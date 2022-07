El Ayuntamiento de Ribadedeva encara la recuperación de la normalidad tras la pandemia con el compromiso municipal de retomar un montón de proyectos aparcados, con la misma ilusión de siempre y con el ánimo de construir una sociedad de progreso, culturalmente activa y en la que haya posibilidades de trabajo.

"Nuestra pertenencia a la España rural y las dificultades propias de la España vaciada no nos desalienta, sino todo lo contrario, nos lleva a reafirmarnos todavía más en nuestra convicción de aunar esfuerzos junto con la sociedad civil para conseguir un futuro próspero para nuestra comunidad y no vamos a rendirnos nunca al respecto. Ahora mismo y de cara al verano que comienza estamos deseosos de recuperar nuestra vida, nuestras fiestas, nuestras tradiciones y todas aquellas actividades que quedaron suspendidas por la pandemia", asegura Jesús Bordás, alcalde del municipio.

Bordás defiende que el turismo es una gran oportunidad económica para Ribadedeva, con amplia riqueza patrimonial, paisajística y medioambiental. "Desde la Cueva de El Pindal, pasando por el Camino de Santiago, ambos patrimonio de la humanidad, hasta nuestro pasado migratorio estructurado como bien de interés cultural a través de una ruta de arquitectura indiana que tiene como centro el Archivo de Indianos-Museo de la Emigración, Ribadedeva presenta un gran atractivo turístico", señala Bordás, convencido de que con el tiempo, el Archivo será declarado también Patrimonio de la Humanidad, "pues tiene la magia propia de los lugares excepcionales".

"No podemos olvidarnos de la playa de La Franca, pintoresca y única. Estos años hemos trabajado en aunar algunos activos más, como la Ruta de las Tradiciones, para poner en valor los rincones más desconocidos del interior del municipio, no por ello menos hermosos, como es el caso de la Torre de Noriega", añade el mandatario.

Resulta significativa la gran cantidad de atractivos turísticos que tiene el concejo en relación con su pequeña superficie. "Hemos tratado de cuidarlo con proyectos interesantes como la reforestación de las encinas de San Emeterio", explica.

La emigración como cultura identitaria

"Si algo nos identifica por encima de todo lo demás y nos hace diferentes a otros municipios es el fenómeno de la emigración. En Ribadedeva, las actuaciones de los indianos en cantidad y calidad resulta inigualable y eso es lo que nos hace excepcionalmente únicos desde el punto de vista histórico", relata el alcalde. Ayuda también el hecho de que uno de los indianos más influyentes de la historia fuera del concejo. "El Ayuntamiento siempre ha trabajado este aspecto cultural y llevamos desde hace muchos años organizando una Feria de Indianos de gran éxito que este año fue declarada fiesta de interés turístico regional. Otras iniciativas más recientes han sido el impulso de un censo de emigrantes o la creación de una asociación de municipios indianos del Cantábrico. Ribadedeva conserva con orgullo la huella indeleble de la emigración a América", señala.

Asturianos "por casualidad"

Ribadedeva tiene una personalidad propia caracterizada por su antigua pertenencia a Cantabria. Fue en 1833, cuando se realizó la última demarcación provincial de Javier de Burgos, cuando se integró en Asturias. Ribadedeva estaba bajo la autoridad del Bastón de Laredo en lo administrativo y en materia eclesiástica del arzobispado de Oviedo. "Es por esta razón, pues podían perfectamente habernos dejado integrados en Cantabria, por lo que me gusta siempre decir que somos asturianos por casualidad, lo cual no nos impide sentirnos orgullosísimos de nuestra pertenencia actual a Asturias. Ribadedeva mezcla las tradiciones y costumbres de uno y otro lado de la línea delimitadora de la provincia, lo cual enriquece nuestro carácter y nuestra cultura. Todo ello suma y no resta", afirma el alcalde.

Amplio movimiento asociativo

El carácter participativo de las gentes del concejo queda patente a lo largo del año. "En Ribadedeva la gente es acogedora y trabajadora y no deja de aunar esfuerzos y de juntar voluntades cuando se trata de sacar adelante cualquier actividad cultural o social", resalta Bordás. Las asociaciones, nacidas al amparo de la Casa de Cultura, organizan el segundo fin de semana de julio la feria de indianos; la teatralización que en Pimiango hacen de la visita de Carlos V a Ribadedeva en 1516; los conciertos de música medieval en la capilla de San Emeterio, o la concentración de motos antiguas, como enumera el alcalde.

Bordás, alcalde por el PSOE, lleva más de 11 años en el puesto y opina que su paso por el consistorio ha sido positivo. "Mis gobiernos han tratado de mejorar la vida de los vecinos realizando obras y mejorando servicios", recalca. Traídas de agua, obras de saneamiento, modernización de red de luminarias, caminos, plazas, parques infantiles, punto limpio, mejoras de casas de pueblo, ordenadores para el colegio, han sido algunas de las actuaciones. "Una de las prioridades ahora es trabajar de la mano de ADAMO para que no quede una sola vivienda en el municipio sin fibra óptica", dice el alcalde.