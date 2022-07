Podemos estatal ve "riesgo penal" en la convocatoria de "Proyecto Asturies 2021" y Andrés Vilanova tacha esa acusación de "patraña"

La guerra en Podemos Asturias no cesa. La coordinadora autonómica ha comunicado esta mañana el resultado de la investigación interna realizada sobre la convocatoria del "Proyecto Asturies 2021", que supuso a finales del pasado año la intervención de todos los fondos de la organización regional del partido, que entonces dirigía Daniel Ripa, en una medida que se adoptó en pleno proceso de primarias. La dirección autonómica ha decidido anular esa edición y realizar una nueva convocatoria, a partir de septiembre, para repartir unas ayudas que se nutren con la parte del salario al que renuncian cada mes los parlamentarios asturianos de la formación morada. La Unidad de Cumplimiento Normativa, de ámbito estatal, ha resuelto que aquella convocatoria, promovida por la anterior dirección, "vulneró el código ético de Podemos" y aconseja "depurar responsabilidades estatutarias" por unos comportamientos susceptibles de "riesgo penal". La réplica llegó minutos después por parte de Andrés Vilanova, ex diputado autonómico expedientado, que ha sido rotundo, al calificar dicha acusación de "patraña" . También ha lanzado un reto a la actual dirección de Sofía Castañón: "Si hay algo ilegal que vayan al juzgado, no tienen nada".

La secretaria de Organización, Alba González, ha comparecido esta mañana, acompañada por varios miembros del actual Consejo de Coordinación de Podemos Asturias, entre los que estaban el portavoz en la Junta General, Rafael Palacios y la concejala y portavoz en el ayuntamiento de Oviedo, Ana Taboada, entre otros. Alba González aseguró que hasta ahora la ejecutiva autonómica había guardado silencio "para proteger a la organización, pero tras seis meses de ataques personales y falsedades en los medios" ha decidido salir a la palestra "con el objetivo de poner fin a esta campaña de desprestigio". La investigación de la denominada Unidad de Cumplimiento Normativo "ha apreciado anomalías graves que ponen en entredicho el principio de igualdad de la convocatoria", ha destacada la actual secretaria de Organización, quien sostuvo que ese proceder favorecía a asociaciones próximas a Daniel Ripa. "De los hechos investigados y demostrados se deduce que se actuó desde una concepción patrimonial del partido. Ripa y su entorno parecían entender Podemos Asturias como un cortijo", resumió Alba González, que en su intervención inicial, habló de "una campaña de odio contra Sofía Castañón y las personas de su candidatura" e incluso de amenazas que "han traspasado ya la materialidad de la intimidación física". Alba González sostuvo luego que "hemos evitado la comisión de ningún tipo de delito porque al intervenirse la convocatoria y paralizarse cualquier traspaso de fondos, lo que hubiera podido suceder en el plano penal queda automáticamente abortado". El exdiputado autonómico Andrés Fernández Vilanova, calificó de "especialmente tristes y penosas" las acusaciones sobre la convocatoria del "Proyecto Asturies 2021" realizadas por el Consejo de Coordinación autonómico: "Se afanan en decir que hay irregularidades de la anterior dirección mientras intentan ocultar o evitar comisiones de investigación como la de la Fundación Metal en el parlamento", reprochó el pediatra, que arrojó toda sombra de sospecha sobre esta investigación. "El órgano al que pusieron a investigar esta cuestión no ye un órgano ni un ente al que dirigirse, ye una persona que se llama César López, que es un trabajador del grupo parlamentario de Podemos estatal. Por lo tanto, su sueldo depende de la firma de Sofía Castañón y Pablo Echenique", afirmó Vilanova, quien sostuvo que esa resolución "no tiene ninguna garantía procesal,". Y fue más allá al tachar de "patraña" las acusaciones sobre la citada convocatoria. "Si hubo una iregularidad en tentativa, que lo denuncien al juzgado. Obviamente no hay absolutamente. Lo que queremos es que resuelvan esa auténtica patraña de una vez , para llevarlo nosotros al juzgado y demostrar todas las barbaridades que estaban diciendo. No pudieron topar nada". A juicio de Vilanova, la pretensión de la actual dirección es inhabilitar al sector crítico de cara a las primarias para las elecciones autonómicas de 2023.