportes de Asturias y del nuevo programa de rutas en el medio rural. Perfilaron ambos además "los primeros pasos que a partir de septiembre permitirán disminuir los bonos de transporte en al menos un treinta por ciento gracias a las bonificaciones del Estado".