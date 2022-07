Centenario por encima del coronavirus

"Lo único que le fastidió fue no poder bailar por una caída reciente". Palabra de Miriam y Elena García, nietas de Patricio Fernández Campomanes, que acaba de cumplir 100 años en la residencia Santa Teresa de Oviedo, donde ha pasado buena parte de la pandemia y superó, hace unos pocos meses, el covid, con el apoyo, eso sí, de la tercera dosis de la vacuna.

Este fin de semana celebró, por sorpresa, el señalado cumpleaños en compañía de su familia. "Es un orgullo tener un abuelo centenario; además, nunca se medicó, ni operó. Es muy consciente de todo y de cabeza, tiene un memorión", aseguraban sus nietas mientras ultimaban los detalles de la celebración.

Vecino de Ujo gran parte de su vida, hizo casi de todo. Fue albañil, "mineru", árbitro de fútbol y trabajó 40 años como sargento de policía local, en Mieres: "Recuerdo cuando se quemó el Cristo de la Peña de Mieres, tuve que apagarlo yo mismo con un caldero", cuenta Patricio Fernández . "Los vecinos venían a mi casa a que les hiciera escritos, y les ayudaba en lo que podía", comenta el antaño agente, que no esperaba vivir 100 años, tiempo que le ha dado una gran familia con 11 nietos y 9 bisnietos, con uno en camino. Para desconectar tiene un truco: "No pongo los audífonos, a veces prefiero no escuchar", bromea. "Otras me da por cantar y grabar canciones, he cantado en el coro del Santa Teresa y hasta hace tres años iba al baile del Bombé", afirma con una sonrisa que no delata la edad.